Ακρίβεια: Τα «ταμπελάκια» της νέας καθημερινότητας μας
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Οκτωβρίου 2025 | 21:00

Ακρίβεια: Τα «ταμπελάκια» της νέας καθημερινότητας μας

Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα των συσσωρευτικών πληθωριστικών πιέσεων με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων μιας χώρας. Η συνεχιζόμενη διάρκειά της αλλάζει το καθημερινό μας λεξιλόγιο εισάγοντας νέες λέξεις και όρους.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Spotlight

Η ακρίβεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών, κυρίως στα βασικά αγαθά, έχουν επιδεινώσει σημαντικά το κόστος διαβίωσης και έχουν μειώσει τη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη.

Ο πληθωρισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα μακροοικονομικά φαινόμενα και εκφράζει τη συνεχή αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών σε μια οικονομία, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δίνει μια μικρή ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά αλλά τα διαρθρωτικά προβλήματα εξακολουθούν να ταλανίζουν: οι τιμές παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ οι μισθοί είναι συστηματικά χαμηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οδηγώντας σε μειωμένη αγοραστική δύναμη.

Στην Ελλάδα οι τιμές παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ οι μισθοί είναι συστηματικά χαμηλοί

Ένα νέο «λεξιλόγιο»

Χαρακτηριστικό είναι πως τα τελευταία πέντε χρόνια ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει εκτοξευθεί κατά 30%, γεγονός που καθιστά την ακρίβεια το κυρίαρχο -και άλυτο- πρόβλημα των πολιτών. Όπως είναι φυσιολογικό οι υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα προκαλούν «κρύο ιδρώτα» στα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό είναι πως ένα στα τρία άτομα ανησυχεί για το αν μπορεί να αντέξει οικονομικά το φαγητό που θέλει να αγοράσει.

Η ακρίβεια εκτός από το να αδειάζει τα πορτοφόλια των πολιτών έχει εισάγει και νέες λέξεις, όρους, νεολογισμούς διαμορφώνοντας ένα νέο «λεξιλόγιο» στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Shrinkflation, Skimpflation

Λέξεις όπως: Shrinkflation, Skimpflation, έχουν μπει στην καθημερινότητά μας.

Το «καλάθι του νοικοκυριού», τα «ταμπελάκια» τιμών, κερδίζουν ολοένα και περισσότερη «δημοσιότητα».  Κατά περιόδους οι εκπτώσεις και οι προσφορές γίνονται αντικείμενο συζήτησης με τους πολίτες να ψάχνουν διέξοδο καθώς το κόστος διαβίωσης γίνεται ανυπόφορο.  Black Friday και Cyber Monday «εισέβαλαν» στο λεξιλόγιό μας τα τελευταία χρόνια με τους καταναλωτές να αναζητούν τις μεγάλες προσφορές.

Ας δούμε συγκεκριμένα τι σημαίνουν αυτές οι νέες λέξεις που προέκυψαν.

Το Shrinkflation είναι ένας οικονομικός όρος που περιγράφει την εμπορική στρατηγική μείωσης του μεγέθους ή της ποσότητας ενός προϊόντος, ενώ η τιμή του παραμένει ίδια ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυξάνεται.

Ο όρος προέρχεται από τη σύνθεση των αγγλικών λέξεων:

  • Shrink (Συρρικνώνω)
  • Inflation (Πληθωρισμός)

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια μορφή «κρυφού» πληθωρισμού, καθώς η πραγματική τιμή ανά μονάδα βάρους ή όγκου του προϊόντος αυξάνεται, χωρίς ο καταναλωτής να το αντιληφθεί άμεσα, εφόσον βλέπει την ίδια ή παρόμοια τιμή στο ράφι.

Μείωση Ποσότητας: Οι εταιρείες μειώνουν το περιεχόμενο της συσκευασίας (π.χ., αντί για 100 γραμμάρια, το κουτί περιέχει πλέον 90 γραμμάρια).

