Δημοσκόπηση: «Καθόλου δεν μας ωφελούν τα νέα μέτρα Μητσοτάκη» λέει το 53%
Οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό 53% ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν τους ωφελούν καθόλου, σε νέα δημοσκόπηση.
- «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη
- Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια επίθεση σε κοσμηματοπώλη – «Έλεγα ότι θα πεθάνω»
- «Ο πόλεμος των drones»: Η νέα υβριδική απειλή που πλανάται πάνω από την Ευρώπη
- ΛΔ Κονγκό: Ερήμην σε θάνατο καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Ζοζέφ Καμπιλά
Την ώρα που η ακρίβεια προελαύνει και χιλιάδες νοικοκυριά κόβουν ακόμα και βασικές ανάγκες, οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό 53% ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν τους ωφελούν καθόλου, σε δημοσκόπηση που έκανε η Alco για λογαριασμό του Alpha.
«Λίγο» απάντησε το 22%, «αρκετά» το 15% και «πολύ» μόλις το 1%.
Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι θα είχαν μεγαλύτερο όφελος από μια μείωση ΦΠΑ παρά από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, οι πολίτες απάντησαν «ναι» σε ποσοστό 70%.
Ο «κανένας» θεωρείται από τους περισσότερους ο πιο «επιτυχημένος» υπουργός της κυβέρνησης.
Στην ίδια ερώτηση, οι ψηφοφόροι της ΝΔ δηλώνουν σε ποσοστό 51% ότι προτιμούν τον Νίκο Δένδια και σε ποσοστό 33% τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
- Νότια προάστια: Καμία ανησυχία από την αλλαγή οσμής του νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ
- Google: Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο
- Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
- Μπαρτζώκας: «Κλειδί το ότι δεν κάναμε κανένα λάθος στο τέλος»
- Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2: Οι Νορβηγοί ήταν έτοιμοι για γιορτή, αλλά ένα αυτογκόλ έσωσε την αγγλική ομάδα (vid)
- Η ακριβή ενέργεια απειλεί τον κλάδο των ΑΠΕ στις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις