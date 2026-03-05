ΗΠΑ: Ο Τραμπ απέπεμψε την Κρίστι Νόεμ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη θέση του υπουργού θα αναλάβει γερουσιαστής της Οκλαχόμα Μαρκγουέιν Μάλιν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποπομπή της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, προτείνοντας στη θέση της τον γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν, σε μία κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική της κυβέρνησης στη μεταναστευτική πολιτική.
Η Νόεμ ήταν ένα από τα κορυφαία στελέχη που επέβλεπαν τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ με αποτέλεσμα η αποπομπή της να εγείρει ερωτήματα για την κατεύθυνση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα.
«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο ιδιαίτερα σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν, θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Η Νόεμ θα αναλάβει καθήκοντα «ειδικής απεσταλμένης για το πρόγραμμα “The Shield of the Americas”», όπως ανέφερε ο Τραμπ.
Η Νόεμ, πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο προβεβλημένες υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσίαζαν τους μετανάστες με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, προβάλλοντας υποθέσεις φερόμενων εγκληματικών ενεργειών και χρησιμοποιώντας οξύ λόγο.
