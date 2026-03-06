Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Σε μια πρωτοφανή ανακατάταξη προσωπικού, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την Πέμπτη την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, επικαλούμενος την ευρεία αντίδραση και τις συμβουλές του στενού του κύκλου.

Πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ συμβουλεύτηκε συμμάχους και συμβούλους, οι οποίοι συμφώνησαν ότι ήταν καιρός η Νοέμ να παραιτηθεί.

«Έκαψε έναν τόνο θέλησης», είπε ένας σύμβουλος. «Ήταν παντού. Ήταν τα πάντα».

Η απόλυση σηματοδότησε τη σημαντικότερη διοικητική αλλαγή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων και εγχώριας κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Νοέμ διαχειριζόταν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Πυρά κατά της Νοέμ

Η θέση της Νοέμ είχε αρχίσει να κλονίζεται εδώ και μήνες, με αποκορύφωμα μια εβδομάδα έντονης κριτικής από το Κογκρέσο.

Εμφανίστηκε ενώπιον των επιτροπών της Βουλής και της Γερουσίας, αντιμετωπίζοντας ερωτήσεις και από τα δύο κόμματα σχετικά με την κακή διαχείριση των κονδυλίων του DHS, την αυτοπροβολή της με έξοδα των φορολογουμένων, και ακόμη και φήμες σχετικά με μια προσωπική σχέση με τον επικεφαλής του προσωπικού της, Κόρι Λεβαντόφσκι.

Υπό όρκο, η Νόεμ αρνήθηκε να διαψεύσει την φερόμενη σχέση, προσελκύοντας επιπλέον την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και την πολιτική κριτική.

Οι ακροάσεις αποκάλυψαν μια αυξανόμενη ανησυχία για το στυλ ηγεσίας, την κρίση και τη λήψη αποφάσεων της εντός του υπουργείου.

BREAKING: Kristi Noem is STANDING FIRM by ICE agents as the media is continuing their BASELESS attacks against their character. This woman had been OBSTRUCTING the entire day and KNEW there were ramifications if she continued. If she had NOT DONE THAT, she would be at home with… pic.twitter.com/HfoPhux932 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 8, 2026

Αμφιλεγόμενες δαπάνες και πολυτελή τζετ

Οι δαπάνες της Νόεμ προκάλεσαν σημαντική κριτική τόσο από αξιωματούχους της κυβέρνησης όσο και από το Κογκρέσο. Χρησιμοποίησε κονδύλια για απελάσεις για να αγοράσει δύο τζετ Gulfstream και να μισθώσει ένα Boeing Business Jet 737, ισχυριζόμενη ότι τα αεροσκάφη θα διευκόλυναν τις «εκτελεστικές αεροπορικές μετακινήσεις και τις απελάσεις».

Ωστόσο, οι επικριτές επεσήμαναν ότι το πολυτελές εσωτερικό του 737 — το οποίο περιλάμβανε υπνοδωμάτιο, μπαρ και άλλες ανέσεις — δεν ήταν κατάλληλο για επιχειρήσεις απέλασης.

Η εικόνα τέτοιων δαπανών, ειδικά για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ενίσχυσε την αντίληψη για κακοδιαχείριση.

What $70 million in taxpayer money buys: a private luxury jet for Kristi Noem and Corey Lewandowski to jet-set around on. And we’re supposed to believe it’s for deporting undocumented immigrants. pic.twitter.com/vEphtI66AC — Christopher Webb (@cwebbonline) February 20, 2026

Προσθέτοντας στην αντιπαράθεση, η Νόεμ και ο Λεβαντόφσκι δάνεισαν το αεροσκάφος στην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ για διάφορα ταξίδια από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με έναν κυβερνητικό αξιωματούχο, αυτή η κίνηση θεωρήθηκε ως «ασφάλεια» με σκοπό την προστασία τους από την κριτική για τις δαπάνες.

Το συνολικό κόστος για τα τρία αεροσκάφη ξεπέρασε τα 270 εκατομμύρια δολάρια, ωθώντας τους αξιωματούχους να το χαρακτηρίσουν ως «τη χειρότερη συμφωνία αγοράς αεροσκάφους στον κόσμο».

She budgeted $200 million for her PR stunts and now ICE is broke. ICE has run out of money because of Kristi Noem’s sheer incompetence and stupidity. I hope her cosplay was worth it. Your thoughts? pic.twitter.com/idZo5viHo5 — Lovable Liberal and his Old English sheepdog (@DougWahl1) June 18, 2025

Αντίδραση του Κογκρέσου και λογοδοσία

Κατά τις ακροάσεις στο Κογκρέσο, οι νομοθέτες εξέτασαν τη χρήση των κονδυλίων, τη διαχείριση των προγραμμάτων του DHS και την ηγεσία της κατά τη διάρκεια κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των κονδυλίων της FEMA.

Η Νόεμ δυσκολεύτηκε να εξηγήσει γιατί τα χρήματα για την ανακούφιση από καταστροφές του προηγούμενου έτους παρέμεναν δεσμευμένα.

Η φήμη της στο Καπιτώλιο υπέστη περαιτέρω πλήγμα λόγω της προσέγγισής της στην καταστολή της μετανάστευσης στο Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ περιέγραψαν την κατάσταση ως καταστροφή: «Υποτίθεται ότι στείλαμε την ICE να σταματήσουμε την απάτη από τους παράνομους Σομαλούς. Αλλά καταλήξαμε να πυροβολήσουμε δύο άτομα στη μέση του δρόμου».

Ο συνδυασμός κακής διαχείρισης, υψηλών δαπανών και αντιπαραθέσεων σχετικά με την προσωπική συμπεριφορά της Νόεμ οδήγησε τους συμβούλους στο συμπέρασμα ότι η παραμονή της ήταν πολιτικά και διοικητικά επικίνδυνη.

Kristi Noem went around the traditional bidding process and gave a $143 million no-bid award of taxpayer funds to a company she had close ties with to produce a massive ad campaign featuring her on a horse in front of Mount Rushmore. The company had been created just days… pic.twitter.com/C0FEJvvwUX — Senator Peter Welch (@SenPeterWelch) March 3, 2026

Η απόφαση του Τραμπ

Η απόφαση του Τραμπ να απολύσει τη Νοέμ ήρθε μετά από διαβουλεύσεις με πολλούς συμβούλους, οι οποίοι όλοι συνέστησαν την απόλυσή της.

«Δεν ήταν μια θετική απόφαση», είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου για τη συζήτηση που είχε ο Τραμπ με τον Λεβαντόφσκι σχετικά με την αποχώρηση της Νοέμ.

Η κυβέρνηση ήλπιζε ότι η αντικατάστασή της θα μπορούσε να βοηθήσει στην άρση της αντίστασης του Κογκρέσου στη χρηματοδότηση του DHS, η οποία είχε σταματήσει για σχεδόν τρεις εβδομάδες εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων με το Ιράν.

Μετά την απόλυση της Νόεμ, ο Τραμπ πρότεινε γρήγορα τον γερουσιαστή της Οκλαχόμα Μαρκουέιν Μούλι ως αντικαταστάτη της.

Η υπηρεσία είχε ουσιαστικά παραλύσει κατά τη διάρκεια του κενού ηγεσίας, με κρίσιμες υπο-υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κυβερνοασφάλειας του DHS, να λειτουργούν με προσωπικό σε άδεια ή χωρίς αμοιβή.

Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, απέρριψαν γρήγορα την ιδέα ότι η απόλυση της Νόεμ θα επηρεάσει την ψήφο τους για τη χρηματοδότηση του DHS.

«Οι Δημοκρατικοί διαμαρτύρονταν για τη Νόεμ. Τώρα έφυγε», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης.

«Αν εξακολουθούν να θέλουν να πολεμήσουν τον πρόεδρο σε μια εποχή που χρειαζόμαστε ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας… αυτό είναι δικό τους πρόβλημα που φαίνονται παράλογοι».

Tonight, I’m announcing a nationwide and international multimillion-dollar ad campaign warning illegal aliens to leave our country NOW or face deportation with the inability to return to the US. This serves as a strong warning to criminal illegal aliens to not come to America. If… pic.twitter.com/VcVgJYfSKR — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 18, 2025

Η διαφημιστική καμπάνια που προκάλεσε αντιδράσεις

Στη λίστα των αντιδράσεων που προκάλεσε η Νόεμ προστέθηκε μια διαφημιστική καμπάνια για τη μετανάστευση, η οποία κόστισε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια σε παραγωγή και χρόνο προβολής.

Η καμπάνια, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Νόεμ, έγινε σημείο διαμάχης λόγω υποψιών για αυτοπροβολή και κατάχρηση κονδυλίων.

Ο Τραμπ προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις διαφημίσεις, ισχυριζόμενος ότι «δεν ήξερα τίποτα» για την καμπάνια.

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τον διαψεύδουν, δηλώνοντας ότι ο ίδιος ο πρόεδρος είχε εγκρίνει και ελέγξει τις διαφημίσεις πριν από την προβολή τους.

Μάλιστα, άσκησε κριτική σε μια διαφήμιση με την Νοέμ να ιππεύει ένα άλογο, λέγοντας ότι «δεν ήταν η καλύτερή της προσπάθεια», ανέφερε άλλος αξιωματούχος.

Η ίδια η Νόεμ ανέφερε πως ο Τραμπ της είπε το 2025: «Σε θέλω στις διαφημίσεις και θέλω το πρόσωπό σου στις διαφημίσεις»».

Και μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Θέλω στην πρώτη διαφήμιση να με ευχαριστήσεις που έκλεισα τα σύνορα».