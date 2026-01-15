newspaper
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 14:23
Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)
Αφιλόξενες ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει τις βίζες μεταναστών από 75 χώρες – Ποιοι επηρεάζονται;
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 19:15

Αφιλόξενες ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει τις βίζες μεταναστών από 75 χώρες – Ποιοι επηρεάζονται;

Η αναστολή θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου, αλλά δεν ισχύει για τους επισκέπτες ή τους κατόχους βίζας βραχείας διάρκειας στις ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Οι αρχές των ΗΠΑ  έχουν ανακοινώσει ότι θα αναστείλουν την επεξεργασία των αιτήσεων για βίζα μετανάστευσης από 75 χώρες.

Η αναστολή θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου και θα επηρεάσει αιτούντες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, τα Βαλκάνια και αρκετές χώρες της Νότιας Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Η αλλαγή επηρεάζει μόνο τα άτομα που επιθυμούν να μετακομίσουν μόνιμα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δεν ισχύει για επισκέπτες ή κατόχους βίζας βραχείας διαμονής. Ωστόσο, η τελευταία αυτή κίνηση έρχεται πέντε μήνες πριν από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, σε μια περίοδο που μια σειρά μέτρων κατά των μεταναστών, των προσφύγων, των ξένων φοιτητών και των αιτούντων βίζα έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στους επισκέπτες.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε για την τελευταία αυτή αυστηρή μέτρο:

Τι ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση;

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στα αμερικανικά προξενεία να σταματήσουν την επεξεργασία αιτήσεων για βίζα μετανάστευσης από τις χώρες που επηρεάζονται. Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια ευρύτερη εντολή που εκδόθηκε τον Νοέμβριο και η οποία ενίσχυσε τους ελέγχους σε πιθανούς μετανάστες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν οικονομικό βάρος για τις ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην κατάχρηση του αμερικανικού μεταναστευτικού συστήματος από όσους θα εκμεταλλευόταν τον αμερικανικό λαό», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

«Η επεξεργασία των αιτήσεων για βίζα μετανάστη από αυτές τις 75 χώρες θα τεθεί σε αναστολή, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών θα επανεξετάσει τις διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων μετανάστευσης, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο αλλοδαπών που θα λάμβαναν κοινωνικές παροχές και δημόσια οφέλη».

Πώς λειτουργεί;

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι υπήκοοι των χωρών που επηρεάζονται μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για βίζα μετανάστη, αλλά καμία βίζα μετανάστη δεν θα εγκριθεί ή εκδοθεί όσο ισχύει η αναστολή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει εκφράσει καμία προθεσμία για την άρση της αναστολής.

Η αναστολή δεν θα ισχύει για μη μεταναστευτικές, προσωρινές, τουριστικές ή επιχειρηματικές βίζες.

Ποιες χώρες επηρεάζονται;

Ο κατάλογος των 75 χωρών περιλαμβάνει:

1. Αφγανιστάν

2. Αλβανία

3. Αλγερία

4. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

5. Αρμενία

6. Αζερμπαϊτζάν

7. Μπαχάμες

8. Μπαγκλαντές

9. Μπαρμπάντος

10. Λευκορωσία

11. Μπελίζ

12. Μπουτάν

13. Βοσνία-Ερζεγοβίνη

14. Βραζιλία

15. Μιανμάρ

16. Καμπότζη

17. Καμερούν

18. Πράσινο Ακρωτήριο

19. Κολομβία

20. Ακτή Ελεφαντοστού

21. Κούβα

22. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

23. Δομίνικα

24. Αίγυπτος

25. Ερυθραία

26. Αιθιοπία

27. Φίτζι

28. Γκάμπια

29. Γεωργία

30. Γκάνα

31. Γρενάδα

32. Γουατεμάλα

33. Γουινέα

34. Αϊτή

35. Ιράν

36. Ιράκ

37. Τζαμάικα

38. Ιορδανία

39. Καζακστάν

40. Κόσοβο

41. Κουβέιτ

42. Κιργιζιστάν

43. Λάος

44. Λίβανος

45. Λιβερία

46. Λιβύη

47. Βόρεια Μακεδονία

48. Μολδαβία

49. Μογγολία

50. Μαυροβούνιο

51. Μαρόκο

52. Νεπάλ

53. Νικαράγουα

54. Νιγηρία

55. Πακιστάν

56. Δημοκρατία του Κονγκό

57. Ρωσία

58. Ρουάντα

59. Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

60. Αγία Λουκία

61. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

62. Σενεγάλη

63. Σιέρα Λεόνε

64. Σομαλία

65. Νότιο Σουδάν

66. Σουδάν

67. Συρία

68. Τανζανία

69. Ταϊλάνδη

70. Τόγκο

71. Τυνησία

72. Ουγκάντα

73. Ουρουγουάη

74. Ουζμπεκιστάν

75. Υεμένη

Ποια άλλα μέτρα έχει λάβει ο Τραμπ για τον περιορισμό της μετανάστευσης;

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκληρύνει τους κανόνες μετανάστευσης, ιδίως για άτομα από χώρες των οποίων οι διαδικασίες ελέγχου δεν είναι, κατά την άποψή της, αρκετά αυστηρές ή που θεωρεί ότι ενέχουν πιθανούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επεκτείνει τους περιορισμούς στη μετανάστευση από αυτές τις χώρες.

