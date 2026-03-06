newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Η θητεία της Νόεμ χαρακτηρίστηκε από κακή διαχείριση, αυτοπροβολή και αμφισβητήσιμες αποφάσεις, υπονομεύοντας τελικά την αξιοπιστία της και την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μια πρωτοφανή ανακατάταξη προσωπικού, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την Πέμπτη την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, επικαλούμενος την ευρεία αντίδραση και τις συμβουλές του στενού του κύκλου.

Πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ συμβουλεύτηκε συμμάχους και συμβούλους, οι οποίοι συμφώνησαν ότι ήταν καιρός η Νοέμ να παραιτηθεί.

«Έκαψε έναν τόνο θέλησης», είπε ένας σύμβουλος. «Ήταν παντού. Ήταν τα πάντα».

Η απόλυση σηματοδότησε τη σημαντικότερη διοικητική αλλαγή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων και εγχώριας κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Νοέμ διαχειριζόταν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Πυρά κατά της Νοέμ

Η θέση της Νοέμ είχε αρχίσει να κλονίζεται εδώ και μήνες, με αποκορύφωμα μια εβδομάδα έντονης κριτικής από το Κογκρέσο.

Εμφανίστηκε ενώπιον των επιτροπών της Βουλής και της Γερουσίας, αντιμετωπίζοντας ερωτήσεις και από τα δύο κόμματα σχετικά με την κακή διαχείριση των κονδυλίων του DHS, την αυτοπροβολή της με έξοδα των φορολογουμένων, και ακόμη και φήμες σχετικά με μια προσωπική σχέση με τον επικεφαλής του προσωπικού της, Κόρι Λεβαντόφσκι.

Υπό όρκο, η Νόεμ αρνήθηκε να διαψεύσει την φερόμενη σχέση, προσελκύοντας επιπλέον την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και την πολιτική κριτική.

Οι ακροάσεις αποκάλυψαν μια αυξανόμενη ανησυχία για το στυλ ηγεσίας, την κρίση και τη λήψη αποφάσεων της εντός του υπουργείου.

Αμφιλεγόμενες δαπάνες και πολυτελή τζετ

Οι δαπάνες της Νόεμ προκάλεσαν σημαντική κριτική τόσο από αξιωματούχους της κυβέρνησης όσο και από το Κογκρέσο. Χρησιμοποίησε κονδύλια για απελάσεις για να αγοράσει δύο τζετ Gulfstream και να μισθώσει ένα Boeing Business Jet 737, ισχυριζόμενη ότι τα αεροσκάφη θα διευκόλυναν τις «εκτελεστικές αεροπορικές μετακινήσεις και τις απελάσεις».

Ωστόσο, οι επικριτές επεσήμαναν ότι το πολυτελές εσωτερικό του 737 — το οποίο περιλάμβανε υπνοδωμάτιο, μπαρ και άλλες ανέσεις — δεν ήταν κατάλληλο για επιχειρήσεις απέλασης.

Η εικόνα τέτοιων δαπανών, ειδικά για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ενίσχυσε την αντίληψη για κακοδιαχείριση.

Προσθέτοντας στην αντιπαράθεση, η Νόεμ και ο Λεβαντόφσκι δάνεισαν το αεροσκάφος στην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ για διάφορα ταξίδια από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με έναν κυβερνητικό αξιωματούχο, αυτή η κίνηση θεωρήθηκε ως «ασφάλεια» με σκοπό την προστασία τους από την κριτική για τις δαπάνες.

Το συνολικό κόστος για τα τρία αεροσκάφη ξεπέρασε τα 270 εκατομμύρια δολάρια, ωθώντας τους αξιωματούχους να το χαρακτηρίσουν ως «τη χειρότερη συμφωνία αγοράς αεροσκάφους στον κόσμο».

Αντίδραση του Κογκρέσου και λογοδοσία

Κατά τις ακροάσεις στο Κογκρέσο, οι νομοθέτες εξέτασαν τη χρήση των κονδυλίων, τη διαχείριση των προγραμμάτων του DHS και την ηγεσία της κατά τη διάρκεια κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των κονδυλίων της FEMA.

Η Νόεμ δυσκολεύτηκε να εξηγήσει γιατί τα χρήματα για την ανακούφιση από καταστροφές του προηγούμενου έτους παρέμεναν δεσμευμένα.

Η φήμη της στο Καπιτώλιο υπέστη περαιτέρω πλήγμα λόγω της προσέγγισής της στην καταστολή της μετανάστευσης στο Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ περιέγραψαν την κατάσταση ως καταστροφή: «Υποτίθεται ότι στείλαμε την ICE να σταματήσουμε την απάτη από τους παράνομους Σομαλούς. Αλλά καταλήξαμε να πυροβολήσουμε δύο άτομα στη μέση του δρόμου».

Ο συνδυασμός κακής διαχείρισης, υψηλών δαπανών και αντιπαραθέσεων σχετικά με την προσωπική συμπεριφορά της Νόεμ οδήγησε τους συμβούλους στο συμπέρασμα ότι η παραμονή της ήταν πολιτικά και διοικητικά επικίνδυνη.

