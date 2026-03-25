Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Στο φλερτ του Αλεξ Ρεμίρο με την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τα λεγόμενα αλλά και με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν ταιριάζουν οι λέξεις «αμοιβαία τα αισθήματα»! Όσον αφορά στην σχέση του γκολκίπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τον γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα Ζοάν Γκαρθία, με τον οποίο συνυπάρχουν στην Εθνική Ισπανίας ταιριάζει ο τίτλος «Ο πάνθηρας και η γάτα»!

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα Ντέκο έχει επαφές με την Ρεάλ Σοσιεδάδ για την απόκτηση του 30χρονου γκολκίπερ Αλεξ Ρεμίρο. Ο λόγος είναι ότι το καλοκαίρι θα προκύψει κενό πίσω από τον Ζοάν Γκαρθία καθώς ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν θα πάρει μεταγραφή, ενώ ο Βόιτσιεχ Σέσνι μπορεί να αποσυρθεί.

Ο Ρεμίρο, από την πλευρά του, δεν είχε πρόβλημα να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με την επικρατούσα φημολογία για την Μπαρτσελόνα και να δείξει ότι είναι ανοιχτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο: «Έχω ακούσει κάτι από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, αλλά τώρα είμαι πολύ συγκεντρωμένος στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έχουμε τον τελικό του Copa del Rey και είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και ενθουσιασμένοι που θα τον κερδίσουμε. Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»! Ο τελικός γίνεται στις 18 Απριλίου και θα αναμετρηθούν Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Ρεμίρο δεν είχε πρόβλημα να μιλήσει και για τη σχέση του με τον Ζοάν Γκαρθία: «Ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και εγώ βλέπω τον εαυτό μου επίσης. Ό,τι και να συμβεί, η Ισπανία θα έχει τρεις σπουδαίους τερματοφύλακες. Αν πει ότι είμαι γάτα, θα είναι πάνθηρας ή κάτι πολύ καλύτερο». Οι άλλοι δυο τερματοφύλακες, εκτός από τους Γκαρθία και Ρεμίρο στην Εθνική Ισπανίας είναι οι Νταβίντ Ράγια (Αρσεναλ), Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο) και στο μουντιάλ θα πάνε οι τρεις.

Για την αξία του Γκαρθία, ο Ρεμίρο είχε κι άλλα καλά λόγια: «Είναι βάρβαρος. Χαίρομαι που είμαστε μαζί στην εθνική Ισπανίας για να προπονηθούμε, να μάθουμε, να πάρουμε τα καλά πράγματα από αυτόν. Είναι πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια, με τα πόδια του, είναι ηγέτης…».

Και ο γκολκίπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ κατέληξε: «Αν ο Γκαρθία είπε ότι είμαι γάτα, αυτός είναι πάνθηρας»!