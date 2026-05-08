newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 09:00

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννηση ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε μεγάλο μέρος του κόσμου, τα ποσοστά γεννήσεων μειώνονται σταθερά εδώ και δεκαετίες, ακόμη και σε χώρες με ισχυρές οικονομίες, γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και υψηλά επίπεδα ισότητας των φύλων.

Αυτή η τάση έχει τεκμηριωθεί εκτενώς από το Τμήμα Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και τη Βάση Δεδομένων για την Οικογένεια του ΟΟΣΑ, τα οποία και τα δύο καταδεικνύουν μια σταθερή πτώση της γονιμότητας σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ανατολική Ασία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Αυτό που καθιστά δύσκολη την εξήγηση αυτής της τάσης είναι το γεγονός ότι παρατηρείται σε πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα και πολιτικά περιβάλλοντα.

Χώρες όπως η Γαλλία και η Σουηδία, που από καιρό θεωρούνται πρότυπα οικογενειακής πολιτικής λόγω της γενναιόδωρης υποστήριξης για τη φροντίδα των παιδιών και της γονικής άδειας, έχουν επίσης σημειώσει σημαντική μείωση της γονιμότητας, ιδίως μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Παρόμοια μοτίβα παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν αναφερθεί σε μακροπρόθεσμη μείωση των ποσοστών γεννήσεων από το 2007, καθώς και στην Ανατολική Ασία, όπου η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συνεχίζουν να καταγράφουν μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στον κόσμο, παρά την εκτεταμένη κυβερνητική παρέμβαση.

Αυτό έχει οδηγήσει τους ερευνητές να υποστηρίζουν όλο και περισσότερο ότι η εξήγηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο εισόδημα, τη φορολογία ή τη διαθεσιμότητα παιδικών σταθμών.

Αντίθετα, ένας πιο λεπτός και δύσκολος παράγοντας φαίνεται να διαμορφώνει τις αποφάσεις σχετικά με τη γονεϊκότητα σύμφωνα με τους The New York Times: ένα αυξανόμενο αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον.

Σχεδιασμός ζωής σε μια ασταθή εποχή

Για μεγάλο μέρος του τέλους του εικοστού αιώνα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, η ενήλικη ζωή ακολουθούσε μια σχετικά προβλέψιμη δομή.

Η εκπαίδευση ακολουθούνταν από σταθερή απασχόληση, στη συνέχεια από την απόκτηση σπιτιού, το γάμο και τελικά τα παιδιά.

Ωστόσο, έρευνες για την αγορά εργασίας που διεξήχθησαν από οργανισμούς όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και ο ΟΟΣΑ δείχνουν ότι αυτή η ακολουθία έχει καταστεί όλο και πιο κατακερματισμένη.

Η διάρκεια της απασχόλησης έχει μειωθεί, η μεταβλητότητα των εισοδημάτων έχει αυξηθεί και η προσιτότητα της στέγασης έχει επιδεινωθεί σημαντικά σε πολλές αστικές περιοχές.

Ταυτόχρονα, η μέση ηλικία των ατόμων που αγοράζουν για πρώτη φορά κατοικία και γίνονται γονείς για πρώτη φορά έχει αυξηθεί σταθερά σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, αντανακλώντας την καθυστέρηση στην είσοδο στα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε άτομα που βρίσκονται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση.

Ακόμη και άτομα με σταθερά εισοδήματα και υψηλό μορφωτικό επίπεδο καθυστερούν να γίνουν γονείς.

Δημογραφικές έρευνες από ευρωπαϊκά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών υποδηλώνουν ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη γονιμότητα διαμορφώνονται όλο και περισσότερο όχι μόνο από τις παρούσες συνθήκες, αλλά και από τις προσδοκίες για μελλοντική σταθερότητα.

Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία μόνο αυτό που έχουν οι άνθρωποι τώρα, αλλά και το πώς πιστεύουν ότι θα είναι το μέλλον τους.

Ένα παγκόσμιο μοτίβο σε διαφορετικά συστήματα

Ένα από τα πιο συνεπή ευρήματα της παγκόσμιας δημογραφικής έρευνας είναι ότι η γονιμότητα μειώνεται σχεδόν παντού, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές ή τα οικονομικά μοντέλα. Σύμφωνα με τις Προοπτικές Παγκόσμιου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών, η γονιμότητα έχει πέσει κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Ανατολικής Ασίας.

Αυτό περιλαμβάνει χώρες με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις στην οικογενειακή πολιτική. Η Γαλλία, παρά τις εκτεταμένες επιδοτήσεις για τη φροντίδα των παιδιών και τα φορολογικά οφέλη, έχει σημειώσει σταθερή μείωση των γεννήσεων από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, σύμφωνα με το INSEE, την εθνική στατιστική υπηρεσία της Γαλλίας.

Οι σκανδιναβικές χώρες, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, που συχνά αναφέρονται για τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και την ισότητα των φύλων, παρουσίασαν επίσης σημαντική μείωση της γονιμότητας μετά την οικονομική κρίση του 2008, όπως τεκμηριώνεται σε σκανδιναβικές δημογραφικές μελέτες.