Ίδια Τιμή: Η τιμή πώλησης διατηρείται σταθερή ή αυξάνεται ελάχιστα.

Το Shrinkflation έχει επανέλθει έντονα στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, πλήττοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η λέξη Skimpflation είναι ένας επίσης σύγχρονος οικονομικός όρος, παρόμοιος με το Shrinkflation, που περιγράφει μια τακτική μείωσης κόστους από τις επιχειρήσεις.

Προέρχεται από τη σύνθεση των αγγλικών λέξεων:

  • Skimp (Φείδομαι, κάνω περικοπές)
  • Inflation (Πληθωρισμός)

Το Skimpflation αναφέρεται στην πρακτική όπου οι εταιρείες μειώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας διατηρώντας την τιμή πώλησης σταθερή.

Αυτή η τακτική είναι μια «ύπουλη» μορφή πληθωρισμού, καθώς ο καταναλωτής πληρώνει την ίδια τιμή, αλλά λαμβάνει μικρότερη αξία.

Στα προϊόντα

Οι εταιρείες αντικαθιστούν ακριβά, υψηλής ποιότητας συστατικά με φθηνότερα ή κατώτερης ποιότητας, χωρίς να ενημερώνουν εμφανώς τους καταναλωτές.

Στις υπηρεσίες

Οι εταιρείες μειώνουν το επίπεδο της εξυπηρέτησης για να εξοικονομήσουν χρήματα από το εργατικό κόστος.

Εκπτώσεις – Προσφορές

Η διαφορά ανάμεσα στις εκπτώσεις και τις προσφορές έγκειται κυρίως στη νομική τους ρύθμιση, τη διάρκεια, την έκταση και τον τρόπο ανακοίνωσης της μείωσης της τιμής.

Και οι δύο λέξεις αναφέρονται στην πώληση προϊόντων σε χαμηλότερη τιμή από την κανονική τους.

Οι προσφορές είναι πιο ευέλικτες και μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς περιορισμό στη χρονική στιγμή. Περιλαμβάνουν ενέργειες όπως «1+1 Δώρο», «Τρία στην τιμή των δύο», ή «μείωση τιμής συγκεκριμένου προϊόντος». Απαιτείται ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής στα σημεία πώλησης.

Οι εκπτώσεις είναι τακτικές (π.χ., χειμερινές, καλοκαιρινές) ή ενδιάμεσες και επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένες, προκαθορισμένες περιόδους του έτους. Οι έμποροι οφείλουν να αναγράφουν υποχρεωτικά την παλαιά διαγεγραμμένη τιμή και τη νέα μειωμένη τιμή σε όλα τα εκπτωτικά είδη. Επιτρέπεται, επίσης, η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης.

Black Friday – Cyber Monday

Αποτελούν και οι δύο έναν ξενόφερτο εμπορικό θεσμό γνωστό για τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές που προσφέρουν τα καταστήματα. Η Black Friday πέφτει πάντα την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών για τους Αμερικάνους.

Η Cyber Monday ακολουθεί και είναι παρόμοια με την Black Friday, αλλά εστιάζει αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και αποτελεί ευκαιρία στους μικρότερους ηλεκτρονικούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες.

Προηγούνται των Χριστουγέννων και χρονολογούνται περί τα τέλη Νοεμβρίου. Στην Ελλάδα, ο θεσμός εισήχθη αρχικά το 2015-2016 και έκτοτε έχει καθιερωθεί. Στη χώρα μας η Black Friday διαρκεί τουλάχιστον μια εβδομάδα (Black Week).

Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής κυβέρνησης, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, με βασικό στόχο την ανάσχεση της ακρίβειας και την προστασία του καταναλωτή από τις αυξήσεις των τιμών, ειδικά στα βασικά αγαθά.

Πρόκειται για ένα μέτρο που αφορά κυρίως τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ με μεγάλο ετήσιο κύκλο εργασιών.

Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Οι τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές.

Σύνταξη
