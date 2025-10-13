Δημοσκόπηση: Αλλαγή κυβέρνησης θέλει το 71,6% – Πώς αλλάζουν το σκηνικό οι κινήσεις Τσίπρα και Σαμαρά

Ενδιαφέροντα ευρήματα περιέχονται στη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό των Παραπολιτικών, στην οποία αποτυπώνεται η φθορά και η δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση – το 71,6% θέλει να αλλάξει- αλλά και το κενό που δεν καταφέρνει να καλύψει η αντιπολίτευση.

Την ίδια ώρα, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αμφισβήτησης των κυβερνητικών πεπραγμένων, τα σενάρια για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να αναδιατάσσουν το σκηνικό, δημιουργώντας νέα δεδομένα τόσο στην Κεντροαριστερά όσο και στο σύνολο του πολιτικού φάσματος.

Δημοσκόπηση GPO: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση

Ειδικότερα το 57,1% των πολιτών θεωρεί ότι έξι χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί, και μόλις το 25,2% βλέπει βελτίωση, ποσοστό που προέρχεται κατά βάση από τους ψηφοφόρους της.

Αντίστοιχα, το 71,6% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης, έναντι 26,4% που προτιμά τη συνέχιση της σημερινής.

Ο διχασμός της κοινής γνώμης συνεχίζεται σχετικά με τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, με το 44,8% να τάσσεται υπέρ της συνεργασίας και το 49,8% να δηλώνει ότι επιθυμεί την ύπαρξη αυτοδύναμης κυβέρνησης ακόμη κι αν χρειαστούν γι’ αυτή επαναλαμβανόμενες εκλογικές διαδικασίες. Σαφέστατη θέση υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων παίρνουν οι ψηφοφόροι της ΝΔ, οι οποίοι ακόμη και στην περίπτωση κάποιου συνεργατικού κυβερνητικού σχήματος επιθυμούν στη θέση του πρωθυπουργού τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, σε αντίθεση με τα περισσότερα αντιπολιτευτικά κόμματα που προκρίνουν τη λύση ενός άλλου προσώπου κοινής αποδοχής.

Αντιπολιτευτικό κενό – Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα, πόσοι ένα κόμμα Σαμαρά

Η αντιπολίτευση αδυνατεί να εισπράξει και να μετασχηματίσει σε μία πλειοψηφική αντιπρόταση τη συνεχιζόμενη κυβερνητική φθορά, με αποτέλεσμα οι φημολογούμενες κινήσεις των κ. Τσίπρα και Σαμαρά να βρίσκουν αντιπολιτευτικό κενό.

Το 23,9% πιστεύει ότι η ίδρυση ενός καινούργιου κόμματος υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, με το αντίστοιχο ποσοστό για τον κ. Σαμαρά στη συγκεκριμένη ερώτηση να αποτυπώνεται στο 19,8%.

Στο μεταξύ, στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», το 20,2% (9,1% πολύ πιθανό + 11,1% αρκετά πιθανό) δηλώνει ότι θα μπορούσε να το στηρίξει.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον κ. Σαμαρά διαμορφώνονται στο 2,8% ως πολύ πιθανή επιλογή και 5,8% έως αρκετά πιθανή, συγκροτώντας μία εκλογική περίμετρο του 8,6%.

Στο ερώτημα αν θα είχε μεγαλύτερη προοπτική το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα του Τσίπρα ή τίποτα από τα δύο, η τρίτη επιλογή συγκεντρώνει 35,9% ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 34,3% και ένα κόμμα Τσίπρα 26,4%.

Συσχετισμοί – αναδιάταξη σκηνικού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή που θα πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που ο Αλ. Τσίπρας προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του καινούργιου φορέα.

Το 65,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει ότι το κόμμα τους θα πρέπει να συνενωθεί με τον καινούργιο φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι 21,7% που θα ήθελε να συνεχίσει να υπάρχει ως αυτόνομο κόμμα. Το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς που τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης είναι ακόμα μεγαλύτερο και φτάνει στο 83,4%.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, το 51,2% του συνόλου τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, με το 55,3% ωστόσο των ψηφοφόρων του να διατυπώνουν διαφορετική άποψη και να επιμένουν στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,4%, ελαφρώς μειωμένη από τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ΠΑΣΟΚ με 13,2% κερδίζει περίπου μία ποσοστιαία μονάδα.

Ακολουθούν:

Ελληνική Λύση 9,9%

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%

ΚΚΕ 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

Φωνή Λογικής 2,7%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

ΜεΡΑ25 2,1%

Νέα Αριστερά 1,5%

Η μεταβλητή «Άλλο κόμμα» αυξάνεται σημαντικά στο 7,4%, από 3,9% τον Σεπτέμβριο, δείχνοντας τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Στην εκτίμηση ψήφου (με αναγωγή στα έγκυρα) τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 28,6%

ΠΑΣΟΚ 15,4%

Ελληνική Λύση 11,5%

ΚΚΕ 8,8%

Πλεύση Ελευθερίας 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ 5,4%

Φωνή Λογικής 3,2%

Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.