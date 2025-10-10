newspaper
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Ακρίβεια: Νέα αύξηση των τιμών στο κρέας – Θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για μείωση;
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Οκτωβρίου 2025 | 13:24

Ακρίβεια: Νέα αύξηση των τιμών στο κρέας – Θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για μείωση;

Συνεχίζεται η ακρίβεια με ράλι τιμών - Αύξηση 8,4% στο κρέας, στα νωπά ψάρια 6,2%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 3,9%, στα φρούτα 2,9%, ενώ τεράστια αύξηση 22,2% σημειώθηκε στις σοκολάτες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Εξακολουθεί να καλπάζει η ακρίβεια σε βασικά τρόφιμα, όπως τα κρέατα, με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ να δείχνει νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο του 2025 που επιτείνει τις επιπτώσεις και γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η νέα λίστα των μειωμένων τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνει το κρέας, με το μοσχαρίσιο να κινδυνεύει όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς να φτάσει στα 20 ευρώ το κιλό έως το τέλος του 2025.  Ο συγκεκριμένος τύπος κρέατος κοντεύει να γίνει είδος πολυτελείας, με τον Έλληνα καταναλωτή να το πληρώνει ως και 50% ακριβότερο από πέρυσι.

Ο Καβαλιώτης κρεοπώλης Νίκος Κεχαγιάς ή «Νick Kexagias The Butcher», όπως είναι το προσωνύμιο του στο ΤikTok, μιλώντας στο Mega απέδωσε σε τρεις βασικούς λόγους την εκτίναξη των τιμών: Μείωση παραγωγής, αύξηση ζήτησης, εγκατάλειψη του επαγγέλματος από τους νέους, αλλά και έλλειψη σχεδίου από την πολιτεία για αναζωογόνηση της ελληνικής κτηνοτροφίας (με ορθολογικό και δίκαιο τρόπο και όχι με σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ).

Όπως τόνισε, δεν γίνεται «καμία σοβαρή προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία να φτιάξει την κτηνοτροφία και τη βοοτροφία, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται όλο και περισσότερο η παραγωγή στα βοοειδή».

Σύμφωνα με τον Λευτέρη Κιοσέ, γενικό διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι τιμές στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 1% μέσα σε έναν χρόνο (2024-2025) που αν και δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εντούτοις «την τελευταία τριετία μεσοσταθμικά είμαστε περίπου στο 25% με 30% γιατί η αύξηση ήταν κυρίως τα πρώτα χρόνια».

«Οποιαδήποτε αύξηση, όσο μικρή κι αν είναι, μας πονάει πολύ περισσότερο σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο, γιατί τα εισοδήματά μας δεν είχαν την ίδια πορεία» σημειώνει ο ίδιος προσθέτοντας παράλληλα ότι «αποκλιμάκωση συνολικά δεν μπορεί να γίνει. Σε μεμονωμένες όμως, κατηγορίες γίνεται και θα γίνεται. Δηλαδή ας πούμε, το ελαιόλαδο είχε πάει πολύ ψηλά, βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά συνολικά να δούμε τις τιμές στα ράφια των καταστημάτων να μειωθούν 25% με 30% κάτω, δεν είναι κάτι εφικτό. Βελτίωση των εισοδημάτων θα ήταν το ιδανικό σενάριο».

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο γενικός δείκτης για τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 έπεσε στο 1,9% έναντι αύξησης 2,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023 (πίνακας 2), ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Αν και ο γενικός δείκτης τιμών σημείωσε πτώση, οι τιμές των κρεάτων (γενικά) σημείωσαν αύξηση 8,4%, τα νωπά ψάρια αύξηση 6,2%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κυμάνθηκαν στο +3,9% και τα φρούτα στο +2,9%, ενώ τεράστια είναι η αύξηση των τιμών στις σοκολάτες και στα προϊόντα της (+22,2%).

Η αύξηση Σεπτεμβρίου 1,9% μεταξύ 2024 – 2025, όσον αφορά στα τρόφιμα προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών:

• 1,4% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.
• 1,0% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών κατά 0,8% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών κατά 0,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

Θεοδωρικάκος για το ράλι τιμών

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και τις διαρκείς αυξήσεις τονίζοντας ότι «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει».

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Stream newspaper
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
