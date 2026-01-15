newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 22:57

Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, ώστε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να καταστείλει τις διαμαρτυρίες για την ICE. Οι επικριτές του τον κατηγορούν πως έστησε «στρατηγική της έντασης»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης, ο οποίος θα του επέτρεπε να στείλει τον αμερικανικό στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ, εκτός αν σταματήσουν οι διαδηλώσεις κατά των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ απαίτησε από τους εκλεγμένους αξιωματούχους της Μινεσότα «να σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραξίες και εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους Πατριώτες της ICE  (την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους».

Εάν αυτό δεν συμβεί, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης και «θα θέσει γρήγορα τέλος στην παρωδία που λαμβάνει χώρα» στην πολιτεία.

«Ο Νόμος περί Εξέγερσης ήταν πάντα το σχέδιο, και η Μινεάπολη είναι η δοκιμαστική περίπτωση», δήλωσε η Μέλανι Ντ’Αρίγκο, εκτελεστική διευθύντρια της Εκστρατείας για την Υγεία της Νέας Υόρκης. «Έστειλαν την ICE να τρομοκρατήσει και να επιτεθεί στις μαύρες και καφέ κοινότητες για να προκαλέσει μια αντίδραση που θα δικαιολογούσε την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό των μπλε (με πλειοψηφία Δημοκρατικών) πόλεων. Αυτό δεν είχε ποτέ να κάνει με τη μετανάστευση».

Η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών είχε προειδοποιήσει για τον Νόμο περί Εξέγερσης

Η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ εξέδωσε παρόμοια προειδοποίηση την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω διαμαρτυριών που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από ομοσπονδιακό πράκτορα.

«Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», είπε η Ομάρ, «όχι μόνο από την αύξηση των 2.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων – τώρα φαίνεται ότι έρχονται άλλοι 1.000 – είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται εκφοβισμένοι, απειλούμενοι και τρομοκρατημένοι.

Και νομίζω ότι ο τελικός στόχος της Κρίστι Νοέμ και του προέδρου Τραμπ είναι να ταράξουν τους ανθρώπους αρκετά ώστε να μπορέσουν να επικαλεστούν τον Νόμο περί Εξέγερσης για να κηρύξουν στρατιωτικό νόμο».

«Δεν υπάρχει», συνέχισε, «κανένας άλλος δικαιολογημένος τρόπος για να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μινεάπολη. Δεν υπάρχει κανένας δικαιολογημένος λόγος για τον οποίο τόσοι πράκτορες βρίσκονται εδώ, στην πολιτεία μας».

Από τον ξυλοδαρμό του Ρόντνεϊ Κινγκ και την εξέγερση του Λος Άντζελες έχει να χρησιμοποιηθεί ο νόμος

Ο Νόμος περί Εξέγερσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το 1992, όταν ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους τον επικαλέστηκε κατόπιν αιτήματος του τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνια Πιτ Γουίλσον για να καταστείλει τις ταραχές που ξέσπασαν στο Λος Άντζελες μετά την αθώωση από την κριτική επιτροπή των αστυνομικών που είχαν καταγραφεί από κάμερες να χτυπούν τον Ρόντνι Κινγκ.

«Η επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον του αμερικανικού λαού είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Μινεάπολη και η χώρα», δήλωσε η Λίζα Γκίλμπερτ, συμπρόεδρος της Public Citizen, σε δήλωση την Πέμπτη το πρωί.

«Η βία στη Μινεάπολη διαπράττεται από την ICE. Η λύση είναι να τερματιστεί η επέμβαση της ICE, όχι να στρατιωτικοποιηθεί περαιτέρω η πόλη», πρόσθεσε η Γκίλμπερτ.

«Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον της πόλης και των πολιτών της θα διπλασίαζε την απειλή που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί από την ίδια τους την κυβέρνηση.  Ο Τραμπ πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως αυτή την ιδέα και να σταματήσει να απειλεί με τη χρήση του στρατού εναντίον του αμερικανικού λαού» κατέληξε την σκέψη της η Λίζα Γκίλμπερτ.

Βανδαλισμένο όχημα φερόμενων ως πρακτόρων της ICE

Η Γκουντ εγχώρια τρομοκράτισσα

Μαζικές διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη τη Μινεάπολη από τότε που ο πράκτορας της ICE Τζόναθαν Ρος πυροβόλησε θανάσιμα την κάτοικο της περιοχής Ρενέ Γκουντ, την οποίο η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε μεταθανάτια «εγχώρια τρομοκράτισσα».

Οι διαμαρτυρίες κατά της παρουσίας της ICE στην πόλη εντάθηκαν την Τετάρτη το βράδυ, μετά την πυροβολισμό ενός άνδρα στο πόδι από ομοσπονδιακό πράκτορα, κατά τη διάρκεια αυτού που το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) χαρακτήρισε «στοχευμένο τροχαία έλεγχο», με την ICE «σε αυτοάμυνα».

Η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε την περασμένη εβδομάδα να στέλνει χιλιάδες πράκτορες της ICE στο Μινεάπολις, με αποτέλεσμα το μαζικό κλείσιμο σχολείων και την αναστάτωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων της πόλης.

«Συλλαμβάνουν ανθρώπους, τους βάζουν χειροπέδες και μετά τους δέρνουν άγρια!» εξηγεί κάτοικος

Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας Minnesota Star Tribune περιέγραψε την Πέμπτη την πόλη ως «υπό πολιορκία» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Ταξιαρχίες οπλισμένων ομοσπονδιακών πρακτόρων κινούνται σε γειτονιές, συγκοινωνιακούς κόμβους, εμπορικά κέντρα και χώρους στάθμευσης και παρατάσσονται κοντά σε εκκλησίες, τζαμιά και σχολεία», εξηγεί το άρθρο. «Άγνωστοι με όπλα έχουν μετασταθεί σε χώρους όπου η καθημερινή ζωή θα έπρεπε να είναι ρουτίνα και ασφαλής. Μοιάζει με στρατιωτική κατοχή».

Στη συνέχεια, οι συντάκτες δήλωσαν ότι «αυτό που βλέπουμε είναι η εισβολή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο κράτος», επιμένοντας ότι «η κατάληψη της Μινεσότα από την ICE δεν μπορεί να συνεχιστεί». Ένας κάτοικος της Μινεάπολης που διαδήλωνε ενάντια στην παρουσία της ICE την Τετάρτη το βράδυ δήλωσε στο Status Coup News ότι ένιωθε σαν ολόκληρη η πόλη να δέχεται επίθεση.

«Αυτό είναι τρελό!» είπε. «Τι στο διάολο συμβαίνει, φίλε, αυτό είναι παράλογο… Ξέρεις, αυτό που με τσαντίζει πραγματικά είναι το γεγονός ότι συλλαμβάνουν ανθρώπους, τους βάζουν χειροπέδες και μετά τους δέρνουν άγρια! Σου λένε ότι είναι μετανάστες, ότι είναι μόνο μετανάστες; Είναι ο καθένας! Έχω φίλους που συνελήφθησαν και το μόνο που έκαναν ήταν να γυρίζουν σπίτι από τη δουλειά!»

Σύνταξη
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος

«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ' όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων», δήλωσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
War on drugs 2.0 15.01.26

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σύνταξη
Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα 15.01.26

Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
Χωρίς θέρμανση 15.01.26

Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα

O αγώνας πίεσης των λαών στοχεύοντας την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη μέσω των ενεργειακών υποδομών συνεχίζεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με το Χάρκοβο να «πληρώνει» αυτή την στρατηγική

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες – «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»
ΟΗΕ 15.01.26

Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες - «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»

Ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε επίσης τη δήλωση του για να προτρέψει τη λήψη μέτρων κατά της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και να ζητήσει την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Σύνταξη
Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»
Κόσμος 15.01.26

Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές
«Δικό μας ημισφαίριο» 15.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα η οποία αναμένεται να φτάσει τις προσεχείς ημέρες και προειδοποιούν τις αρχές πως αν δεν την δεχθούν, μπορεί να γίνουν στόχος επίθεσης.

Σύνταξη
Αιχμηρή απάντηση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Ελληνες νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»
Κόσμος 15.01.26

Αιχμηρή απάντηση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Ελληνες νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»

«Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι» είπε ο Έντι Ράμα.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς
Κόσμος 15.01.26

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς

Δύο αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σκοτώνουν πέντε άτομα στη Γάζα, ενώ τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του ένοπλου τμήματος της Χαμάς

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων
Κόσμος 15.01.26

Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων

«Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης», είπε η Ούσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
