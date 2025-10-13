Νέες δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και έντονων ζυμώσεων. Η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό αν και με ελαφρώς μειωμένες δυνάμεις. Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ που δεν δείχνει να απειλεί. Οι φημολογούμενες κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά στην πολιτική σκακιέρα αναδιατάσσουν το σκηνικό δημιουργώντας νέα δεδομένα.

Τι δείχνουν τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου το αντιπολιτευτικό κενό και τις συνεργασίες

Αρνητική η κρίση των πολιτών για την κυβέρνηση με μεγάλα ποσοστά. Ο «Κανένας» καταλληλότερος πρωθυπουργός. Στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες μακράν πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια.

Έξι χρόνια ΝΔ: Η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1 fm» το 57,1% των πολιτών θεωρεί ότι έξι χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί και μόλις το 25,2% βλέπει βελτίωση.

Ως εκ τούτου, το 71,6% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης, έναντι 26,4% που προτιμά τη συνέχιση της σημερινής.

Σχετικά με τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης το 44,8% τάσσεται υπέρ της συνεργασίας και το 49,8% δηλώνει ότι επιθυμεί την ύπαρξη αυτοδύναμης κυβέρνησης ακόμη κι αν χρειαστούν γι’ αυτή επαναλαμβανόμενες εκλογικές διαδικασίες.

Η αντιπολίτευση αδυνατεί να εισπράξει τη συνεχιζόμενη κυβερνητική φθορά και τα σενάρια για «κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά» να βρίσκουν έδαφος σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό.

Το 23,9% πιστεύει ότι η ίδρυση ενός καινούργιου κόμματος υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, με το αντίστοιχο ποσοστό για τον κ. Σαμαρά στη συγκεκριμένη ερώτηση να αποτυπώνεται στο 19,8%.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», το 20,2% (9,1% πολύ πιθανό + 11,1% αρκετά πιθανό) δηλώνει ότι θα μπορούσε να το στηρίξει.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αντώνη Σαμαρά διαμορφώνονται στο 2,8% ως πολύ πιθανή επιλογή και 5,8% έως αρκετά πιθανή, συγκροτώντας μία εκλογική περίμετρο του 8,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή που θα πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που ο Αλ. Τσίπρας προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του καινούργιου φορέα.

Το 65,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει ότι το κόμμα τους θα πρέπει να συνενωθεί με τον καινούργιο φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι 21,7% που θα ήθελε να συνεχίσει να υπάρχει ως αυτόνομο κόμμα. Το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς που τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης είναι ακόμα μεγαλύτερο και φτάνει στο 83,4%.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, το 51,2% του συνόλου τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, με το 55,3% ωστόσο των ψηφοφόρων του να διατυπώνουν διαφορετική άποψη και να επιμένουν στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας.

Πρόθεση ψήφου – Εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,4%, ελαφρώς μειωμένη από τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ΠΑΣΟΚ με 13,2% κερδίζει περίπου μία ποσοστιαία μονάδα.

Ακολουθούν:

Ελληνική Λύση 9,9%

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%

ΚΚΕ 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

Φωνή Λογικής 2,7%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

ΜεΡΑ25 2,1%

Νέα Αριστερά 1,5%

Στην εκτίμηση ψήφου (με αναγωγή στα έγκυρα) τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 28,6%

ΠΑΣΟΚ 15,4%

Ελληνική Λύση 11,5%

ΚΚΕ 8,8%

Πλεύση Ελευθερίας 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ 5,4%

Φωνή Λογικής 3,2%

Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Προβάδισμα ΝΔ με μειωμένο ποσοστό

Προβάδισμα 16,3 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, στην έρευνα Οκτωβρίου της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Τα δύο κόμματα εμφανίζουν οριακή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας -0,4 της μονάδας χάνει η ΝΔ και -0,2 το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% και το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη 13,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,9%, το ΚΚΕ 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου.

Εφτά στους δέκα κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Επτά στους 10 κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη (70,7%) ωστόσο σε ποσοστό 45,1% οι πολίτες θεωρούν ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί καλή αντιπολίτευση.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο «Κανένας» παραμένει πρώτη επιλογή με ποσοστό 31,3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με ποσοστό 28,1% ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην τέταρτη θέση πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με οριακή διαφορά.

Το «κόμμα Τσίπρα» και οι δεξαμενές ψηφοφόρων

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll to 26,1% δηλώνει «σίγουρα» ή «θα μπορούσα» στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα «κόμμα Τσίπρα».

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η κατανομή των ψηφοφόρων ανά κόμμα. Περίπου 8 στους δέκα που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024 δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ή θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα». Σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας «θα μπορούσαν να το ψηφίσουν».

Πάνω από 20% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ σίγουρα θα ψήφιζαν ή θα μπορούσαν να ψηφίσουν και 20% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ.