Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Πολιτική Γραμματεία 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:01

Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Πρώτο και με διαφορά πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα. Σε βασικό όμως πρόβλημα εξελίσσεται και η διαφθορά στην Ελλάδα με τους πολίτες να την κατατάσουν πλέον στη δεύτερη θέση. Στο Μαξίμου μάλιστα έχουν έναν επιπλέον λόγο να ανησυχούν καθώς πάνω από 65% θεωρεί ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Ένα δύσκολο καλοκαίρι έρχεται να διαδεχθεί ένα επίσης δύσκολο φθινόπωρο, δημοσκοπικά, την κυβέρνηση

Η έρευνα κοινής γνώμης της GPO, για λογαριασμό του STAR, έχει πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα αν ανατρέξει κανείς στα ποιοτικά χαρακτηριστικά γιατί στην πρόθεση ψήφου δεν υπάρχουν μεγάλες ανακατατάξεις με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μεγάλο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χάνει μόνο από τον «κανέναν» στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ – Καταλληλότερος ο «Κανένας»

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία «οδηγεί την κούρσα» στην πρόθεση ψήφου με 24,7% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί από απόσταση με 12,3%.  η Ελληνική Λύση βρίσκεται στην τρίτη θέση με αμετακίνητο πυρήνα ψηφοφόρων και ποσοστό της τάξης του 9.8% ενώ ακολουθούν με 7,9% ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 5,2% και κάτω από το 3% βρίσκονται Νίκη, Φωνή Λογικής, ΜέΡΑ25, Κίνημα Δημοκρατίας και Νέα Αριστερά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο «Κανένας» με 28,7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Χαμηλά ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% και ακολουθούν οι Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,6%. Παρακάτω με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ναι» σε άμεση προσφυγή στις κάλπες

Με πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες ενώ το 46,7% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Με πλειοψηφία 50,2% οι ψηφοφόροι προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας και το 44,3% αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη και αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές.

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ. Οι αναποφάσιστοι ξεπερνούν το 22,5% και άλλο κόμμα επιλέγει το 17,5%.

Σταθερά σε ένα ποσοστό κοντά στο 20% ένα κόμμα Τσίπρα είναι πιθανόν να λάβει τη ψήφο των πολιτών.

Ακρίβεια και διαφθορά τα σημαντικότερα προβλήματα

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κρίνουν σε ποσοστό 57,8% την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα ενώ ακολουθεί η διαφθορά με 14,5% με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να φαίνεται πως δίνει σημαντική ώθηση. Το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.

Το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες και το 44,2% πως επαρκεί.

Σχετικά με το «πακέτο Μητσοτάκη» στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν οι φορολογικές ρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών, το 67,5% απάντησε όχι και μάλλον όχι έναντι του 31,1% που απάντησε ναι και μάλλον ναι.

