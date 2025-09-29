Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.
Εμφανή και σε νέα δημοσκόπηση είναι η φθορά της κυβέρνησης. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να δίνουν «αέρα στα πανιά» του κυβερνώντος κόμματος που βλέπει να χάνει μάλιστα μια ποσοστιαία μονάδα, στην πρόθεση ψήφου.
Στην έρευνα κοινής γνώμης της Alco, για λογαριασμό του Alpha, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24% έναντι 25% τον Ιούνιο. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν μικρή άνοδο με το πρώτο να φτάνει το 11,5% (από το 10,7%) και το δεύτερο 6,2% (από 5%).
Αναλυτικά, σε σχέση με την πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων) έχουμε:
- ΝΔ 24%
- ΠΑΣΟΚ 11,5%
- Ελληνική Λύση 9,3%
- ΚΚΕ 7,1%
- Πλεύση Ελευθερίας 7,1%
- ΣΥΡΙΖΑ 6,2%
- Φωνή Λογικής 3,6%
- ΜέΡΑ25 2,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας 2,3%
- Νίκη 2,1%
- Νέα Αριστερά 1,3%
- Άλλο κόμμα 4%
- Δεν έχω αποφασίσει 19%
Σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης αίσθηση ατιμωρησίας κυριαρχεί μεταξύ των πολιτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δεν θεωρούν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Ειδικότερα, στο ερώτημα «πιστεύετε ότι με την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ» οι ερωτηθέντες απαντούν:
- ΟΧΙ 54%
- ΝΑΙ 34%
- ΔΞ/ΔΑ 12%
Στο ερώτημα «από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω, πείτε μου ποια θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση» απαντούν τα εξής:
- Συγκάλυψη 74%
- Διαφάνεια 14%
- ΔΞ/ΔΑ 12%
Στο ίδιο ερώτημα με δύο διαφορετικές επιλογές οι πολίτες απαντούν:
- Αναποτελεσματικότητα 69%
- Αποτελεσματικότητα 23%
- ΔΞ/ΔΑ 8%
Στο μεταξύ, η διαφθορά σε μεγάλο βαθμό είναι η λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.
Κακό βαθμό και στο Μεταναστευτικό βάζουν οι πολίτες. Ειδικότερα, στο ερώτημα «θεωρείτε αποτελεσματική την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό» οι ερωτηθέντες απαντούν:
- ΟΧΙ 71%
- ΝΑΙ 17%
- ΔΞ/ΔΑ 12%
Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και το ερώτημα «θεωρείτε ότι με την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας» οι πολίτες απαντούν:
- ΟΧΙ 62%
- ΝΑΙ 25%
- ΔΞ/ΔΑ 13%
Στο ερώτημα «στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία», διαμαρτυρία απαντά το 57% και σταθερότητα το 34%.
Η προοπτική του κόμματος Τσίπρα
Στο ερώτημα «τι συναισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα» οι απαντήσεις που καταγράφονται είναι:
- ΘΕΤΙΚΑ 19%
- ΑΡΝΗΤΙΚΑ 42%
- ΑΔΙΑΦΟΡΑ 37%
- ΔΞ/ΔΑ 2%
Απογοήτευση
Απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα εμφανίζονται οι πολίτες αφού σε ποσοστό 61% απαντούν ότι δεν τους εκφράζει κάποιο κόμμα σε μεγάλο βαθμό.
