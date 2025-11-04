newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας
Οικονομία 04 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρώπη, με αυξήσεις 1,7% τον Οκτώβριο. Όμως οι σωρευτικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε βάθος πενταετίας, είναι εξωφρενικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Πώς γίνεται ο πληθωρισμός να υποχωρεί αλλά να αυξάνονται τα νοικοκυριά που μόλις τα βγάζουν πέρα; Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εurostat για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε ελαφρά στο 1,7%, από 1,8% τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο εδώ και τέσσερα χρόνια, από το 1,4% του Ιουλίου του 2021.

Η είδηση ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι πλέον ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη, δεν είναι αρκετή για να μας ξεκολλήσει από τη θέση των «πλέον απαισιόδοξων καταναλωτών» στην Ευρώπη.

Αυξήθηκε στο 65% το ποσοστό των νοικοκυριών που «μόλις τα βγάζει πέρα» – πηγή: ΙΟΒΕ

Το 80% των νοικοκυριών δυσκολεύεται

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ, το 65% των νοικοκυριών μόλις τα βγάζουν πέρα , ποσοστό αυξημένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο. Αν προσθέσουμε όσους αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους (9%) και όσους έχουν χρεωθεί (6%), φτάνουμε σε ένα 80% που αντιμετωπίζει από κάποια ως μεγάλη δυσκολία να τα βγάλει πέρα. Πρόκειται για το ίδιο ποσοστό που εμφανίζεται στις στατιστικές της Εurostat για το κόστος ζωής και την υποκειμενική φτώχεια και είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Απόσπασμα από την εγκύκλιο της γ.γραμματείας εμπορίου για τον υπολογισμό του ΔΤΚ

Eγκύκλιος για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Μια εύγλωττη απάντηση στο γιατί φτωχαίνουμε ή μένουμε στάσιμοι, ενώ ο πληθωρισμός επιβραδύνεται, δίνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, σε εγκύκλιο  για τις προμήθειες του Δημοσίου.

Η εγκύκλιος παρουσιάζει έναν αναλυτικό πίνακα, για τον υπολογισμό Δείκτη Τιμών καταναλωτή από το 2020 ως το 2024,  ώστε να αναπροσαρμοστεί ανάλογα το τίμημα στις δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο την παράδοσης αγαθών, που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2025. Καθώς το τίμημα στις συμβάσεις προμηθειών υπολογίζεται σε ετήσια βάση, δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για το 2025.

Καταγράφονται όμως ανάγλυφα, οι θηριώδεις ανατιμήσεις που έχουν μεσολαβήσει σε βάθος πενταετίας,  ιδίως σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.

Ιλιγγιώδεις ανατιμήσεις στο κρέας

Παρουσιάζουμε κάποιες από τις πλέον «τρανταχτές» μεταβολές στον  ΔΤΚ (στρογγυλεμένες στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο) μεταξύ 2020 και 2024, με βάση την εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Εμπορίου

Κρέατα γενικά:

2020: 43%

2021: 41%

2022: 20%

2023:10,6%

2024:8,5%

Στο μοσχάρι οι ανατιμήσεις πιάνουν αστρονομικές ταχύτητες:

2020: 57,7%

2021: 57,1%

2022: 33,65%

2023: 21,69%

2024: 18,46%

Πανάκριβη η σοκολάτα

Εξωφρενικές είναι οι ανατιμήσεις στη σοκολάτα:

2020: 63,8%

2021: 57%

2022: 52,3%

2023:42,4%

2024: 22,2%

Διατροφή

Συνολικά στα είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά ο ΔΤΚ κινήθηκε ως εξής:

2020: 34,1%

2021: 30,1%

2022: 14,6%

2023:4,7%

2024: 1,4%

Ράλι στα ενοίκια

Τα ενοίκια κινήθηκαν ως εξής:

2020: 24,7%

2021: 24,5%

2022:23,2%

2023: 15,8%

2024:9,9%

Καθώς οι ανατιμήσεις κάθε χρονιάς, προστίθενται αθροιστικά στις προηγούμενες, γίνεται ξεκάθαρο ότι στις παραπάνω περιπτώσεις για διπλασιασμό και τριπλασιασμό των τιμών (σύμφωνα πάντα με τους πίνακες του υπουργείου Ανάπτυξης).

Τι δείχνουν οι πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ

Μια διαφορετική εικόνα δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (μηναίοι υποδείκτες ομάδων, υποομάδων ΔΤΚ), τα οποία υπολογίζουν τις ανατιμήσεις με έτος βάσης το 2020 (=100).

Μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025 οι αθροιστικές ανατιμήσεις στα τρόφιμα-μη ακολοούχα ποτά αγγίζουν το 34% (από 100 το 2020 στο 134 τον Σεπτέμβριο του 2025)

Στον καφέ το 47%

Στο κακάο το 57%

Στις σοκολάτες 63%

Τα ενοίκια 25%

Στον ηλεκτρισμό το 38%

Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια

Όποιο πίνακα και να πάρουμε υπόψιν, της γραμματείας Εμπορίου ή της ΕΛΣΤΑΤ, γίνεται σαφές ότι οι ανατιμήσεις υπερβαίνουν τον ρυθμό αύξησης των μισθών και των εισοδημάτων, γι’ αυτό και βλέπουμε την αγοραστική δύναμη (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) να κατρακυλά στον πάτο της ΕΕ.

Γι’αυτό  η ακρίβεια αναδεικνύεται σταθερά ως το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τα νοικοκυριά, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Για τον ίδιο λόγο οι πολίτες θεωρούν ανεπαρκή τα μέτρα για την αντιμετώπισή της, ενώ δεν πείθονται ούτε από το πακέτο φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ.

Στο 2,1% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο – πηγή: Eurostat

Προβληματίζει το μείγμα του ευρω-πληθωρισμού

Αν και ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού επιβραδύνθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο και στη ζώνη του Ευρώ (αύξηση 2,2% σε ετη΄σια βάση, από 2,1% τον Σεπτέμβριο), το μείγμα του πληθωρισμού προκαλεί ανησυχίες

Η επιβράδυνση οφείλεται στην μείωση των τιμών της ενέργειας – κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και 1% σε ετήσια. Αντιθέτως, οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων εξακολουθούν να αυξάνονται, αν και  με πιο αργό ρυθμό, κατά 3,2% (από 5,5% τον Αύγουστο). Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου εξαμήνου έφτασε ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες, στο 3,4%

Προσωρινές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου στην Ελλάδα – Υποχώρηση στις τιμές ενέργειας – επιταχύνεται ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – πηγή: Εurostat

Επιταχύνονται οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Στην Ελλάδα, η επιβράδυνση των πληθωριστικών αυξήσεων οφείλεται επίσης στις τιμές της ενέργειας. Είναι η μοναδική κατηγορία στην οποία σημειώνεται εδώ και τρεις μήνες αποπληθωρισμός,  με υποχώρηση των τιμών κατά -3,3% (από -3,7% τον Σεπτέμβριο). Προβληματισμό προκαλεί η επιτάχυνση των πληθωριστικών αυξήσεων στα τρόφιμα, στο 2,8% (μετά τη βουτιά του Σεπτεμβρίου στο 1,4%).

Οι υπηρεσίες συνεχίζουν να ακριβαίνουν, αν και ο ρυθμός των αυξήσεων επιβραδύνθηκε στο 2,7%.

Πρόδρομα σημάδια επιτάχυνσης του πληθωρισμού των τροφίμων είχε δείξει ο δείκτης τιμών χονδρικής στα εισαγόμενα τρόφιμα και πρώτες ύλες ειδών διατροφής.

Συγκεκριμένα τον Αύγουστο ο εισαγόμενος πληθωρισμός στη βιομηχανία τροφίμων «έτρεξε» με ρυθμό 7,2%. Είχαν προηγηθεί αυξήσεις 6,9% στην χονδρική

Καθώς μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για να μεταφερθεί μέρος των αυξήσεων στη λιανική, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πιθανόν μια πρώτη γεύση του πληθωριστικού κύματος στα είδη διατροφής. Πιθανόν γι’αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης «φορτσάρει» τις πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας. Μία από αυτές είναι η αναμενόμενη υπουργική απόφαση για την αναγραφή και της τιμή παραγωγού πλάι στις τιμές λιανικής, σε νωπά τρόφιμα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις αδικαιολόγητων αυξήσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Τράπεζες
Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ
Αριστερά vs τραμπισμού 04.11.25

Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ

Γιατί οι σημερινές εκλογές στη Νέα Υόρκη και η αναμενόμενη εκλογή του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η γυναίκα είχε μεταβεί από τα Χανιά στα Βορίζια του πρωί του Σαββάτου για το μνημόσυνο του ενός έτους από τον θάνατο του πατέρα της - Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών

Σύνταξη
Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Σοκ στη Χαλκίδα: 23χρονος νεκρός και ένας ακόμη νεαρός σοβαρά τραυματισμένος από επιθέσεις με μαχαίρι
Στη Χαλκίδα 04.11.25

Σοκ από τα φονικά μαχαιρώματα τη νύχτα: 23χρονος νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος

Σοκ στην κοινωνία της Χαλκίδας προκαλούν τα μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 23χρονος και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο