Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης, ο οποίος θα του επέτρεπε να στείλει τον αμερικανικό στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ, εκτός αν σταματήσουν οι διαδηλώσεις κατά των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ απαίτησε από τους εκλεγμένους αξιωματούχους της Μινεσότα «να σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραξίες και εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους Πατριώτες της ICE (την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους».

Εάν αυτό δεν συμβεί, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης και «θα θέσει γρήγορα τέλος στην παρωδία που λαμβάνει χώρα» στην πολιτεία.

«Ο Νόμος περί Εξέγερσης ήταν πάντα το σχέδιο, και η Μινεάπολη είναι η δοκιμαστική περίπτωση», δήλωσε η Μέλανι Ντ’Αρίγκο, εκτελεστική διευθύντρια της Εκστρατείας για την Υγεία της Νέας Υόρκης. «Έστειλαν την ICE να τρομοκρατήσει και να επιτεθεί στις μαύρες και καφέ κοινότητες για να προκαλέσει μια αντίδραση που θα δικαιολογούσε την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό των μπλε (με πλειοψηφία Δημοκρατικών) πόλεων. Αυτό δεν είχε ποτέ να κάνει με τη μετανάστευση».

Η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών είχε προειδοποιήσει για τον Νόμο περί Εξέγερσης

Η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ εξέδωσε παρόμοια προειδοποίηση την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω διαμαρτυριών που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από ομοσπονδιακό πράκτορα.

«Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», είπε η Ομάρ, «όχι μόνο από την αύξηση των 2.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων – τώρα φαίνεται ότι έρχονται άλλοι 1.000 – είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται εκφοβισμένοι, απειλούμενοι και τρομοκρατημένοι.

Και νομίζω ότι ο τελικός στόχος της Κρίστι Νοέμ και του προέδρου Τραμπ είναι να ταράξουν τους ανθρώπους αρκετά ώστε να μπορέσουν να επικαλεστούν τον Νόμο περί Εξέγερσης για να κηρύξουν στρατιωτικό νόμο».

«Δεν υπάρχει», συνέχισε, «κανένας άλλος δικαιολογημένος τρόπος για να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μινεάπολη. Δεν υπάρχει κανένας δικαιολογημένος λόγος για τον οποίο τόσοι πράκτορες βρίσκονται εδώ, στην πολιτεία μας».

Από τον ξυλοδαρμό του Ρόντνεϊ Κινγκ και την εξέγερση του Λος Άντζελες έχει να χρησιμοποιηθεί ο νόμος

Ο Νόμος περί Εξέγερσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το 1992, όταν ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους τον επικαλέστηκε κατόπιν αιτήματος του τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνια Πιτ Γουίλσον για να καταστείλει τις ταραχές που ξέσπασαν στο Λος Άντζελες μετά την αθώωση από την κριτική επιτροπή των αστυνομικών που είχαν καταγραφεί από κάμερες να χτυπούν τον Ρόντνι Κινγκ.

«Η επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον του αμερικανικού λαού είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Μινεάπολη και η χώρα», δήλωσε η Λίζα Γκίλμπερτ, συμπρόεδρος της Public Citizen, σε δήλωση την Πέμπτη το πρωί.

«Η βία στη Μινεάπολη διαπράττεται από την ICE. Η λύση είναι να τερματιστεί η επέμβαση της ICE, όχι να στρατιωτικοποιηθεί περαιτέρω η πόλη», πρόσθεσε η Γκίλμπερτ.

«Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον της πόλης και των πολιτών της θα διπλασίαζε την απειλή που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί από την ίδια τους την κυβέρνηση. Ο Τραμπ πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως αυτή την ιδέα και να σταματήσει να απειλεί με τη χρήση του στρατού εναντίον του αμερικανικού λαού» κατέληξε την σκέψη της η Λίζα Γκίλμπερτ.

Η Γκουντ εγχώρια τρομοκράτισσα

Μαζικές διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη τη Μινεάπολη από τότε που ο πράκτορας της ICE Τζόναθαν Ρος πυροβόλησε θανάσιμα την κάτοικο της περιοχής Ρενέ Γκουντ, την οποίο η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε μεταθανάτια «εγχώρια τρομοκράτισσα».

Οι διαμαρτυρίες κατά της παρουσίας της ICE στην πόλη εντάθηκαν την Τετάρτη το βράδυ, μετά την πυροβολισμό ενός άνδρα στο πόδι από ομοσπονδιακό πράκτορα, κατά τη διάρκεια αυτού που το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) χαρακτήρισε «στοχευμένο τροχαία έλεγχο», με την ICE «σε αυτοάμυνα».

Η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε την περασμένη εβδομάδα να στέλνει χιλιάδες πράκτορες της ICE στο Μινεάπολις, με αποτέλεσμα το μαζικό κλείσιμο σχολείων και την αναστάτωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων της πόλης.

«Συλλαμβάνουν ανθρώπους, τους βάζουν χειροπέδες και μετά τους δέρνουν άγρια!» εξηγεί κάτοικος

Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας Minnesota Star Tribune περιέγραψε την Πέμπτη την πόλη ως «υπό πολιορκία» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Ταξιαρχίες οπλισμένων ομοσπονδιακών πρακτόρων κινούνται σε γειτονιές, συγκοινωνιακούς κόμβους, εμπορικά κέντρα και χώρους στάθμευσης και παρατάσσονται κοντά σε εκκλησίες, τζαμιά και σχολεία», εξηγεί το άρθρο. «Άγνωστοι με όπλα έχουν μετασταθεί σε χώρους όπου η καθημερινή ζωή θα έπρεπε να είναι ρουτίνα και ασφαλής. Μοιάζει με στρατιωτική κατοχή».

Στη συνέχεια, οι συντάκτες δήλωσαν ότι «αυτό που βλέπουμε είναι η εισβολή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο κράτος», επιμένοντας ότι «η κατάληψη της Μινεσότα από την ICE δεν μπορεί να συνεχιστεί». Ένας κάτοικος της Μινεάπολης που διαδήλωνε ενάντια στην παρουσία της ICE την Τετάρτη το βράδυ δήλωσε στο Status Coup News ότι ένιωθε σαν ολόκληρη η πόλη να δέχεται επίθεση.

«Αυτό είναι τρελό!» είπε. «Τι στο διάολο συμβαίνει, φίλε, αυτό είναι παράλογο… Ξέρεις, αυτό που με τσαντίζει πραγματικά είναι το γεγονός ότι συλλαμβάνουν ανθρώπους, τους βάζουν χειροπέδες και μετά τους δέρνουν άγρια! Σου λένε ότι είναι μετανάστες, ότι είναι μόνο μετανάστες; Είναι ο καθένας! Έχω φίλους που συνελήφθησαν και το μόνο που έκαναν ήταν να γυρίζουν σπίτι από τη δουλειά!»