Το «μήνυμα» του Λαπόρτα στον Μέσι, μετά τη νίκη στις προεδρικές εκλογές της Μπαρτσελόνα
Ο Ζοάν Λαπόρτα ξέρει πως το όνομα του Αργεντίνου σούπερ σταρ εξιτάρει τους οπαδούς των «μπλαουγκράνα»…
Ο Ζοάν Λαπόρτα ήταν ο μεγάλος νικητής στις προεδρικές εκλογές της Μπαρτσελόνα, ανανεώνοντας την θητεία του μέχρι το 2031.
Ο νυν πρόεδρος της Μπάρτσα επικράτησε του αντιπάλου του, Βίκτορ Φοντ συγκεντρώνοντας πάνω από το 68% των ψήφων και ο Λαπόρτα θέλησε να… εξιτάρει τους οπαδούς της Μπάρτσα, λίγο μετά την επικύρωση των αποτελέσματων.
Με ποιον τρόπο; Μα φυσικά με μια αναφορά στον παίκτη – θρύλο των «μπλαουγκράνα», Λιονέλ Μέσι καθώς ο 63χρονος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα τι σημαίνει Μέσι για τους οπαδούς του συλλόγου.
Ο Λαπόρτα θέλησε λοιπόν να στείλει μήνυμα στον Αργεντίνο σούπερ σταρ, ο οποίος αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, αφήνοντας επί της ουσίας ανοιχτή «πόρτα» για επιστροφή του Αργεντίνου άσου στην ομάδα της Βαρκελώνης.
«Ο Λέο θα παραμείνει συνδεδεμένος με την Μπαρτσελόνα με όποιον τρόπο κι αν διαλέξει. Οι πόρτες του συλλόγου θα είναι πάντα ανοιχτές για τον Μέσι ώστε να βοηθήσει με όποιον τρόπο αυτός θεωρεί κατάλληλο, την εξέλιξη της μεγάλης μας ομάδας.
Θα είναι πάντα μέρος του μεγαλείου της Μπαρτσελόνα» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα, λίγο μετά τον εκλογικό θρίαμβο και την ανανέωση της «θητείας» του στον προεδρικό θώκο της Μπάρτσα.
Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Λαπόρτα σήκωσαν «σκόνη» καθώς πολλοί πιστεύουν ότι ο Μέσι θέλει να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα για να «κλείσει» την μυθική καριέρα του στην ομάδα της Βαρκελώνης.
Μπορεί ο Λαπόρτα να έκανε ένα «άνοιγμα» στον Αργεντίνο σούπερ σταρ αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει κάποια απάντηση από την πλευρά του Μέσι.
Κανείς πάντως δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Μέσι έχει συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, καθώς είχε ανανεώσει την συνεργασία του με την αμερικανική ομάδα πριν από λίγους μήνες.
Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας «σενάρια» επιστροφής του Μέσι στην Μπαρτσελόνα, οπότε οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» θα πρέπει να κρατούν… μικρό καλάθι.
