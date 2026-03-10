Τελειώνει το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι – Στον αέρα η παραμονή του στην Μπαρτσελόνα
Ποια είναι τα δεδομένα για την παραμονή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα...
Αβέβαιο είναι το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα, καθώς το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι και όπως όλα δείχνουν, δεν αποτελεί προτεραιότητα των μπλαουγκράνα να ανανεώσει ο Πολωνός.
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο 37χρονος διεθνής εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ είναι πιθανό να συνεχίσει στο MLS, αφού αρκετά ρεπορτάζ έχουν συνδέσει το όνομά του με τους Chicago Fire.
Τι έχει πει ο Λεβαντόφσκι για το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεβαντόφσκι είχε μιλήσει πρόσφατα για το σενάριο της αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο να αναφέρει: «Δεν ξέρω ακόμα, πρέπει να το αισθανθώ. Δεν μπορώ να αποφασίσω τώρα, ίσως σε τρεις μήνες, αλλά δεν αγχώνομαι».
Πάντως, το Chicago Fire βλέπει τον Λεβαντόφσκι σαν επένδυση. Οι ιθύνοντες της ομάδας θεωρούν ότι θα είναι ο παίκτης-βιτρίνα που θα απογειώσει όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εμπορικά το πρότζεκτ του συλλόγου, ακολουθώντας το μοντέλο άλλων μεγάλων ονομάτων που έχουν περάσει στο MLS τα τελευταία χρόνια. Παράδειγμα η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι.
