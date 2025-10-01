Υποχώρησε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος κλείνοντας στις 106,2 μονάδες από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για το μήνα Σεπτέμβριο. Και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο ενισχύθηκε τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη, όχι όμως και στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ

Ειδικότερα, η υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο όπου φαίνεται να επανέρχεται η αισιοδοξία μετά τους θερινούς μήνες.

Οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες ενισχύθηκαν ήπια στις -49,9 (από -49,3) μονάδες. Το 66% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -11,1 και -11,0 μονάδες αντίστοιχα.

Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες υποχώρησαν τον Σεπτέμβριο στις -39,8 (από -45,2). Το 54% (από 59%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -4,7 και -4,6 μονάδες αντίστοιχα.

Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο εξασθένισε ελαφρά τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις -46,3 (από –46,9) μονάδες. Το 64% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -28,8 και -30,6 μονάδες αντίστοιχα.

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ενισχύθηκε ήπια με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -46,3 (από -49,1) μονάδες. Το 53% (από 59%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 4% (από 7%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -12,7 μονάδες στην ΕΕ και στις -13,4 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Το 65% «μόλις τα βγάζει πέρα», σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65% (από 59%), ενώ στο 9% (από 12%) διαμορφώθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους.

Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 6% από 8% τον προηγούμενο μήνα.

Οριακή αποκλιμάκωση του ποσοστού των νοικοκυριών που είναι αβέβαια για τη μελλοντική οικονομική κατάστασή τους. Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 58,1% έκρινε τον Σεπτέμβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 58,5% τον προηγούμενο μήνα.

Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Λιανικό Εμπόριο, Κατασκευές

Στη Βιομηχανία ο δείκτης ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο (+0,3), λόγω των αισιόδοξων προβλέψεων παραγωγής τους προσεχείς μήνες που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις παραγγελιών-ζήτησης, με τα αποθέματα να διατηρούνται στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα.

Στις Υπηρεσίες οι προσδοκίες βελτιώθηκαν ήπια (+0,4) ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης των προβλέψεων της μελλοντικής ζήτησης και της ηπιότερης ενίσχυσης των εκτιμήσεων της τρέχουσας ζήτησης, με τις εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης να εξασθενούν έντονα.

Το Λιανικό Εμπόριο υποχώρησε κατά μία μονάδα λόγω των απαισιόδοξων εκτιμήσεων της τρέχουσας κατάστασης και των αποθεμάτων, με τις προβλέψεις της μελλοντικής κατάστασης, στον αντίποδα, να βελτιώνονται.

Στις Κατασκευές, ο αντίστοιχος δείκτης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (+0,1), με τις προσδοκίες για την απασχόληση να εξασθενούν, ενώ οι εκτιμήσεις του επιπέδου παραγγελιών βελτιώνονται ελαφρά.

Σε ότι αφορά τις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε στην Ολλανδία (-0,7) και ηπιότερα στην Γερμανία (-0,4), ενώ βελτιώθηκε στην Ισπανία (+3,0) και στην Ιταλία (+0,7). Από την άλλη, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στην Γαλλία (+0,3) και την Πολωνία (+0,1).