Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποδόσφαιρο 25 Μαρτίου 2026, 23:06

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Στο φλερτ του Αλεξ Ρεμίρο με την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τα λεγόμενα αλλά και με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν ταιριάζουν οι λέξεις «αμοιβαία τα αισθήματα»! Όσον αφορά στην σχέση του γκολκίπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τον γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα Ζοάν Γκαρθία, με τον οποίο συνυπάρχουν στην Εθνική Ισπανίας ταιριάζει ο τίτλος «Ο πάνθηρας και η γάτα»!

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα Ντέκο έχει επαφές με την Ρεάλ Σοσιεδάδ για την απόκτηση του 30χρονου γκολκίπερ Αλεξ Ρεμίρο. Ο λόγος είναι ότι το καλοκαίρι θα προκύψει κενό πίσω από τον Ζοάν Γκαρθία καθώς ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν θα πάρει μεταγραφή, ενώ ο Βόιτσιεχ Σέσνι μπορεί να αποσυρθεί.

Ο Ρεμίρο, από την πλευρά του, δεν είχε πρόβλημα να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με την επικρατούσα φημολογία για την Μπαρτσελόνα και να δείξει ότι είναι ανοιχτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο: «Έχω ακούσει κάτι από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, αλλά τώρα είμαι πολύ συγκεντρωμένος στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έχουμε τον τελικό του Copa del Rey και είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και ενθουσιασμένοι που θα τον κερδίσουμε. Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»! Ο τελικός γίνεται στις 18 Απριλίου και θα αναμετρηθούν Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Ρεμίρο δεν είχε πρόβλημα να μιλήσει και για τη σχέση του με τον Ζοάν Γκαρθία: «Ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και εγώ βλέπω τον εαυτό μου επίσης. Ό,τι και να συμβεί, η Ισπανία θα έχει τρεις σπουδαίους τερματοφύλακες. Αν πει ότι είμαι γάτα, θα είναι πάνθηρας ή κάτι πολύ καλύτερο». Οι άλλοι δυο τερματοφύλακες, εκτός από τους Γκαρθία και Ρεμίρο στην Εθνική Ισπανίας είναι οι Νταβίντ Ράγια (Αρσεναλ), Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο) και στο μουντιάλ θα πάνε οι τρεις.

Για την αξία του Γκαρθία, ο Ρεμίρο είχε κι άλλα καλά λόγια: «Είναι βάρβαρος. Χαίρομαι που είμαστε μαζί στην εθνική Ισπανίας για να προπονηθούμε, να μάθουμε, να πάρουμε τα καλά πράγματα από αυτόν. Είναι πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια, με τα πόδια του, είναι ηγέτης…».

Και ο γκολκίπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ κατέληξε: «Αν ο Γκαρθία είπε ότι είμαι γάτα, αυτός είναι πάνθηρας»!

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Σύνταξη
Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25.03.26

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Σύνταξη
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέα παρέμβαση 25.03.26

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει το ταξίδι της - Νέος προορισμός η Λαμία - Η σύνθεση του πάνελ

Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

