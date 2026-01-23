newspaper
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026 | 09:19

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Spotlight

Στην πρώτη προεδρική θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αλλάξει όχι έναν, ούτε δύο, αλλά έξι υπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας μέσα σε μια τετραετία.

Σήμερα, δείχνει να έχει βρει στην 54χρονη Κρίστι Νόεμ ακριβώς αυτό που ζητά: τυφλή MAGA αφοσίωση.

Εξ ου και το παρατσούκλι της «ICE Barbie».

Πειθήνια στον Τραμπ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής του και της άγριας αστυνομικής καταστολής σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Ως πολιτική προϊσταμένη της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής, γνωστής ως ICE, υπερασπίζεται δημόσια την βαρβαρότητα της, πατώντας επί πτωμάτων.

Πριν καν γίνουν γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 37χρονη Ρενέ Νικόλς Γκουντ έπεσε νεκρή από τα σχεδόν εξ επαφής πυρά πράκτορα της ICE, στη Μινεάπολη, στη μεσοδυτική πολιτεία Μινεσότα, η Κρίστι Νόεμ έσπευσε να μιλήσει για αυτοάμυνα και να κατηγορήσει -χωρίς στοιχεία- το θύμα ως «εγχώρια τρομοκράτισσα».

Απτόητη από τη λαϊκή κατακραυγή στις ΗΠΑ και τις ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ανακοίνωσε την ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων της ICE στη Μινεάπολη και περαιτέρω καταστολή.

Εντείνοντας τους φόβους για συγκάλυψη, το FBI ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την έρευνα για τον φόνο της Γουντς.

Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με ανάπτυξη ακόμη και του στρατού στη Μινεσότα, όπου η οργή κοχλάχζει, ενόσω οι πράκτορες της ICE συνεχίζουν ανεξέλεγκτοι τη βίαιη και όλο πιο συχνά φονική δράση τους κατά άπολων ανθρώπων.

Μπροστά σε αυτό το όργιο αιματηρής καταστολής χωρίς λογοδοσία ή τιμωρία, οι πολιτείες Μινεσότα και Ιλινόι, μαζί με τις πόλεις Μινεάπολη, Σεντ Πολ και Σικάγο, κατέθεσαν αγωγές κατά της Νόεμ, του υπουργείου της, στελεχών της ICE και της κυβέρνησης Τραμπ.

Στην Ουάσιγκτον, Δημοκρατικοί βουλευτές επιδιώκουν παραπομπή και δίωξη της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το αίτημα είναι απίθανο να περάσει στο ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο.

Είναι ωστόσο σαφές το μήνυμα για την ανάγκη απόδοσης ευθυνών.

YouTube thumbnail

Μια αδίστακτη «ICE Barbie»

Πολιτικοί σχολιαστές και αναλυτές επισημαίνουν ότι τα «νήματα» της Κρίστι Νόεμ πρακτικά κινεί ο πιο ισχυρός γραφειοκράτης της εποχής Τραμπ 2.0: ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και προεδρικός σύμβουλος για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, Στίβεν Μίλερ.

Η MAGA ατζέντα του χαρακτηρίζεται εξτρεμιστική εθνικιστική.

Όχι ότι είναι μετριοπαθέστερη αυτή της Νόεμ.

Είτε ως βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στο αμερικανικό Κογκρέσο, είτε ως η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Νότιας Νταγκότα (2019-2025), στήριξε με ζήλο τις πιο σκληροπυρηνικές πολιτικές του τραμπισμού.

Είναι αντίθετη στο δικαίωμα της άβλωσης, όχι όμως της οπλοκατοχής.

Δίνοντας από νωρίς διαπιστευτήρια για τη σημερινή υπουργική θέση, στήριξε με εθνικιστικό πάθος την απαγόρευση Τραμπ στην είσοδο πολιτών έξι μουσουλμανικής πληθυσμιακής πλειονότητας χωρών, το 2017.

Ως κυβερνήτης αντιτάχθηκε στα μέτρα της ομοσπονδιακής τότε κυβέρνησης Μπάιντεν κατά της πανδημίας. Το αποτέλεσμα ήταν η Νότια Ντακότα να έχει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από την COVID-19.

Προς επιβράβευση της στάσης της εν γένει, συμπεριλήφθηκε το 2024 στη λίστα των πιθανών υποψήφιων αντιπροέδρων του Τραμπ.

Θέλοντας τότε να δείξει πόσο πρόθυμη και αποφασισμένη ήταν να κάνει ο,τιδήποτε χρειαστεί, έκρινε σώφρον να γράψει στα απομνημονεύματά της ότι πυροβόλησε και σκότωσε το 14 μηνών κουτάβι της, ένα πόιντερ, την Κρίκετ, επειδή έκρινε ότι ήταν ανεπίδεκτο εκπαίδευσης και φοβήθηκε ότι πήγε να της επιτεθεί.

Ήταν «δύσκολο, μπερδεμένο και άσχημο», ανέφερε. Όμως το έκανε, με τον ίδιο αδίστακτο τρόπο που τώρα ασκεί τα υπουργικά καθήκοντά της. Ή τέλος πάντων όπως αντιλαμβάνεται ότι είναι αυτά…

Για να προσδώσει κύρος στις εμφανίσεις της σε καταστάσεις κρίσης, εμφανίζεται συνήθως με στολή της ICE, ενίοτε με αλεξίσφαιρο και πάντα με μια επιτηδευμένα αυστηρή έκφραση, κόντρα στην σχεδόν στερεότυπη πια εικόνα της γυναίκας-στελέχους MAGA: έντονο μακιγιάζ, ψεύτικες βλεφαρίδες, μακριά μαλλιά και εμφανείς αισθητικές παρεμβάσεις.

«Λαμπερή, αλλά στρατιωτικοποιημένη», τη χαρακτήρισε το υπερσυντηρητικό δίκτυο Fox News.

Μια ICE Barbie.

Εθνικιστική ρητορική και ναζιστικά συνθήματα

Με την δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ να έχει βάλει από την αρχή φουλ τις μηχανές για την εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής της πολιτικής, αλλά και της αστυνομοκρατίας, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπό την Κρίστι Νόεμ προχώρησε σε μια ευρεία εκστρατεία στρατολόγησης νέων μελών στην ICE για την άμεση ενίσχυσή της.

Συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με την υπηρεσία να προβάλει μια εικόνα χριστιανικού εθνικισμού και λευκής υπεροχής.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι σχετικές αναρτήσεις απεικονίζουν σχεδόν αποκλειστικά λευκούς πράκτορες, συνοδεία συνθημάτων «καταστρέψτε την εισβολή» και «υπερασπιστείτε την πατρίδα».

Σε πολλές από αυτές, το περιεχόμενο παραπέμπει ευθέως σε ναζιστική ρητορική και εικονογραφήσεις.

Άλλες αναρτήσεις και βίντεο της ICE παραπέμπουν σε λογική video games για τη δράση των ένοπλων μελών της.

Η εκστρατεία στρατολόγησης έχει εγείρει εύλογα ερωτήματα για το τι είδους άτομα και από ποιο ιδεολογικό υπόβαθρο στοχεύει η ICE.

Επικαλούμενη εσωτερικό έγγραφο, η Washington Post αναφέρει ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία σχεδιάζει να δαπανήσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να προσελκύσει χιλιάδες υποστηρικτές της οπλοκατοχής και λάτρεις του στρατού ακόμη και μέσω influencers.

Αυτό ως μέρος στρατηγικής που η υπηρεσία αποκαλεί «στρατολόγηση σε καιρό πολέμου».

Στόχος «δεν είναι μόνο η πρόσληψη προσωπικού, αλλά και η κανονικοποίηση της απανθρωποποίησης των μεταναστών», επισημαίνει η Λίντσεϊ Σούμπινερ, διευθύντρια προγραμμάτων στο Western States Center, μια ομάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, μιλώντας στο Hatewatch, ένα παρατηρητήριο της ΜΚΟ SPLC για τη ρητορική μίσους και ακροδεξιών ομάδων.

«Ο φανατισμός και η απανθρωποποίηση, τυλιγμένα με την αμερικανική σημαία, εθίζουν τους Αμερικανούς να αποδέχονται τις εντεινόμενες φρικαλεότητες και την απροκάλυπτη περιφρόνηση των πολιτικών δικαιωμάτων που η ICE επιβάλλει στις κοινότητές μας».

Όχι τυχαία, αποτελεί πλέον την υπηρεσία επιβολής του νόμου με την υψηλότερη χρηματοδότηση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

YouTube thumbnail

Ζητείται λογοδοσία

Επί των ημερών της Κρίστι Νόεμ, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει δεχθεί δριμεία κριτική ότι στις τάξεις των υπαλλήλων του υπάρχει πλέον ευρεία υποστήριξη απόψεων υπέρ της λευκής υπεροχής.

Η ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ Τρίνα Τόμσον έχει κατηγορήσει ευθέως την ίδια τη Νόεμ για «μεροληπτική πεποίθηση ότι ορισμένοι πληθυσμοί μεταναστών θα αντικαταστήσουν τον λευκό πληθυσμό». Μια αμιγώς ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας.

Επικαλούμενη εν τω μεταξύ λόγους εθνικής ασφάλειας για τις αθρόες συλλήψεις παράτυπων μεταναστών και τις μαζικές απελάσεις, η κυβέρνηση Τραμπ αναπτύσσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις και πολιτείες υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, για να καταστείλουν τις αντιδράσεις κατά των επιχειρήσεων της ICE.

Έχει διευρυνθεί τόσο πλέον η δράση της, ώστε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες φυλακών για την επέκταση των εγκαταστάσεων κράτησης στις ΗΠΑ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όλο και περισσότερες, πράκτορες της ICE έχουν συλλάβει πολίτες των ΗΠΑ, ορισμένοι πό τους οποίους φέρονται να έχουν καταγράψει τις δραστηριότητές της.

Η Νόεμ, όπως και άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, έχουν κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς -χωρίς στοιχεία- για υποκίνηση διαδηλωτών σε βία εναντίον αξιωματικών της ICE.

«Ενθάρρυναν την καταστροφή και τη βία που έχουμε δει στη Μινεάπολη τις τελευταίες ημέρες», υποστήριξε μιλώντας στο CNN.

Στο μεσοδιάστημα, έρευνα του ProPublica αποκάλυψε ότι μια συμβουλευτική εταιρεία, η Strategy Group, που συνδέεται με την Νόεμ, ήταν κρυφά υπεργολάβος της διαφημιστικής καμπάνιας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, εξασφαλίζοντας συμβόλαια ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η βουλευτής των Δημοκρατικών Άντζι Κρεγκ από τη Μινεσότα έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τρία άρθρα παραπομπής της υπουργού.

Την κατηγορεί για «κατάχρηση αξιώματος για προσωπικό όφελος και διοχέτευση ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε συνεργάτες», «εκούσια παρακώλυση της εποπτείας του Κογκρέσου, παραβιάζοντας τον συνταγματικό της όρκο και τον ομοσπονδιακό νόμο» και «έκθεση της δημόσιας ασφάλειας σε κίνδυνο, παραβίαση της ορθής διαδικασίας και καθοδήγηση αντισυνταγματικών ενεργειών».

Τοξικό κλίμα

Αν και πολλοί Ρεπουμπλικανοί -ακόμη και άτομα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Politico- είναι πλέον θορυβημένοι από τις πρακτικές της Κρίστι Νόεμ -«δείχνοντας» πρακτικά τον Στίβεν Μίλερ- οι πιθανότητες η προστατευόμενη υπουργός του προέδρου Τραμπ να λογοδοτήσει θεωρούνται ισχνές.

Τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση.

Το Κογκρέσο είναι υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο και, παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις για την επιτακτική ανάγκη άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου σε μία όλο και πιο αυταρχική κυβέρνηση, είναι μικρές οι πιθανότητες το εγχείρημα των Δημοκρατικών να καρποφορήσει.

Και μόνο η συζήτηση ωστόσο επί του θέματος διατηρεί την επίσημη άσκηση κριτικής στη δημόσια σφαίρα, ενόσω τα σκάνδαλα και οι αθέμιτες πρακτικές διακυβέρνησης επί εποχής Τραμπ 2.0 κατακλύζουν την επικαιρότητα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αλληλοεπισκιάζονται πρακτικά μέσα στον κυκεώνα της ειδησεογραφίας.

Στον αποπροσανατολισμό της αμερικανικής κοινής γνώμης και στην υπερφόρτωση της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας στις ΗΠΑ συμβάλλουν φυσικά τα μάλα και όλα τα μέτωπα που έχει ανοίξει στην εξωτερική πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ -ένας ναρκισσιστικά  αυτοδιαφημιζόμενος επίδοξος Νομπελίστας Ειρήνης- με τον άκρατο αναθεωρητισμό του.

Το κλίμα στις ΗΠΑ γίνεται εν τω μεταξύ όλο και πιο τοξικά πολωτικό, εν μέσω φόβων ότι η έλλειψη λογοδοσίας κυβέρνησης και αρχών αυξάνουν τον κίνδυνο οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου -στις οποίες θα κριθούν εκ νέου οι πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο- δεν θα είναι ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες.

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν
Γραμμή 6 23.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ - Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί για τους συρμούς της Γραμμής 6 του Τραμ, λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Σύνταξη
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Στη Άνω Γλυφάδα 23.01.26

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις
Κλιματική Αποτίμηση 2025 23.01.26

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις

Η κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα το 2025 δείχνει την ανησυχητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης - Τι δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης - Τι σχολιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

