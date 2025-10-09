Η ακρίβεια εξακολουθεί να γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές των 11 από τις 12 ομάδες αγαθών και υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζουν ανατιμήσεις.

Η ανοδική πορεία των τιμών σε τρόφιμα συνεχίζεται με διαδοχικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά όπως τα κρέατα, ενώ και τα ενοίκια παραμένουν εκτός ελέγχου. Το συνολικό μείγμα εξαϋλώνει μισθούς και συντάξεις πριν από το τέλος του κάθε μήνα.

Ειδικότερα, οι τιμές στο κρέας έχουν αυξηθεί 8,4%, στον καφέ 19,8% και στις σοκολάτες 22,2%. Τα ενοίκια τρέχουν με ρυθμό αύξησης 9,9% και τα ασφάλιστρα υγείας με 7%. Στο 12,6% υπολογίζονται οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.

Τα χρήματα που χρειάζονται για τους λογαριασμούς του σπιτιού και τα είδη διατροφής έχουν αυξηθεί για πάνω από το 60% των νοικοκυριών

Το μέγεθος του προβλήματος αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το 7% του πληθυσμού της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπο με μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2024, ενώ το 1,6% μόνο σοβαρή ανεπάρκεια, βάσει της παγκόσμιας τυπικής κλίμακας ανεπάρκειας τροφής – FIES.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την έρευνα για την επάρκεια τροφής.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβασης. Εμμένει στη μη μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλωσης, μέτρο που έχουν λάβει μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες.

Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις (9/2024-9/2025)

Φρέσκα κρέατα: + 10,18%

Μπισκότα, σοκολάτες: + 9,88%

Γαλακτοκομικά, χυμοί: + 4,26%

Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά: +3,79%

Τιμή χονδρικής: Η αύξηση των τιμών σε ψάρια εντός 1 έτους (2024-2025)

Σαρδέλα: 4-5€ -> 7-8€

Γαύρος: 3-4€ -> 5-6€

Τσιπούρα ιχθυοτροφείου: 5-6€ -> 7-9€

Λαβράκι ιχθυοτροφείου 10€ -> 12€

(Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)

Αύξηση στις τιμές των σούπερ μάρκετ

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 1% μέσα σε έναν χρόνο (2024-2025), δηλώνει ο Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Είναι μια προβληματική κατάσταση την οποία μας πονάει πολύ περισσότερο σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο, γιατί τα εισοδήματά μας δεν είχαν την ίδια πορεία με τον μέσο Ευρωπαίο, προσθέτει.

Κατά μέσο όρο, περίπου το 12 με 15% πηγαίνει από το εισόδημα στα σουπερμάρκετ, σημειώνει ο κ. Κιοσές. Το αρμόδιο υπουργείο επιχειρεί να επιτύχει μερική αποκλιμάκωση της λαϊκής αγανάκτησης, καταβάλλοντας προσπάθεια να πείσει προμηθευτές και σούπερ μάρκετ να μειώσουν εθελοντικά τις τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων.

Όμως, από τη σχετική λίστα θα απουσιάζουν αγαθά όπως το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος.

Οι αυξήσεις, τόσο στις τιμές βασικών αγαθών όπως το κρέας, τα λαχανικά, τα φρούτα και ο καφές όσο και σε υπηρεσίες όπως τα ενοίκια, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ένδυση, η υπόδηση, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες ασφάλισης και μια σειρά άλλων, εξαφανίζουν το μηνιαίο εισόδημα των φορολογούμενων.

Αρκετοί εξ αυτών δεν δύνανται να καλύψουν βασικές ανάγκες και αναγκάζονται να προβούν σε περικοπές.

Τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά καταγράφει και η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.

Όπως σημειώνει, το 72,4% των πολιτών πιέζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό που αναγκάζεται να περιορίσει τις δαπάνες για άλλες ανάγκες, καθώς τα χρήματα που χρειάζονται για τους λογαριασμούς του σπιτιού και τα είδη διατροφής έχουν αυξηθεί για πάνω από το 60% των νοικοκυριών.