Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.10.2025 | 08:46
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Οκτωβρίου 2025 | 09:16

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά

Η πολυδιαφημιζόμενη μείωση τιμών σε μια λίστα με 1.000 προϊόντα, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που παραμένει νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών

Παρασκευή Τσιβόλα
Με την ακρίβεια να παραμένει ως νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών και με δεδομένη την απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά αγαθά, το αρμόδιο υπουργείο, επιδιώκει, εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου για το Μαξίμου, να καταγράψει μειώσεις τιμών και προχωρά σε κινήσεις πυροσβεστικού χαρακτήρα, όπως η προσπάθειά του, να πείσει προμηθευτές και σούπερ μάρκετ  να μειώσουν εθελοντικά τις τιμές σε 1.000 κωδικούς.

Η περιβόητη λίστα, θα παρουσιαστεί περί τις 15 Οκτωβρίου και από αυτή απουσιάζουν βασικά αγαθά όπως κρέας, φρούτα και λαχανικά.

Κάτι που επισήμανε στο MEGA, ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας.

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η λίστα να φαίνεται πως θα περιλαμβάνει:

-Ζυμαρικά

– Αρτοσκευάσματα

– Δημητριακά

– Όσπρια

– Χυμούς

– Σοκολάτες

– Ελαιόλαδο

– Γαλακτοκομικά

– Κονσέρβες

– Απορρυπαντικά

– Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής

Η συμφωνία προβλέπει μείωση τιμής από 6% – 24% σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς, στους οποίους θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση. Στόχος είναι η εφαρμογή να παραταθεί και μετά τα Χριστούγεννα.

Όπως ωστόσο σημειώνει ο κ. Ραυτόπουλος, οι «πρωταθλητές» της ακρίβειας που είναι το μοσχάρι, ο καφές, τα ψάρια, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα.

Η ακρίβεια τσακίζει τα νοικοκυριά

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΕΕΑ) σε συνεργασία με την MRB σε νοικοκυριά της Αττικής (τα οποία παρουσίασε το in), 6 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν βγάζουν τον μήνα, καθώς το εισόδημά τους για τα περισσότερα επαρκεί μόλις για 20 ημέρες. Η «αύξηση» των μισθών φαίνεται ότι δεν ακολουθεί αυτήν των τιμών, με αποτέλεσμα οι Ελληνες να συνεχίζουν να δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες που αφορούν τη διαβίωσή τους.

Οι αυξήσεις τόσο στις τιμές βασικών αγαθών όπως το κρέας, τα λαχανικά και τα φρούτα, ο καφές, αλλά και υπηρεσιών όπως τα ενοίκια, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ένδυση και η υπόδηση, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και ασφάλισης και μια σειρά άλλων, εξαϋλώνουν το μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών και για αρκετούς δεν φτάνει για να καλύψουν βασικές ανάγκες, οδηγώντας ακόμα και σε περικοπές.

Τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά καταγράφει και η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, καθώς, όπως αναφέρει, το 72,4% των πολιτών πιέζονται σε τέτοιον βαθμό που αναγκάζονται να περιορίζουν τις δαπάνες για άλλες ανάγκες, καθώς οι δαπάνες τους για τους λογαριασμούς του σπιτιού και τα είδη διατροφής έχουν αυξηθεί για πάνω από το 60% των νοικοκυριών.

Μαθητές λιποθυμούν από την πείνα

Ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά είναι το γεγονός ότι χιλιάδες οικογένειες ζήτησαν στήριξη για να ταΐσουν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με την εκπομπή του MEGA, Εξελίξεις τώρα, μέσα σε λίγες ημέρες, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει λάβει 1.700 αιτήσεις από σχολεία όλης της χώρας για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, που αφορούν σε περίπου 146.000 μαθητές.

«Οι αριθμοί αυτοί είναι ήδη μεγαλύτεροι από τον αριθμό αιτήσεων που είχαμε λάβει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς», δήλωσε η Αφροδίτη Βελουδάκη γενική διευθύντρια Ινστιτούτου Prolepsis.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ανάγκη στα Νηπιαγωγεία, όπου δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα. 435 Νηπιαγωγεία με 15.510 νήπια ζητούν καθημερινό γεύμα, για να μη μένουν τα μικρότερα παιδιά νηστικά.

«Το νηπιαγωγείο είναι η μόνη δομή εκπαιδευτική που δεν έχει παροχή διατροφής από το κράτος. Έχω ένα 5-10% των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, έρχονται δηλαδή με κάτι που είναι ελάχιστο», ανέφερε ο προϊστάμενος του 2ου Νηπιαγωγείου Καματερού.

«Καθημερινά λαμβάνουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από σχολεία, διευθυντές. Περισσότερα από 50 τηλεφωνήματα την ημέρα που εκφράζουν οι άνθρωποι αυτοί την αγωνία για τα σχολεία και την ανάγκη των μαθητών να ενταχθούν στο πρόγραμμα», είπε η Βελουδάκη.

Εκπαιδευτικοί καταγράφουν παιδιά που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο μάθημα, ακόμη και περιστατικά λιποθυμίας μέσα στις αίθουσες, γιατί δεν έχουν φάει τίποτα.

«Μας έχει τύχει να λιποθυμήσει παιδί και όχι μια φορά και μας έχει πει ότι έχει να φάει από το προηγούμενο μεσημέρι. Στον αγιασμό προχθές δύο παιδιά λιποθύμησαν. Ήταν όρθια ούτε δέκα λεπτά. Και όταν ρώτησα πόσα παιδιά έχουν φάει πρωινό σήκωσαν το χέρι τους από τα 200 παιδιά τα 15 -20», δήλωσε η διευθύντρια του γυμνασίου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Αθήνας.

