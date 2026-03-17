Ο Λαπόρτα φέρνει αύξηση μπάτζετ και… μεταγραφές στην Μπαρτσελόνα: Πάει για διπλό… χτύπημα με Ράιτ και Τάις

Ο Μόουζες Ράιτ αποτελεί μήλον της έριδος στη Euroleague τη φετινή χρονιά, καθώς πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός.

Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα βρει ένα μεγάλο συμβόλαιο το καλοκαίρι, είναι ο βασικός στόχος της Μπαρτσελόνα για τη θέση του σέντερ, ενώ σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι, οι μπλαουγκράνα θέλουν να πάρουν πακέτο για τη ρακέτα τους και τον Ράιτ, αλλά και τον Ντάνιελ Τάις από τη Μονακό.

Τα χρήματα όπως αναφέρει δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα, ενώ και οι δύο παίκτες ταιριάζουν απόλυτα στα «θέλω» του Τσάβι Πασκουάλ.

Η Μπαρτσελόνα, ο Λαπόρτα και οι Ράιτ και Τάις

Ο Ιταλός δημοσιογράφος σημείωσε ότι μετά την επανεκλογή του Ζοάν Λαπόρτα, οι Καταλανοί θέλουν να ανεβάσουν το οικονομικό τους επίπεδο από την επόμενη χρονιά, ώστε να χτίσουν ξανά ομάδα με βλέψεις για το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει ήδη ξεχωρίσει τους δύο βασικούς στόχους της για τη θέση του σέντερ, που δεν είναι άλλοι από τον Μόουζες Ράιτ και τον Ντάνιελ Τάις, ενώ πρόσθεσε πως στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι μπορούν να κλείσουν και τις δύο υποθέσεις.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα σενάρια που θέλουν τη Μπαρτσελόνα να κινείται πολύ επιθετικά για την ενίσχυση του ρόστερ της, με δύο παίκτες που ήδη έχουν απασχολήσει έντονα την ευρωπαϊκή αγορά.