Ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό βάζουν στην κυβέρνηση οι πολίτες. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά, επηρεάζοντας άμεσα την αγοραστική τους δύναμη και το βιοτικό τους επίπεδο.

Οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν παγιωμένη αντίληψη ότι η χώρα πορεύεται σε λάθος κατεύθυνση και βάζουν κακή βαθμολογία στην κυβέρνηση

Η εθελοντική μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ ήρθε να δώσει μια μικρή «ανάσα» αλλά η δυναμική του μέτρου μοιάζει αναιμική αν λάβει υπόψη κανείς τις απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στις έρευνες κοινής γνώμης.

Αυτό παρατηρούμε και στα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO (δεύτερο μέρος) για λογαριασμό του ALPHA.

Η αποτυχία της κυβέρνησης να δαμάσει την ακρίβεια

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα: «έχετε παρατηρήσει έστω και μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές, έστω και σε περιορισμένα προϊόντα ή θεωρείται ότι η ακρίβεια συνεχίζεται αμείωτη;» το 81% απαντά πως η ακρίβεια παραμένει αμείωτη ενώ μόνο ένα 15% βλέπει μικρή αποκλιμάκωση.

Με την ακρίβεια να παραμένει πρώτο πρόβλημα η ικανοποίηση των πολιτών από την κυβέρνηση εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή. Μόνο το 15% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο με το 48% να δηλώνει καθόλου και ένα 33% πολύ ή αρκετά.

Στο ίδιο ερώτημα, για τον πρωθυπουργό, το καθόλου κερδίζει κατά κράτος με 51%. Λίγο λέει το 26% και πολύ ή αρκετά το 21%.

Ο χαμηλός βαθμός προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό μεταδίδεται και στην αντιπολίτευση. «Κανένα» κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη αντιπολίτευση λέει το 53% των ερωτηθέντων. Στην έρευνα μόνο το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει διψήφιο ποσοστό που μετά βίας περνά το 10 και φτάνει στο 11%.

Η εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα

Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων εξακολουθεί να παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Το 34% δηλώνει πως εμπιστεύεται τον πρώην πρωθυπουργό πολύ (5%), αρκετά (12%) και λίγο (17%). Το 62% απαντά καθόλου, το 17% λίγο, το 12% αρκετά και το 5% πολύ.

Στους ψηφοφόρους των κομμάτων, ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 51% απαντούν ότι τον εμπιστεύονται πολύ και το 41% αρκετά. Στο ΠΑΣΟΚ το 5% λένε «πολύ» και το 8% αρκετά, στην Πλεύση Ελευθερίας το 33% «αρκετά», στη Νέα Αριστερά το 15% «πολύ» και το 47% «αρκετά» και στο Κίνημα Δημοκρατίας το 7% λέει ότι εμπιστεύεται πολύ τον Τσίπρα και το 38% αρκετά.

Το «κόμμα των αναποφάσιστων»

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, μια ανάσα από το να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται το «κόμμα των αναποφάσιστων». Αναδεικνύεται σε δεύτερο «κόμμα» με ένα ανοδικό ντεμαράζ τους τελευταίους δέκα μήνες, σχεδόν διπλασιάζοντας τα ποσοστά του. Σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής.

Το 21,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν αναποφάσιστοι ενώ από τον Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και το Νοέμβριο του 2025 το ποσοστό τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Ειδικότερα, από το 11,9% φτάνουν σήμερα το 21,5% μία αύξηση 9,6%.

Το προφίλ των αναποφάσιστων

Στο νέο σκηνικό που ξετυλίγεται μπροστά ενδιαφέρον έχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στο προφίλ των αναποφάσιστων. Το 6% είναι ηλικίας 17-24, το 32% ηλικίας 25-44, το 44% ηλικίας 45-64 και το 18% ηλικίας 65+. Ως προς το φύλο η πλειοψηφία είναι γυναίκες ήτοι 59% έναντι 41% που είναι άνδρες.

Ως προς το αυτοπροσδιορισμό τους καταγράφονται τα εξής: ΔΕΞΙΟΙ 7%, ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟΙ 23%, ΚΕΝΤΡΩΟΙ 23%, ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟΙ 13%, ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ 5%, ΤΙΠΟΤΑ 23%, ΔΞ/ΔΑ 6%.

Πρώτη η Νέα Δημοκρατία αλλά υποχωρούν τα ποσοστά της

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη αλλά όχι αλώβητη. Το κυβερνών κόμμα, στη δημοσκόπηση, περιορίζεται στο 23,3% (από 24% τον Σεπτέμβριο του 2025), το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 11,7% (+0,2%) και στην τρίτη θέση με 8,9% (-0,4%) η Ελληνική Λύση.

Ακολουθούν: KKE 7,1%, Πλεύση Ελευθερίας 6,4% (-0,7%), ΣΥΡΙΖΑ 5% (-1,2%), Φωνή Λογικής 3,4% (-0,2%), Κίνημα Δημοκρατίας 2,5% (+0,2%), ΜέΡΑ25 2,4% (-0,1%), Νίκη 2% (-0,1%) και Νέα Αριστερά 1,4% (+0,1%).