Σε δήλωση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δεχτούν μεγάλο αριθμό μεταναστών, ιδίως προσφύγων, χωρίς να ασκήσουν πίεση στους δημόσιους πόρους, να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας ή να δυσχεράνουν την ένταξη των νεοαφιχθέντων.

Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση προχώρησε περαιτέρω επιβάλλοντας πλήρη απαγόρευση ταξιδιού σε πολίτες από 12 χώρες: Αφγανιστάν, Τσαντ, Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Αϊτή, Ιράν, Λιβύη, Μιανμάρ, Σομαλία, Σουδάν και Υεμένη.

Τον Οκτώβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το χαμηλότερο όριο εισδοχής προσφύγων στην ιστορία των ΗΠΑ, θέτοντας ένα όριο μόλις 7.500 προσφύγων για το οικονομικό έτος 2026 – το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για λευκούς Αφρικανούς από τη Νότια Αφρική. Ο Τραμπ έχει ενισχύσει τις διαψευσμένες θεωρίες συνωμοσίας που ισχυρίζονται ότι υπάρχει γενοκτονία εναντίον των λευκών Νοτιοαφρικανών, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα είναι υψηλά στη χώρα, με θύματα όλων των φυλών.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες που ζουν σε άλλες χώρες.

Η κυβέρνηση έχει επίσης προχωρήσει σε περιορισμό της μετανάστευσης ειδικευμένων εργαζομένων, δηλώνοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία των θέσεων εργασίας των Αμερικανών πολιτών. Τον Σεπτέμβριο, αύξησε σημαντικά το τέλος για τις βίζες H-1B – που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές εταιρείες για την πρόσληψη ξένων εργαζομένων – ανεβάζοντας το κόστος σε 100.000 δολάρια ανά αίτηση.

Μετά τη σύλληψη ενός Αφγανού υπηκόου που συνδέεται με τη δολοφονία δύο μελών της Εθνικής Φρουράς στην Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση επέβαλε πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Ο κατάλογος απαγόρευσης επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει έξι ακόμη χώρες, πέραν των 12 χωρών των οποίων οι πολίτες είχαν ήδη απαγορευτεί. Οι έξι νέες προσθήκες ήταν η Παλαιστίνη, η Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι, ο Νίγηρας, το Νότιο Σουδάν και η Συρία.

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης ανέστειλαν επίσης τις υποθέσεις ασύλου και σταμάτησαν να επεξεργάζονται αιτήσεις υπηκοότητας και πράσινης κάρτας για άτομα από τις χώρες που επηρεάστηκαν πρώτα από τις απαγορεύσεις.

Απελάσεις σε αριθμούς ρεκόρ;

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε απελάσει περισσότερα από 605.000 άτομα, ενώ άλλα 1,9 εκατομμύρια άτομα είχαν «αυτοαπελαθεί».

Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ είχαν αρνητική καθαρή μετανάστευση – περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη χώρα από όσους εισήλθαν – το 2025, για πρώτη φορά σε 50 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Brookings Institution. Οι ερευνητές του Brookings υπολόγισαν ότι η καθαρή απώλεια μεταναστών πέρυσι ήταν μεταξύ 10.000 και 295.000 ατόμων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Σύνταξη
Καραϊβική: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
Βίντεο από το ρεσάλτο 15.01.26

Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ

Στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι ΗΠΑ πριν από το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σύνταξη
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης
Υπαρκτός κίνδυνος 15.01.26

Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της ωμής βίας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής επέμβασης, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
ΗΠΑ Vs Ιράν 15.01.26

Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Σύνταξη
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15.01.26

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
Ελλάδα 15.01.26

Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε ένα αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και πως όταν τα δυο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καραϊβική: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
Βίντεο από το ρεσάλτο 15.01.26

Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ

Στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι ΗΠΑ πριν από το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σύνταξη
Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ
Μπάσκετ 15.01.26

Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία μόλις 50 ετών άφησε ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των ΑΕΚ και Άρη. Οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο «κιτρινόμαυρες» ομάδες.

Σύνταξη
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα

Αντί να βγάλει βίντεο με τις επίμαχες φάσεις του Κυπέλλου, η ΚΕΔ του Λανουά διέρρευσε ότι δήθεν είναι ικανοποιημένη από την απόδοση των διαιτητών. Έτσι, χωρίς αποδείξεις, μόνο λόγια του αέρα

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης
Υπαρκτός κίνδυνος 15.01.26

Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της ωμής βίας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής επέμβασης, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
