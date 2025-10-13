newspaper
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πολιτική Γραμματεία 13 Οκτωβρίου 2025 | 22:11

Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Spotlight

Νέες δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και έντονων ζυμώσεων.  Η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό αν και με ελαφρώς μειωμένες δυνάμεις. Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ που δεν δείχνει να απειλεί. Οι φημολογούμενες κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά στην πολιτική σκακιέρα αναδιατάσσουν το σκηνικό δημιουργώντας νέα δεδομένα.

Τι δείχνουν τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου το αντιπολιτευτικό κενό και τις συνεργασίες

Αρνητική η κρίση των πολιτών για την κυβέρνηση με μεγάλα ποσοστά. Ο «Κανένας» καταλληλότερος πρωθυπουργός.  Στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες μακράν πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια.

Έξι χρόνια ΝΔ: Η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1 fm» το 57,1% των πολιτών θεωρεί ότι έξι χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί και μόλις το 25,2% βλέπει βελτίωση.

Ως εκ τούτου, το 71,6% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης, έναντι 26,4% που προτιμά τη συνέχιση της σημερινής.

Σχετικά με τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης το 44,8% τάσσεται υπέρ της συνεργασίας και το 49,8% δηλώνει ότι επιθυμεί την ύπαρξη αυτοδύναμης κυβέρνησης ακόμη κι αν χρειαστούν γι’ αυτή επαναλαμβανόμενες εκλογικές διαδικασίες.

Η αντιπολίτευση αδυνατεί να εισπράξει τη συνεχιζόμενη κυβερνητική φθορά και τα σενάρια για «κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά» να βρίσκουν έδαφος σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό.

«Κόμμα Τσίπρα» και «Κόμμα Σαμαρά»

Το 23,9% πιστεύει ότι η ίδρυση ενός καινούργιου κόμματος υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, με το αντίστοιχο ποσοστό για τον κ. Σαμαρά στη συγκεκριμένη ερώτηση να αποτυπώνεται στο 19,8%.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», το 20,2% (9,1% πολύ πιθανό + 11,1% αρκετά πιθανό) δηλώνει ότι θα μπορούσε να το στηρίξει.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αντώνη Σαμαρά διαμορφώνονται στο 2,8% ως πολύ πιθανή επιλογή και 5,8% έως αρκετά πιθανή, συγκροτώντας μία εκλογική περίμετρο του 8,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή που θα πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που ο Αλ. Τσίπρας προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του καινούργιου φορέα.

Το 65,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ,  πιστεύει ότι το κόμμα τους θα πρέπει να συνενωθεί με τον καινούργιο φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι 21,7% που θα ήθελε να συνεχίσει να υπάρχει ως αυτόνομο κόμμα. Το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς που τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης είναι ακόμα μεγαλύτερο και φτάνει στο 83,4%.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, το 51,2% του συνόλου τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, με το 55,3% ωστόσο των ψηφοφόρων του να διατυπώνουν διαφορετική άποψη και να επιμένουν στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας.

Πρόθεση ψήφου – Εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,4%, ελαφρώς μειωμένη από τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ΠΑΣΟΚ με 13,2% κερδίζει περίπου μία ποσοστιαία μονάδα.

Ακολουθούν:

  • Ελληνική Λύση 9,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας 7,5%
  • ΚΚΕ 7,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ 4,6%
  • Φωνή Λογικής 2,7%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%
  • ΜεΡΑ25 2,1%
  • Νέα Αριστερά 1,5%

Στην εκτίμηση ψήφου (με αναγωγή στα έγκυρα) τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ   28,6%
  • ΠΑΣΟΚ 15,4%
  • Ελληνική Λύση 11,5%
  • ΚΚΕ 8,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας 8,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ 5,4%
  • Φωνή Λογικής 3,2%

Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Προβάδισμα ΝΔ με μειωμένο ποσοστό

Προβάδισμα 16,3 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, στην έρευνα Οκτωβρίου της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Τα δύο κόμματα εμφανίζουν οριακή πτώση σε σχέση με  την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας -0,4 της μονάδας χάνει η ΝΔ και -0,2 το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% και το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη 13,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,9%, το ΚΚΕ 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου.

Εφτά στους δέκα κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Επτά στους 10 κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη (70,7%) ωστόσο σε ποσοστό 45,1% οι πολίτες θεωρούν ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί καλή αντιπολίτευση.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο «Κανένας» παραμένει πρώτη επιλογή με ποσοστό 31,3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με ποσοστό 28,1% ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην τέταρτη θέση πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με οριακή διαφορά.

Το «κόμμα Τσίπρα» και οι δεξαμενές ψηφοφόρων

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll to 26,1% δηλώνει «σίγουρα» ή «θα μπορούσα» στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα «κόμμα Τσίπρα».

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η κατανομή των ψηφοφόρων ανά κόμμα. Περίπου 8 στους δέκα που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024 δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ή θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα». Σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας «θα μπορούσαν να το ψηφίσουν».

Πάνω από 20% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ σίγουρα θα ψήφιζαν ή θα μπορούσαν να ψηφίσουν και 20% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ.

World
UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

inWellness
inTown
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά

Οι φημολογούμενες κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά αναδιατάσσουν το σκηνικό δημιουργώντας νέα δεδομένα - Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Τι δείχνουν τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου το αντιπολιτευτικό κενό και τις συνεργασίες

Σύνταξη
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - Η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί
in Confidential 13.10.25

Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί

Τα είχε λύσει όλα τα θέματα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και το μόνο που της απέμεινε ήταν η διαχείριση του χώρου του Αγνωστου Στρατιώτη. Αν δεν ήταν αυτό καρφωτή στον Δένδια, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι

Ο στόχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με την αναφορά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ήταν τριπλός

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση
Πολιτική 13.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση

Η διαμάχη Βάρρα-Βορίδη δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ρόλος του Μυλωνάκη, οι νέες αποκαλύψεις και το αφήγημα του Μαξίμου που δεν περπατάει με τίποτα. Άγνωστη έννοια στον ΟΠΕΚΕΠΕ η σύγκρουση συμφερόντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της
«Εξελίξεις Τώρα» 12.10.25

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Σάρκα και οστά στο «δεν είμαστε όλοι ίδιοι είναι» δίνει η παραίτηση Τσίπρα, για τον πολιτικό επιστήμονα Νίκο Μαραντζίδη. Συγκαταλέγει τον πρώην πρωθυπουργό στους χαρισματικούς ηγέτες που δημιουργούν μεγάλα κινήματα αλλαγής και διαμορφώνουν νέους όρους για το μέλλον, και τονίζει ότι το βιβλίο Τσίπρα θα είναι σταθμός από ιστορικής και πολιτικής πλευράς.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά

«Οι πολίτες δεν θα εμπιστευτούν όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ίδιοι είναι η απάντηση στις ανάγκες τους, ούτε όσους διακατέχονται από τον ναρκισσισμό της απόλυτης αλήθειας», επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: «Παιχνίδια» με τη «φωτιά» – Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί
«Κυβέρνηση Λεκορνί 2» 13.10.25

«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» στη Γαλλία - Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί

Η Γαλλία παραμένει στον δρόμο της αστάθειας. Αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής βρίσκεται ήδη η νέα γαλλική κυβέρνηση που ψάχνει τόπους διεξόδου από την κρίση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
ΕΡΓΑΝΗ 13.10.25

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων: Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο
«Χωρίς εξηγήσεις» 13.10.25

Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;
Μετά τον πόλεμο 13.10.25

Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φυλή Ντογκμούς πολέμησε εναντίον της Χαμάς σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 άτομα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
«No Kings» 13.10.25

Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Κάιλι Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης. «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
