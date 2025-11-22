Αρνητικά κρίνουν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο σε ποσοστό 70,8% ενώ η πλειοψηφία δηλώνει ότι με δυσκολία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της με το κλίμα απαισιοδοξίας και αβεβαιότητας να κυριαρχεί σε σχέση με την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».

Τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν αυτό που καταγράφουν και άλλες μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος τόσο για τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική όσο και για την ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης να πείσει ότι αποτελεί εναλλακτική αλλά και για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ απέχει πολύ από τον στόχο της αυτοδυναμίας καταγράφοντας ποσοστό 24,5% ενώ ένα 71,2% δηλώνει ότι επιθυμεί να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση αν και ο «κανένας» συγκεντρώνει μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ενδεικτικά της δυσαρέσκειας είναι τα ευρήματα που αφορούν τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Το 42,8% δηλώνει ότι με δυσκολία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, το 13,8% ότι δεν καταφέρνει να καλύψει όλες τις ανάγκες του και το 6,6% ότι δεν καλύπτει ούτε τις βασικές ανάγκες του.

Στον αντίποδα μόλις ένα 6,4% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει ενώ ένα 30,4% δηλώνει ότι ναι μεν ζει άνετα αλλά δεν κερδίζει αρκετά ώστε να αποταμιεύει.

Πρόθεση ψήφου

Η αμείλικτη καθημερινότητα αντικατοπτρίζεται και στα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα καθώς η επίμονη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση φαίνεται ως μη αναστρέψιμη ενώ στην πρόθεση ψήφου ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υπάρχουν ραγδαίες αλλαγές σε σχέση με τη δημοσκόπηση που έκανε η GPO ένα μήνα πριν.

Αναλυτικά η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% (έναντι 24,7%), το ΠΑΣΟΚ 12,7% (έναντι 13,2%), ο ΣΥΡΙΖΑ 5% (έναντι 4,6%), η Ελληνική Λύση 10,2% (έναντι 9,9%), το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 7,5% , η Πλεύση Ελευθερίας 6,5% (έναντι 7,5%), η Νέα Αριστερά παραμένει σταθερή στο 1,5%,η Νίκη 2,4% (έναντι 2,2%), η Φωνή Λογικής 2,5% (έναντι 2,7%), το ΜέΡΑ25 2,0% (έναντι 2,1%), το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2% (έναντι 2,4%), άλλο κόμμα 6,8% (έναντι 7,4%). Το ποσοστό των αναποφάσιστων συνεχίζει να είναι υψηλό στο 13,4% (έναντι 13,2%).

Η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ: 29,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,9%

ΠΑΣΟΚ: 15,2%

Ελληνική Λύση: 12,2%

ΚΚΕ: 8,9%

Νίκη: 2,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,8%

Άλλο: 8,1%

Υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης η πλειοψηφία

Η πλειοψηφία φαίνεται να θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμα και με επαναλαμβανόμενες εκλογές σε ποσοστό 51,3% ενώ υπέρ της κυβέρνησης συνεργασίας τάσσεται το 44,6%, γεγονός που μπορεί να εξηγείται και από το ότι η διαρκής συζήτηση περί συνεργασιών δεν έχει φέρει μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα.

Σε σχέση με το ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ο «κανένας» όπως αναφέραμε συγκεντρώνει την πλειοψηφία με 34,6%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 21,4%, η Ελληνική Λύση 11,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, το ΚΚΕ 5%, η «Νίκη» 2,5%, η Φωνή Λογικής 1,9%, το ΜέΡΑ25 1,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,3% ενώ το 6,5% δηλώνει είτε ότι δεν γνωρίζει, είτε ότι δεν απαντά.

Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Αναφορικά με το κατά πόσο η ίδρυση νέου κόμματος θα είναι ωφέλιμη για τη χώρα η πλειοψηφία εμφανίζεται αρνητική ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι θα ψήφιζε πιθανά νέα κόμματα.

Ένα 18,8% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα (έναντι 20,2% τον Οκτώβριο) και ένα 8,5% σκέφτεται να ψηφίσει ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Η τελευταία δημοσκόπηση συμπεριέλαβε και την πιθανότητα κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού – δεν υπήρχε στις επιλογές του Οκτωβρίου. Ένα 19,5% δηλώνει ότι είναι πιθανό να την ψηφίσι εάν προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Στη δημοσκόπηση περιλαμβάνονται και ερωτήσεις για τις νέες ενεργειακές συμφωνίες που εξήγγειλε η κυβέρνηση με τις ΗΠΑ, με το 52,6% να τις χαρακτηρίζει ως θετικές για τα συμφέροντα της χώρας. Το 60,1% εκτιμά ότι αυτές αναβαθμίζουν τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συγκεντρώνει περισσότερες θετικές «ψήφους» από ό,τι αρνητικές (45,6% είπε ότι έχει «θετική» και «μάλλον θετική» άποψη έναντι 39% που εξέφρασε «αρνητική» και «μάλλον αρνητική» γνώμη), ενώ το 54,9% πιστεύει ότι η παρουσία της θα δυναμώσει τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ.