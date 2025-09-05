newspaper
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Ιουνίου, ο προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού για το 2025 ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε κάποιο βαθμό

Ενδεχόμενη -επί τα χείρω- αναθεώρηση του πληθωρισμού για το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, στο καθιερωμένο περιοδικό σημείωμά της «Note on the Greek Economy».

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΤτΕ, ο πληθωρισμός βάσει του Ενδιάμεσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή θα συνεχίσει να επιβραδύνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Το 2025, αναμένεται να παραμείνει υψηλός στο 2,5%, αντανακλώντας τη διατήρηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών, κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων των μισθών και των ενοικίων, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των των έμμεσων φόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Ιουνίου, ο προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού για το 2025 ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε κάποιο βαθμό.

Το 2026, ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,1%, ενώ το 2027 αναμένεται μια επιτάχυνση στο 2,4%.

Στο 2,3% η ανάπτυξη το 2025

Η δυναμική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια αναμένεται να διατηρηθεί κατά τα έτη 2025-2027, εν μέσω ενός αβέβαιου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2025 αναμένεται να είναι 2,3%, να μειωθεί στο 2,0% το 2026 και να αυξηθεί οριακά στο 2,1% το 2027. Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλότεροι από αυτούς της ευρωζώνης.

Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης αναμένεται να είναι η κατανάλωση, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά. Πιο συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ρυθμό 2,0% κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η υψηλή ιδιωτική κατανάλωση υποστηρίζεται από την ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, καθώς η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει, οι μισθοί να αυξάνονται και ο πληθωρισμός να μειώνεται σταδιακά.

Επενδύσεις και εξαγωγές

Οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν με υψηλό ρυθμό κατά την περίοδο 2025-2026, κατά μέσο όρο κατά 7,5%. Οι δημόσιες επενδύσεις θα καταγράψουν αρνητικό ρυθμό μεταβολής το 2027, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες θα συνεχίσουν να καταγράφουν ικανοποιητικό ρυθμό. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε κατοικίες ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με την προ της κρίσης περίοδο.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με μέσο ρυθμό 3,2% κατά την περίοδο 2025-2027, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών και την αναμενόμενη βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης. Ωστόσο, η συμβολή του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ θα είναι ελαφρώς αρνητική κατά τη διάρκεια της περιόδου προβολής, λόγω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας που θα προκαλέσει υψηλούς ρυθμούς αύξησης των εισαγωγών, αλλά και, γενικότερα, λόγω του υψηλού εισαγωγικού περιεχομένου της εγχώριας ζήτησης.

Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα φθάσει το 9,4% το 2025 και στη συνέχεια αναμένεται να μειωθεί κι άλλο, φθάνοντας το 8,2% το 2027, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά το κόστος εργασίας, εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια οι ονομαστικοί μισθοί ανά εργαζόμενο θα αυξηθούν με υψηλούς ρυθμούς περίπου 5,0% ετησίως, κυρίως ως αποτέλεσμα της στενότητας στην αγορά εργασίας.

Πηγή: ot.gr

