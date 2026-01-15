Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι θα αναστείλουν την επεξεργασία των αιτήσεων για βίζα μετανάστευσης από 75 χώρες.

Η αναστολή θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου και θα επηρεάσει αιτούντες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, τα Βαλκάνια και αρκετές χώρες της Νότιας Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Η αλλαγή επηρεάζει μόνο τα άτομα που επιθυμούν να μετακομίσουν μόνιμα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δεν ισχύει για επισκέπτες ή κατόχους βίζας βραχείας διαμονής. Ωστόσο, η τελευταία αυτή κίνηση έρχεται πέντε μήνες πριν από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, σε μια περίοδο που μια σειρά μέτρων κατά των μεταναστών, των προσφύγων, των ξένων φοιτητών και των αιτούντων βίζα έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στους επισκέπτες.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε για την τελευταία αυτή αυστηρή μέτρο:

Τι ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση;

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στα αμερικανικά προξενεία να σταματήσουν την επεξεργασία αιτήσεων για βίζα μετανάστευσης από τις χώρες που επηρεάζονται. Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια ευρύτερη εντολή που εκδόθηκε τον Νοέμβριο και η οποία ενίσχυσε τους ελέγχους σε πιθανούς μετανάστες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν οικονομικό βάρος για τις ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην κατάχρηση του αμερικανικού μεταναστευτικού συστήματος από όσους θα εκμεταλλευόταν τον αμερικανικό λαό», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

«Η επεξεργασία των αιτήσεων για βίζα μετανάστη από αυτές τις 75 χώρες θα τεθεί σε αναστολή, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών θα επανεξετάσει τις διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων μετανάστευσης, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο αλλοδαπών που θα λάμβαναν κοινωνικές παροχές και δημόσια οφέλη».

The Trump administration is halting all visa processing for visitors from 75 nations beginning January 21, reported a media portal, citing a memo from the US State Department. Swipe 👈to check out the list of countries that has been affected! Know more🔗https://t.co/3FNa4Art0g… pic.twitter.com/tt9jroVoku — Hindustan Times (@htTweets) January 14, 2026

Πώς λειτουργεί;

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι υπήκοοι των χωρών που επηρεάζονται μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για βίζα μετανάστη, αλλά καμία βίζα μετανάστη δεν θα εγκριθεί ή εκδοθεί όσο ισχύει η αναστολή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει εκφράσει καμία προθεσμία για την άρση της αναστολής.

Η αναστολή δεν θα ισχύει για μη μεταναστευτικές, προσωρινές, τουριστικές ή επιχειρηματικές βίζες.

Ποιες χώρες επηρεάζονται;

Ο κατάλογος των 75 χωρών περιλαμβάνει:

1. Αφγανιστάν

2. Αλβανία

3. Αλγερία

4. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

5. Αρμενία

6. Αζερμπαϊτζάν

7. Μπαχάμες

8. Μπαγκλαντές

9. Μπαρμπάντος

10. Λευκορωσία

11. Μπελίζ

12. Μπουτάν

13. Βοσνία-Ερζεγοβίνη

14. Βραζιλία

15. Μιανμάρ

16. Καμπότζη

17. Καμερούν

18. Πράσινο Ακρωτήριο

19. Κολομβία

20. Ακτή Ελεφαντοστού

21. Κούβα

22. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

23. Δομίνικα

24. Αίγυπτος

25. Ερυθραία

26. Αιθιοπία

27. Φίτζι

28. Γκάμπια

29. Γεωργία

30. Γκάνα

31. Γρενάδα

32. Γουατεμάλα

33. Γουινέα

34. Αϊτή

35. Ιράν

36. Ιράκ

37. Τζαμάικα

38. Ιορδανία

39. Καζακστάν

40. Κόσοβο

41. Κουβέιτ

42. Κιργιζιστάν

43. Λάος

44. Λίβανος

45. Λιβερία

46. Λιβύη

47. Βόρεια Μακεδονία

48. Μολδαβία

49. Μογγολία

50. Μαυροβούνιο

51. Μαρόκο

52. Νεπάλ

53. Νικαράγουα

54. Νιγηρία

55. Πακιστάν

56. Δημοκρατία του Κονγκό

57. Ρωσία

58. Ρουάντα

59. Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

60. Αγία Λουκία

61. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

62. Σενεγάλη

63. Σιέρα Λεόνε

64. Σομαλία

65. Νότιο Σουδάν

66. Σουδάν

67. Συρία

68. Τανζανία

69. Ταϊλάνδη

70. Τόγκο

71. Τυνησία

72. Ουγκάντα

73. Ουρουγουάη

74. Ουζμπεκιστάν

75. Υεμένη

Ποια άλλα μέτρα έχει λάβει ο Τραμπ για τον περιορισμό της μετανάστευσης;

