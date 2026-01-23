Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Στην πρώτη προεδρική θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αλλάξει όχι έναν, ούτε δύο, αλλά έξι υπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας μέσα σε μια τετραετία.

Σήμερα, δείχνει να έχει βρει στην 54χρονη Κρίστι Νόεμ ακριβώς αυτό που ζητά: τυφλή MAGA αφοσίωση.

Εξ ου και το παρατσούκλι της «ICE Barbie».

Πειθήνια στον Τραμπ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής του και της άγριας αστυνομικής καταστολής σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Ως πολιτική προϊσταμένη της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής, γνωστής ως ICE, υπερασπίζεται δημόσια την βαρβαρότητα της, πατώντας επί πτωμάτων.

Πριν καν γίνουν γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 37χρονη Ρενέ Νικόλς Γκουντ έπεσε νεκρή από τα σχεδόν εξ επαφής πυρά πράκτορα της ICE, στη Μινεάπολη, στη μεσοδυτική πολιτεία Μινεσότα, η Κρίστι Νόεμ έσπευσε να μιλήσει για αυτοάμυνα και να κατηγορήσει -χωρίς στοιχεία- το θύμα ως «εγχώρια τρομοκράτισσα».

Απτόητη από τη λαϊκή κατακραυγή στις ΗΠΑ και τις ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ανακοίνωσε την ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων της ICE στη Μινεάπολη και περαιτέρω καταστολή.

Εντείνοντας τους φόβους για συγκάλυψη, το FBI ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την έρευνα για τον φόνο της Γουντς.

Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με ανάπτυξη ακόμη και του στρατού στη Μινεσότα, όπου η οργή κοχλάχζει, ενόσω οι πράκτορες της ICE συνεχίζουν ανεξέλεγκτοι τη βίαιη και όλο πιο συχνά φονική δράση τους κατά άπολων ανθρώπων.

Μπροστά σε αυτό το όργιο αιματηρής καταστολής χωρίς λογοδοσία ή τιμωρία, οι πολιτείες Μινεσότα και Ιλινόι, μαζί με τις πόλεις Μινεάπολη, Σεντ Πολ και Σικάγο, κατέθεσαν αγωγές κατά της Νόεμ, του υπουργείου της, στελεχών της ICE και της κυβέρνησης Τραμπ.

Στην Ουάσιγκτον, Δημοκρατικοί βουλευτές επιδιώκουν παραπομπή και δίωξη της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το αίτημα είναι απίθανο να περάσει στο ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο.

Είναι ωστόσο σαφές το μήνυμα για την ανάγκη απόδοσης ευθυνών.

Μια αδίστακτη «ICE Barbie»

Πολιτικοί σχολιαστές και αναλυτές επισημαίνουν ότι τα «νήματα» της Κρίστι Νόεμ πρακτικά κινεί ο πιο ισχυρός γραφειοκράτης της εποχής Τραμπ 2.0: ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και προεδρικός σύμβουλος για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, Στίβεν Μίλερ.

Η MAGA ατζέντα του χαρακτηρίζεται εξτρεμιστική εθνικιστική.

Όχι ότι είναι μετριοπαθέστερη αυτή της Νόεμ.

Είτε ως βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στο αμερικανικό Κογκρέσο, είτε ως η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Νότιας Νταγκότα (2019-2025), στήριξε με ζήλο τις πιο σκληροπυρηνικές πολιτικές του τραμπισμού.

Είναι αντίθετη στο δικαίωμα της άβλωσης, όχι όμως της οπλοκατοχής.

Δίνοντας από νωρίς διαπιστευτήρια για τη σημερινή υπουργική θέση, στήριξε με εθνικιστικό πάθος την απαγόρευση Τραμπ στην είσοδο πολιτών έξι μουσουλμανικής πληθυσμιακής πλειονότητας χωρών, το 2017.

Ως κυβερνήτης αντιτάχθηκε στα μέτρα της ομοσπονδιακής τότε κυβέρνησης Μπάιντεν κατά της πανδημίας. Το αποτέλεσμα ήταν η Νότια Ντακότα να έχει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από την COVID-19.

Προς επιβράβευση της στάσης της εν γένει, συμπεριλήφθηκε το 2024 στη λίστα των πιθανών υποψήφιων αντιπροέδρων του Τραμπ.

Θέλοντας τότε να δείξει πόσο πρόθυμη και αποφασισμένη ήταν να κάνει ο,τιδήποτε χρειαστεί, έκρινε σώφρον να γράψει στα απομνημονεύματά της ότι πυροβόλησε και σκότωσε το 14 μηνών κουτάβι της, ένα πόιντερ, την Κρίκετ, επειδή έκρινε ότι ήταν ανεπίδεκτο εκπαίδευσης και φοβήθηκε ότι πήγε να της επιτεθεί.

Ήταν «δύσκολο, μπερδεμένο και άσχημο», ανέφερε. Όμως το έκανε, με τον ίδιο αδίστακτο τρόπο που τώρα ασκεί τα υπουργικά καθήκοντά της. Ή τέλος πάντων όπως αντιλαμβάνεται ότι είναι αυτά…

Για να προσδώσει κύρος στις εμφανίσεις της σε καταστάσεις κρίσης, εμφανίζεται συνήθως με στολή της ICE, ενίοτε με αλεξίσφαιρο και πάντα με μια επιτηδευμένα αυστηρή έκφραση, κόντρα στην σχεδόν στερεότυπη πια εικόνα της γυναίκας-στελέχους MAGA: έντονο μακιγιάζ, ψεύτικες βλεφαρίδες, μακριά μαλλιά και εμφανείς αισθητικές παρεμβάσεις.

«Λαμπερή, αλλά στρατιωτικοποιημένη», τη χαρακτήρισε το υπερσυντηρητικό δίκτυο Fox News.

Μια ICE Barbie.

BREAKING: Dems move to impeach “ICE Barbie” Kristi Noem as outrage explodes over Renee Good’s murder. House Democrats are done pretending that America’s rapid descent into authoritarianism is normal. A growing bloc of lawmakers is now lining up to impeach DHS Secretary Kristi… pic.twitter.com/7KWf4U0bne — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) January 12, 2026

Εθνικιστική ρητορική και ναζιστικά συνθήματα

Με την δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ να έχει βάλει από την αρχή φουλ τις μηχανές για την εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής της πολιτικής, αλλά και της αστυνομοκρατίας, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπό την Κρίστι Νόεμ προχώρησε σε μια ευρεία εκστρατεία στρατολόγησης νέων μελών στην ICE για την άμεση ενίσχυσή της.

Συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με την υπηρεσία να προβάλει μια εικόνα χριστιανικού εθνικισμού και λευκής υπεροχής.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι σχετικές αναρτήσεις απεικονίζουν σχεδόν αποκλειστικά λευκούς πράκτορες, συνοδεία συνθημάτων «καταστρέψτε την εισβολή» και «υπερασπιστείτε την πατρίδα».

Σε πολλές από αυτές, το περιεχόμενο παραπέμπει ευθέως σε ναζιστική ρητορική και εικονογραφήσεις.

A look at the ICE recruitment ads that draw from white nationalist ideology. pic.twitter.com/yVQoQdT0U0 — NowThis Impact (@nowthisimpact) January 12, 2026

Άλλες αναρτήσεις και βίντεο της ICE παραπέμπουν σε λογική video games για τη δράση των ένοπλων μελών της.

Η εκστρατεία στρατολόγησης έχει εγείρει εύλογα ερωτήματα για το τι είδους άτομα και από ποιο ιδεολογικό υπόβαθρο στοχεύει η ICE.

Επικαλούμενη εσωτερικό έγγραφο, η Washington Post αναφέρει ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία σχεδιάζει να δαπανήσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να προσελκύσει χιλιάδες υποστηρικτές της οπλοκατοχής και λάτρεις του στρατού ακόμη και μέσω influencers.

Αυτό ως μέρος στρατηγικής που η υπηρεσία αποκαλεί «στρατολόγηση σε καιρό πολέμου».

Στόχος «δεν είναι μόνο η πρόσληψη προσωπικού, αλλά και η κανονικοποίηση της απανθρωποποίησης των μεταναστών», επισημαίνει η Λίντσεϊ Σούμπινερ, διευθύντρια προγραμμάτων στο Western States Center, μια ομάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, μιλώντας στο Hatewatch, ένα παρατηρητήριο της ΜΚΟ SPLC για τη ρητορική μίσους και ακροδεξιών ομάδων.

«Ο φανατισμός και η απανθρωποποίηση, τυλιγμένα με την αμερικανική σημαία, εθίζουν τους Αμερικανούς να αποδέχονται τις εντεινόμενες φρικαλεότητες και την απροκάλυπτη περιφρόνηση των πολιτικών δικαιωμάτων που η ICE επιβάλλει στις κοινότητές μας».

Όχι τυχαία, αποτελεί πλέον την υπηρεσία επιβολής του νόμου με την υψηλότερη χρηματοδότηση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ζητείται λογοδοσία

Επί των ημερών της Κρίστι Νόεμ, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει δεχθεί δριμεία κριτική ότι στις τάξεις των υπαλλήλων του υπάρχει πλέον ευρεία υποστήριξη απόψεων υπέρ της λευκής υπεροχής.

Η ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ Τρίνα Τόμσον έχει κατηγορήσει ευθέως την ίδια τη Νόεμ για «μεροληπτική πεποίθηση ότι ορισμένοι πληθυσμοί μεταναστών θα αντικαταστήσουν τον λευκό πληθυσμό». Μια αμιγώς ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας.

Επικαλούμενη εν τω μεταξύ λόγους εθνικής ασφάλειας για τις αθρόες συλλήψεις παράτυπων μεταναστών και τις μαζικές απελάσεις, η κυβέρνηση Τραμπ αναπτύσσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις και πολιτείες υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, για να καταστείλουν τις αντιδράσεις κατά των επιχειρήσεων της ICE.

Έχει διευρυνθεί τόσο πλέον η δράση της, ώστε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες φυλακών για την επέκταση των εγκαταστάσεων κράτησης στις ΗΠΑ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όλο και περισσότερες, πράκτορες της ICE έχουν συλλάβει πολίτες των ΗΠΑ, ορισμένοι πό τους οποίους φέρονται να έχουν καταγράψει τις δραστηριότητές της.

Η Νόεμ, όπως και άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, έχουν κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς -χωρίς στοιχεία- για υποκίνηση διαδηλωτών σε βία εναντίον αξιωματικών της ICE.

«Ενθάρρυναν την καταστροφή και τη βία που έχουμε δει στη Μινεάπολη τις τελευταίες ημέρες», υποστήριξε μιλώντας στο CNN.

Στο μεσοδιάστημα, έρευνα του ProPublica αποκάλυψε ότι μια συμβουλευτική εταιρεία, η Strategy Group, που συνδέεται με την Νόεμ, ήταν κρυφά υπεργολάβος της διαφημιστικής καμπάνιας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, εξασφαλίζοντας συμβόλαια ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η βουλευτής των Δημοκρατικών Άντζι Κρεγκ από τη Μινεσότα έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τρία άρθρα παραπομπής της υπουργού.

Την κατηγορεί για «κατάχρηση αξιώματος για προσωπικό όφελος και διοχέτευση ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε συνεργάτες», «εκούσια παρακώλυση της εποπτείας του Κογκρέσου, παραβιάζοντας τον συνταγματικό της όρκο και τον ομοσπονδιακό νόμο» και «έκθεση της δημόσιας ασφάλειας σε κίνδυνο, παραβίαση της ορθής διαδικασίας και καθοδήγηση αντισυνταγματικών ενεργειών».

Τοξικό κλίμα

Αν και πολλοί Ρεπουμπλικανοί -ακόμη και άτομα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Politico- είναι πλέον θορυβημένοι από τις πρακτικές της Κρίστι Νόεμ -«δείχνοντας» πρακτικά τον Στίβεν Μίλερ- οι πιθανότητες η προστατευόμενη υπουργός του προέδρου Τραμπ να λογοδοτήσει θεωρούνται ισχνές.

Τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση.

Το Κογκρέσο είναι υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο και, παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις για την επιτακτική ανάγκη άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου σε μία όλο και πιο αυταρχική κυβέρνηση, είναι μικρές οι πιθανότητες το εγχείρημα των Δημοκρατικών να καρποφορήσει.

Και μόνο η συζήτηση ωστόσο επί του θέματος διατηρεί την επίσημη άσκηση κριτικής στη δημόσια σφαίρα, ενόσω τα σκάνδαλα και οι αθέμιτες πρακτικές διακυβέρνησης επί εποχής Τραμπ 2.0 κατακλύζουν την επικαιρότητα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αλληλοεπισκιάζονται πρακτικά μέσα στον κυκεώνα της ειδησεογραφίας.

Στον αποπροσανατολισμό της αμερικανικής κοινής γνώμης και στην υπερφόρτωση της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας στις ΗΠΑ συμβάλλουν φυσικά τα μάλα και όλα τα μέτωπα που έχει ανοίξει στην εξωτερική πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ -ένας ναρκισσιστικά αυτοδιαφημιζόμενος επίδοξος Νομπελίστας Ειρήνης- με τον άκρατο αναθεωρητισμό του.

Το κλίμα στις ΗΠΑ γίνεται εν τω μεταξύ όλο και πιο τοξικά πολωτικό, εν μέσω φόβων ότι η έλλειψη λογοδοσίας κυβέρνησης και αρχών αυξάνουν τον κίνδυνο οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου -στις οποίες θα κριθούν εκ νέου οι πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο- δεν θα είναι ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες.