Με πρόστιμο έως 6.000 ευρώ κινδυνεύουν οι ανυπότακτοι και λιποτάκτες, με τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας να δίνει στην ΑΑΔΕ κεντρικό ρόλο στη βεβαίωση και είσπραξη των στρατολογικών κυρώσεων, καθότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται για ανυποταξία και λιποταξία αντιμετωπίζονται πλέον όπως κάθε άλλη οφειλή προς το Δημόσιο.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται όπως κάθε οφειλή στην εφορία, αλλά και θα μπορούν να εισπραχθούν με όσα προβλέπονται περί αναγκαστικής είσπραξης, εάν μείνουν απλήρωτα.

Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000.

Βεβαίωση χρηματικού προστίμου

Το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Στη σχετική απόφαση θα αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου, ο ΑΦΜ, ο στρατιωτικός αριθμός, η αιτία και η νομική βάση της παράβασης και το ύψος της οφειλής.

Στη συνέχεια, ο σχετικός χρηματικός κατάλογος θα διαβιβάζεται στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία ώστε να γίνει η βεβαίωση και η είσπραξη του ποσού. Ακόμη και στις περιπτώσεις πολιτών χωρίς ΑΦΜ, προβλέπεται ειδική διαδικασία, καθώς η ΑΑΔΕ θα προχωρά πρώτα σε απόδοση ΑΦΜ και ακολούθως στη βεβαίωση της οφειλής.

Πρόστιμα έως 6.000 ευρώ

Για όσους κηρύσσονται ανυπότακτοι προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 6.000 ευρώ, ενώ για τους ανυπότακτους εφέδρους το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις λιποταξίας, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε μήνα λιποταξίας και μπορεί να φτάσει συνολικά έως τα 6.000 ευρώ.

Ειδικά όταν η λιποταξία διαρκεί λιγότερο από έναν μήνα, το ποσό θα υπολογίζεται αναλογικά ανά ημέρα, με ημερήσιο επιμερισμό του μηνιαίου προστίμου. Παράλληλα με τα διοικητικά πρόστιμα, συνεχίζουν να ισχύουν και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας.

Κυρώσεις πλέον του χρηματικού προστίμου

Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ανυποταξίας στερούνται σειράς δικαιωμάτων και διοικητικών διευκολύνσεων.

Μεταξύ άλλων:

Δεν μπορούν να λάβουν συγκεκριμένες αναβολές κατάταξης που σχετίζονται με σπουδές ή κοινωνικούς λόγους.

Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης.

Απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα ή η ναυτολόγηση σε πλοία διεθνών πλόων.

Δεν χορηγούνται ή ανανεώνονται διαβατήρια, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις ανυπότακτων εξωτερικού.

Επιπλέον, όσοι καταδικαστούν αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογές, ενώ στερούνται και τη δυνατότητα άσκησης επαγγελμάτων που απαιτούν κρατική άδεια.

Πώς διαγράφεται/ακυρώνεται το πρόστιμο

Η νέα απόφαση προβλέπει και διαδικασία διαγραφής ή ακύρωσης των προστίμων, σε περιπτώσεις όπως η τακτοποίηση της στρατολογικής εκκρεμότητας, η λανθασμένη επιβολή της επιβολής του προστίμου ή ο θάνατος του υπόχρεου.

Ωστόσο, η διαδικασία περνά μέσα από διαδοχικά στάδια μεταξύ στρατολογικών υπηρεσιών, ΔΟΥ και ΑΑΔΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η φορολογική διοίκηση αποκτά πλέον ουσιαστικό ρόλο ακόμη και στη διαχείριση στρατολογικών παραβάσεων.

Πηγή: ΟΤ