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκληρύνει τους κανόνες μετανάστευσης, ιδίως για άτομα από χώρες των οποίων οι διαδικασίες ελέγχου δεν είναι, κατά την άποψή της, αρκετά αυστηρές ή που θεωρεί ότι ενέχουν πιθανούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επεκτείνει τους περιορισμούς στη μετανάστευση από αυτές τις χώρες.

Σε δήλωση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δεχτούν μεγάλο αριθμό μεταναστών, ιδίως προσφύγων, χωρίς να ασκήσουν πίεση στους δημόσιους πόρους, να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας ή να δυσχεράνουν την ένταξη των νεοαφιχθέντων.

Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση προχώρησε περαιτέρω επιβάλλοντας πλήρη απαγόρευση ταξιδιού σε πολίτες από 12 χώρες: Αφγανιστάν, Τσαντ, Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Αϊτή, Ιράν, Λιβύη, Μιανμάρ, Σομαλία, Σουδάν και Υεμένη.

Τον Οκτώβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το χαμηλότερο όριο εισδοχής προσφύγων στην ιστορία των ΗΠΑ, θέτοντας ένα όριο μόλις 7.500 προσφύγων για το οικονομικό έτος 2026 – το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για λευκούς Αφρικανούς από τη Νότια Αφρική. Ο Τραμπ έχει ενισχύσει τις διαψευσμένες θεωρίες συνωμοσίας που ισχυρίζονται ότι υπάρχει γενοκτονία εναντίον των λευκών Νοτιοαφρικανών, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα είναι υψηλά στη χώρα, με θύματα όλων των φυλών.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες που ζουν σε άλλες χώρες.

Η κυβέρνηση έχει επίσης προχωρήσει σε περιορισμό της μετανάστευσης ειδικευμένων εργαζομένων, δηλώνοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία των θέσεων εργασίας των Αμερικανών πολιτών. Τον Σεπτέμβριο, αύξησε σημαντικά το τέλος για τις βίζες H-1B – που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές εταιρείες για την πρόσληψη ξένων εργαζομένων – ανεβάζοντας το κόστος σε 100.000 δολάρια ανά αίτηση.

Μετά τη σύλληψη ενός Αφγανού υπηκόου που συνδέεται με τη δολοφονία δύο μελών της Εθνικής Φρουράς στην Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση επέβαλε πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Ο κατάλογος απαγόρευσης επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει έξι ακόμη χώρες, πέραν των 12 χωρών των οποίων οι πολίτες είχαν ήδη απαγορευτεί. Οι έξι νέες προσθήκες ήταν η Παλαιστίνη, η Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι, ο Νίγηρας, το Νότιο Σουδάν και η Συρία.

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης ανέστειλαν επίσης τις υποθέσεις ασύλου και σταμάτησαν να επεξεργάζονται αιτήσεις υπηκοότητας και πράσινης κάρτας για άτομα από τις χώρες που επηρεάστηκαν πρώτα από τις απαγορεύσεις.

Απελάσεις σε αριθμούς ρεκόρ;

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε απελάσει περισσότερα από 605.000 άτομα, ενώ άλλα 1,9 εκατομμύρια άτομα είχαν «αυτοαπελαθεί».

Since President Donald Trump took office, US Immigration and Customs Enforcement (ICE) arrests and deportations have ramped up to record highs. As of the latest reporting period, a total of 68,990 people are in detention, many with no prior criminal charges or convictions. Since… pic.twitter.com/AhlQWhtzgR — TRT World (@trtworld) January 12, 2026

Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ είχαν αρνητική καθαρή μετανάστευση – περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη χώρα από όσους εισήλθαν – το 2025, για πρώτη φορά σε 50 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Brookings Institution. Οι ερευνητές του Brookings υπολόγισαν ότι η καθαρή απώλεια μεταναστών πέρυσι ήταν μεταξύ 10.000 και 295.000 ατόμων.