Η απόφαση του Τραμπ

Η απόφαση του Τραμπ να απολύσει τη Νοέμ ήρθε μετά από διαβουλεύσεις με πολλούς συμβούλους, οι οποίοι όλοι συνέστησαν την απόλυσή της.

«Δεν ήταν μια θετική απόφαση», είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου για τη συζήτηση που είχε ο Τραμπ με τον Λεβαντόφσκι σχετικά με την αποχώρηση της Νοέμ.

Η κυβέρνηση ήλπιζε ότι η αντικατάστασή της θα μπορούσε να βοηθήσει στην άρση της αντίστασης του Κογκρέσου στη χρηματοδότηση του DHS, η οποία είχε σταματήσει για σχεδόν τρεις εβδομάδες εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων με το Ιράν.

Μετά την απόλυση της Νόεμ, ο Τραμπ πρότεινε γρήγορα τον γερουσιαστή της Οκλαχόμα Μαρκουέιν Μούλι ως αντικαταστάτη της.

Η υπηρεσία είχε ουσιαστικά παραλύσει κατά τη διάρκεια του κενού ηγεσίας, με κρίσιμες υπο-υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κυβερνοασφάλειας του DHS, να λειτουργούν με προσωπικό σε άδεια ή χωρίς αμοιβή.

Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, απέρριψαν γρήγορα την ιδέα ότι η απόλυση της Νόεμ θα επηρεάσει την ψήφο τους για τη χρηματοδότηση του DHS.

«Οι Δημοκρατικοί διαμαρτύρονταν για τη Νόεμ. Τώρα έφυγε», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης.

«Αν εξακολουθούν να θέλουν να πολεμήσουν τον πρόεδρο σε μια εποχή που χρειαζόμαστε ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας… αυτό είναι δικό τους πρόβλημα που φαίνονται παράλογοι».

Η διαφημιστική καμπάνια που προκάλεσε αντιδράσεις

Στη λίστα των αντιδράσεων που προκάλεσε η Νόεμ προστέθηκε μια διαφημιστική καμπάνια για τη μετανάστευση, η οποία κόστισε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια σε παραγωγή και χρόνο προβολής.

Η καμπάνια, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Νόεμ, έγινε σημείο διαμάχης λόγω υποψιών για αυτοπροβολή και κατάχρηση κονδυλίων.

Ο Τραμπ προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις διαφημίσεις, ισχυριζόμενος ότι «δεν ήξερα τίποτα» για την καμπάνια.

Η κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νοέμ, χαιρετά τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, πριν από την ομιλία του σε συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νότια Ντακότα, στο Ράπιντ Σίτι, Νότια Ντακότα, ΗΠΑ, στις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τον διαψεύδουν, δηλώνοντας ότι ο ίδιος ο πρόεδρος είχε εγκρίνει και ελέγξει τις διαφημίσεις πριν από την προβολή τους.

Μάλιστα, άσκησε κριτική σε μια διαφήμιση με την Νοέμ να ιππεύει ένα άλογο, λέγοντας ότι «δεν ήταν η καλύτερή της προσπάθεια», ανέφερε άλλος αξιωματούχος.

Η ίδια η Νόεμ ανέφερε πως ο Τραμπ της είπε το 2025: «Σε θέλω στις διαφημίσεις και θέλω το πρόσωπό σου στις διαφημίσεις»».

Και μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Θέλω στην πρώτη διαφήμιση να με ευχαριστήσεις που έκλεισα τα σύνορα».

Πετρέλαιο
Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Ιράν: 200 παιδιά σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό
Νέες απειλές Τραμπ 06.03.26 Upd: 10:51

Πάνω από 1.300 οι νεκροί στο Ιράν - Περνάμε στην επόμενη φάση, λέει το Ισραήλ - Νέο κύμα βομβαρδισμών στη Βηρυτό

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Ιράν 06.03.26

«Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει
Νέα συνέντευξη 06.03.26

Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει

«Καθημερινά έχουμε 'ΟΠΕΚΕΠέδες' παντού», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης - Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ταύτισή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Τι είπε για τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή
Παρουσιαστές 06.03.26

Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με την Ακαδημία να ανακοινώνει μια νέα λίστα κορυφαίων ονομάτων που θα ανέβουν στη σκηνή ως παρουσιαστές

Σύνταξη
Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς
Οικονομικά ΟΤΑ 06.03.26

Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων διεκδικώντας ισχυρότερο ρόλο στο νέο δημοσιονομικό τοπίο που διαμορφώνεται».

Σύνταξη
Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
Αναμένοντας την άνοιξη 06.03.26

Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» τις καιρικές τάσεις ενός μήνα του επόμενου έτους

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
Συναγερμός 06.03.26

Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
Διπλωματία 06.03.26

Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

Ο κ. Δένδιας είπε ότι μεταφέρεται εντός των επόμενων ωρών, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας

Σύνταξη
Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο
Yu-Gi-Oh? 06.03.26

Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από Σούπερμαν, Marvel και γνωστές ταινίες του Χόλιγουντ προκαλεί συζητήσεις για κακόγουστη αισθητική και προπαγάνδα, την ώρα που μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα – Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές
Στην Κρήτη 06.03.26

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα - Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές

Η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη - Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν στις δύο λέμβους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Νοσηλεύεται φρουρούμενος 06.03.26

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

