Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ φέρεται να ελπίζει ότι θα αποφασίσει να απομακρυνθεί από τη σύζυγό του, Κρίστι Νόεμ, μετά τις φήμες που τη συνδέουν με τον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Παρ’ όλα αυτά, όπως λένε συγγενείς του, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι ο ίδιος θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

«Θρησκευτικό καθήκον» να μείνει στο πλευρό της

Σύμφωνα με συγγενείς του που μίλησαν στη New York Post, ο Μπράιον Νόεμ βλέπει τον γάμο του ως μια αποστολή που συνδέεται με την πίστη του. Όπως λένε, θεωρεί ότι έχει καθήκον να στηρίζει τη σύζυγό του, ακόμη κι αν αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση λόγω της δημόσιας συζήτησης γύρω από τη φημολογούμενη σχέση της.

Στους πολιτικούς κύκλους της Ουάσιγκτον, άλλωστε, η σχέση της Νόεμ με τον Λεβαντόφσκι περιγράφεται εδώ και καιρό ως «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό».

«Πριν από περίπου είκοσι χρόνια είχε πει ότι πιστεύει πως ο Θεός τον κάλεσε να τη στηρίζει σε ό,τι κι αν κάνει», ανέφερε συγγενής του. «Έτσι έχει αντέξει και την προσωπική ταπείνωση που νιώθει. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει να το κάνει».

Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι ο Μπράιον βλέπει τη στάση του ως μέρος της θρησκευτικής του πίστης, αν και αναγνωρίζει ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξουν όρια.

Εντάσεις με την οικογένεια του συζύγου της

Συγγενείς του Μπράιον Νόεμ υποστηρίζουν επίσης ότι οι σχέσεις της Κρίστι Νόεμ με την οικογένεια του συζύγου της ήταν τεταμένες εδώ και χρόνια. Όπως ισχυρίζονται, αρκετοί από αυτούς γνώριζαν εδώ και καιρό για τη στενή της σχέση με τον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, πριν ακόμη το θέμα πάρει δημόσιες διαστάσεις.

Μάλιστα, ένα μέλος της οικογένειας υποστήριξε ότι η πρώην υπουργός «απεχθάνεται την οικογένεια Νόεμ», περιγράφοντας μια ένταση που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποβόσκει εδώ και καιρό.

Ο ρόλος των παιδιών

Άλλο μέλος της οικογένειας σημείωσε ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να παραμείνει στον γάμο παίζουν και τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

«Είναι βαθιά θρησκευόμενος και πιστεύει ότι ο γάμος είναι για πάντα», είπε. «Επιπλέον είναι πολύ δεμένος με τα παιδιά του. Όλη αυτή η κατάσταση είναι σίγουρα πολύ δύσκολη για εκείνα».

Η απομάκρυνση από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Την ίδια περίοδο, ο Κόρεϊ Λεβαντόφσκι φέρεται να αποχώρησε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, μετά την απομάκρυνση της Κρίστι Νόεμ από τη θέση της υπουργού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόφαση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι φήμες για τη σχέση της με τον Λεβαντόφσκι ήταν ένας από τους λόγους που επιβάρυναν τη θέση της, μαζί με άλλες αντιπαραθέσεις που είχαν προκύψει κατά τη θητεία της στο υπουργείο. Πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι οι απαντήσεις της Νόεμ στο Κογκρέσο για τη σχέση τους αποτέλεσαν τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το παρελθόν του Λεβαντόφσκι

Ο Λεβαντόφσκι είχε συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016 ως διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας. Ωστόσο απομακρύνθηκε από τη θέση αυτή μετά από κατηγορίες ότι άρπαξε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια περιστατικού με τα μέσα ενημέρωσης.

Παρά τα δημοσιεύματα, τόσο ο ίδιος όσο και η Κρίστι Νόεμ έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι υπήρξε ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Οι ερωτήσεις στο Κογκρέσο

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο όταν η Νόεμ κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής από τη Φλόριντα Τζάρεντ Μοσκόβιτς την πίεσε για τον ρόλο του Λεβαντόφσκι στο υπουργείο, λέγοντας: «Τον αποκαλείτε “ειδικό κυβερνητικό υπάλληλο”. Καταλαβαίνω τι σημαίνει υπάλληλος και τι σημαίνει κυβερνητικός, αλλά τι ακριβώς τον κάνει “ειδικό”;».

Η Νόεμ απάντησε έντονα, χαρακτηρίζοντας «παράλογες» τις αναφορές των ταμπλόιντ και κατηγορώντας τους πολιτικούς της αντιπάλους ότι επιτίθενται στις συντηρητικές γυναίκες.

«Η Αριστερά συνηθίζει να παρουσιάζει τις συντηρητικές γυναίκες είτε ως ανίκανες είτε ως ανήθικες», είπε, προσθέτοντας ότι η ίδια δεν είναι «τίποτα από τα δύο».

Η στάση του συζύγου της

Ο Μπράιον Νόεμ βρέθηκε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο Κογκρέσο, καθισμένος πίσω από τη σύζυγό του σε ένδειξη στήριξης. Ωστόσο αποχώρησε λίγο πριν ξεκινήσουν οι πιο έντονες ερωτήσεις σχετικά με τη φημολογούμενη σχέση της με τον Λεβαντόφσκι.

Συγγενείς του εκτιμούν ότι η δημόσια αυτή αντιπαράθεση ίσως τον αναγκάσει να αντιμετωπίσει πιο άμεσα την κατάσταση στον γάμο του.

«Αυτό που μας ενόχλησε είναι ότι δεν μπόρεσε απλώς να το αρνηθεί ξεκάθαρα», σχολίασε συγγενής του. «Όταν πιεζόταν με ερωτήσεις, δεν έλεγε ξεκάθαρα “όχι”».

*Με πληροφορίες από: New York Post