Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Σεπτεμβρίου 2025

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα κατηγορώντας για fake news όσους επικαλούνται τη σχετική κοινοτική οδηγία, οι τιμές στα νωπά προϊόντα όπως το κρέας, καλπάζουν.

Ειδικά το μοσχαρίσιο κρέας κοντεύει να γίνει είδος πολυτελείας, με τον Έλληνα καταναλωτή να το πληρώνει ως και 50% ακριβότερο από πέρυσι.  Στελέχη της αγοράς κάνουν λόγο για νέες ανατιμήσεις το προσεχές διάστημα, που θα ανεβάσουν τις τιμές στο μοσχάρι ως και στα 20 ευρώ το κιλό ως το τέλος του 2025. Αν οι προβλέψεις τους επιβεβαιωθούν επιβεβαιωθούν θα πρόκειται για υπερδιπλασιασμό της τιμής σε σύγκριση με το 2024.

@nickkexagias Μέχρι που θα φτάσει η τιμή; #tiktokgreece #meatinfluencer #tiktokbutcher #fypシ゚viral🖤tiktok #masterbutcher ♬ Sky – Djtwo

Ο κρεοπώλης TikToker

Ο Καβαλιώτης κρεοπώλης Νίκος Κεχαγιάς ή «Νick Kexagias The Butcher», όπως είναι το προσωνύμιο του στο ΤikTok έχει εξελιχθεί σε πρέσβη του «κρέατος γαλλικής κοπής», με τα βίντεο που αναρτά να συγκεντρώνουν από δεκάδες χιλιάδες ως εκατομμύρια views. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Μega», παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς λόγους που οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται: Μείωση παραγωγής – Αύξηση της ζήτησης  – Έλλειψη σχεδίου από την πολιτεία για αναζωογόνηση της ελληνικής κτηνοτροφίας (με ορθολογικό και δίκαιο τρόπο και όχι με σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ) –  Εγκατάλειψη του επαγγέλματος από τους νέους.

Μείωση της παραγωγής από την ΕΕ- Πράσινη μετάβαση με νέα «ΚΑΠ» (Κοινή Αγροτική Πολιτική)

Ένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων από εκτρεφόμενα ζώα, κυρίως βοοειδή.  Οι αγελάδες, ως μηρυκαστικά θηλαστικά, κατά τη διαδικασία της πέψης της τροφής τους παράγουν μεθάνιο. Πρόκειται για ένα από τα «αέρια του θερμοκηπίου» που ενοχοποιούνται για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν και η ΕΕ δεν έχει ορίσει συγκεκριμένα ποσοστά για το κατά πόσο πρέπει να μειωθούν τα βοοειδή  για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών μεθανίου, ανεξάρτητες μελέτες κάνουν λόγο για συνολική μείωση τ0υ ζωικού κεφαλαίου ως 30%.

Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση για μείωση της κτηνοτροφίας ήταν άλλωστε ένας από τους λόγους για τον πανευρωπαϊκό  ξεσηκωμό των αγροτών ενάντια στη νέα ΚΑΠ.  Καθώς η Ευρώπη μειώνει την παραγωγή βόειου κρέατος, ετοιμάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές από κράτη της Νότιας Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία), στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Έλλειψη σχεδίου για την ελληνική κτηνοτροφία

Σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσίασε ο κ. Κεχαγιάς, η δεύτερη αιτία αύξησης της τιμής του βόειου κρέατος – σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – είναι η μεγάλη ζήτηση από χώρες εκτός ΕΕ, όπως τα Αραβικά Εμιράτα.

Ως τρίτη βασική αιτία της ακρίβειας στο κρέας αναφέρει ότι δεν γίνεται «καμία σοβαρή προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία να φτιάξει την κτηνοτροφία και τη βοοτροφία, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται όλο και περισσότερο η παραγωγή στα βοοειδή».

Ως «κερασάκι στην τούρτα», σε μια πορεία μαρασμού της ελληνικής κτηνοτροφίας, θεωρεί ότι είναι η αποχώρηση των νέων απο το επάγγελμα. «Τα παιδιά δεν φταίνε. Κανείς δεν θα ήθελε να δουλεύει 365 ημέρες το χρόνο, με τις συνθήκες που υπάρχουν και να μη βγάζει και λεφτά. Η βοοτροφία απαιτεί μια μεγάλη δαπάνη για να στηθεί μια μονάδα σοβαρή, και η πολιτεία βάζει συνεχώς τρικλοποδιές σε όσους θέλουν να παράγουν. Συν του οτι θέλει να μειώσει την παραγωγή. Άρα ποιος νέος θα παραμείνει στο χωριό του, να κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά, και να έχει την πολιτεία απέναντί του; Κανένας. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί λόγοι που το μοσχάρι έχει εκτοξεύσει την τιμή του και θα συνεχίσει να ανεβαίνει», συμπεραίνει ο «πρέσβης του βόειου κρέατος» από την Καβάλα.

Στα 20 ευρώ το μοσχάρι

Όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς  το μοσχάρι σε λίγο θα φτάσει να πωλείται 20 ευρώ το κιλό. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή. «Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα τώρα από την πολιτεία, το μοσχάρι θα φτάσει στη χειρότερη των περιπτώσεων να πωλείται ως και 25 ευρώ το κιλό, δυστυχώς», δηλώνει ο κρεοπώλης ΤikToker.

Μία πιθανή εξέλιξη ειναι η στροφή σε εναλλακτικές  πηγές πρωτεϊνης, που θα περιλαμβάνουν ακόμα και το κρέας εργαστηρίου, κάτι που ο κ. Κεχαγιάς θεωρεί απευκταίο σενάριο. Ο ίδιος στο βίντεο στο ΤikTok φοράει μπλουζάκι «Μake Beef Great Again», που παραπέμπει στο συνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Μake America Great Again». Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για δήλωση ιδεολογικών προτιμήσεων ή για χιουμοριστικό σχόλιο. Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ ανήκει στο στρατόπεδο των κρεατοφάγων, ενώ είχε υποσχεθεί ότι με την προεδρία του θα φτηνύνει το βοδινό κρέας, όμως συνέβη το αντίθετο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο κρέας

Συμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο κρέας παρατηρούνται στα εξής είδη:

– Βόειο συκώτι νωπό (εισαγ.): 5,98€ στις 2/9/24, 8,98€ στις 2/9/25 (+50,17%)

– Βόειο νωπό στήθος (εισαγ.): 7,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+50,13%)

– Βόειο νωπό ποντίκι (εισαγ.): 10,98€ στις 2/9/24, 14,98€ στις 2/9/25 (+36,43%)

– Βόειο οσομπούκο νωπό (εισαγ.): 8,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+33,41%)

– Μπιφτέκι μόσχου νωπό: 8,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+33,41%)

– Κοτόπουλο ρολό: 6,98€ στις 2/9/24, 8,98€ στις 2/9/25 (+28,65%)

Φθηνότερο το χοιρινό

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις:

– Χοιρινό μπούτι (εισαγ.): 4,48€ στις 2/9/24, 3,48€ στις 2/9/25 (-22,32%)

– Χοιρινό νωπό λαιμός (εισαγ.): 7,98€ στις 2/9/24, 6,98€ στις 2/9/25 (-12,53%)

Τι δηλώνουν κτηνοτρόφοι

«Είμαστε μία χώρα η οποία μπορεί να καλύψει μόνο ένα 15% με 20% από τις ανάγκες τις, οπότε εμείς δεν μπορούμε να ορίσουμε δυστυχώς σαν παραγωγοί την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος. Αυτό καθορίζεται από τις εισαγωγές», λέει από την πλευρά του ο Δημήτρης Μαχαιρίδης, κτηνοτρόφος και κρεοπώλης.

«Μιλάμε για τον αφανισμό του πρωτογενούς τομέα, αυτή είναι η πραγματικότητα», σημειώνει ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

 

Το πρόβλημα στην Ελλάδα

Όπως έχει αναδείξει ρεπορτάζ των Nέων, η Ελλάδα καλύπτει τις ανάγκες της σε βόειο κρέας από εισαγωγές σε ποσοστό 80%, κυρίως από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Καταναλώνουμε ετησίως 160.000 τόνους μοσχαρίσιου κρέατος τον χρόνο ενώ παράγουμε μόλις 40.000. Το 2024 η αξία των εισαγωγών κρέατος έφτασε στα 1,8 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,13% σε σχέση με το 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ακριβότερη αξία των εισαγωγών, αφού οι ποσότητες των εισαγόμενων προϊόντων αυξήθηκαν μόνο 3,25%. Από το 2021 έως το 2024, η αξία εισαγωγών κρέατος και προϊόντων κρέατος είναι αυξημένη κατά 56%.

Ενεργειακό και ευλογιά των αιγοπροβάτων

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος πιέζει ανοδικά τα έξοδα των παραγωγών – κτηνοτρόφων στις μονάδες εκτροφής βοοειδών. Εκείνοι με τη σειρά τους μετακυλίουν μέρος από τα αυξημένα κόστη στις τιμές παραγωγού, ενώ μέσα από την αλυσίδα των μεσαζόντων το κρέας φτάνει ακόμα ακριβότερο στον καταναλωτή.

Την ακρίβεια στο μοσχάρι «θρέφει» και η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Εκτός του ότι θανατώνονται εκατοντάδες χιλιάδες ζώα και πολλοί κτηνοτρόφοι σκέφονται ακομα και να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί και στρέφονται σε άλλα κρέατα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε η Στατιστική Αρχή τον περασμένο Ιούνιο, το ζωικό κεφάλαιο της χώρας στα βοοειδή παρουσίασε μείωση κατά 4,1% το 2023 σε σχέση με το 2022. Το ίδιο διάστημα στους χοίρους – χοιρίδια η μείωση ήταν 16,1%, στα πρόβατα 2,1%, στις αίγες 9,6%, στα κουνέλια 4,1% ενώ αύξηση σημειώθηκε μόνο στα πουλερικά κατά 6,2%.