Στην Ανατολική Ασία, η τάση είναι ακόμη πιο έντονη. Το Υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας και οι στατιστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας αναφέρουν μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας παγκοσμίως, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιστρέψει τη μείωση μέσω οικονομικών κινήτρων και κοινωνικών προγραμμάτων. Η συνέπεια αυτού του μοτίβου σε τόσο διαφορετικά συστήματα έχει οδηγήσει οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ στο συμπέρασμα ότι η διαφορά πολιτικών από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει την παγκόσμια τάση.

Η έννοια της «πολυκρίσης» και της συνεχούς αστάθειας

Για να κατανοήσουν αυτή τη μεταβολή, πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν πλέον την έννοια της «πολυκρίσης», έναν όρο που προέκυψε αρχικά από τη θεωρία συστημάτων και έκτοτε έχει υιοθετηθεί στην κλιματολογία, την οικονομία και την πολιτική ανάλυση.

Περιγράφει την ταυτόχρονη εμφάνιση πολλαπλών, αλληλένδετων κρίσεων που ενισχύουν η μία την άλλη.

Οι σημερινοί νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν αλληλεπικαλυπτόμενες παγκόσμιες αναταραχές. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως τεκμηριώνεται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να αισθάνεται τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της πανδημίας COVID-19, οι οποίες αναδιαμόρφωσαν τις αγορές εργασίας και την οικονομική ασφάλεια, σύμφωνα με αναλύσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Ταυτόχρονα, η πολιτική πόλωση και η φθίνουσα εμπιστοσύνη στους θεσμούς τεκμηριώνονται επαρκώς σε έρευνες που διεξήγαγε το Pew Research Center, ενώ οι τεχνολογικές αναταραχές, ιδίως από την τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνουν τις προσδοκίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη απασχόληση, όπως σημειώνεται σε εκθέσεις της ΔΟΕ.

Σε αντίθεση με προηγούμενες εποχές, αυτές οι κρίσεις βιώνονται ταυτόχρονα και συνεχώς μέσω των ψηφιακών μέσων. Οι κοινωνιολόγοι περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως μια μορφή «περιβαλλοντικής αστάθειας», όπου τα παγκόσμια γεγονότα είναι συνεχώς ορατά και συναισθηματικά παρόντα, ακόμη και όταν δεν επηρεάζουν άμεσα τη ζωή του ατόμου.

Πώς το μέλλον διαμορφώνει τις αποφάσεις για τη γονιμότητα

Ένα αυξανόμενο σώμα δημογραφικών ερευνών διακρίνει μεταξύ της επιρροής των τρεχουσών συνθηκών και των προσδοκιών για το μέλλον.

Οι μελετητές αναφέρονται σε αυτές ως «σκιές του παρελθόντος» και «σκιές του μέλλοντος».

Η πρώτη περιλαμβάνει παράγοντες όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση και η κατάσταση της σχέσης.

Η δεύτερη περιλαμβάνει πεποιθήσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, την εργασιακή ασφάλεια και την κοινωνική συνέχεια.

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα υποδηλώνει ότι η δεύτερη κατηγορία μπορεί να είναι όλο και πιο σημαντική για την εξήγηση των αποφάσεων σχετικά με τη γονιμότητα.

Τα άτομα δεν αναρωτιούνται μόνο αν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα παιδί τώρα, αλλά και αν πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση να διατηρήσουν τη σταθερότητα ενόψει μελλοντικών κλυδωνισμών, όπως απώλεια εργασίας, στεγαστικές κρίσεις ή οικονομικές ύφεσεις.

Αυτή η αλλαγή προοπτικής βοηθά να εξηγηθεί γιατί η γονιμότητα έχει μειωθεί ακόμη και μεταξύ σχετικά ασφαλών πληθυσμών. Η απόφαση να αποκτήσει κανείς παιδιά συνδέεται όλο και περισσότερο με την αντιληπτή προβλεψιμότητα, και όχι μόνο με τους σημερινούς πόρους.

Ανισότητα, εκπαίδευση και μεταβαλλόμενα πρότυπα

Ιστορικά, τα πρότυπα γονιμότητας διέφεραν σημαντικά ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, με τις ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος να τείνουν να αποκτούν περισσότερα παιδιά σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος.

Ωστόσο, έρευνα από δημογράφους όπως ο Lyman Stone, μαζί με αναλύσεις από το Pew Research Center, δείχνει ότι αυτό το χάσμα έχει μειωθεί από τη Μεγάλη Ύφεση.

Μεταξύ του 2007 και των μέσων της δεκαετίας του 2010, η γονιμότητα μειώθηκε σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και η μείωση ήταν ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των ομάδων χαμηλότερου εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, οι γυναίκες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης επίσης ανέβαλαν ή μείωσαν τη γονιμότητα, αντανακλώντας μια ευρεία μετατόπιση και όχι ένα φαινόμενο συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης.

Οι ερευνητές αποδίδουν αυτή τη σύγκλιση σε διάφορους παράγοντες που αλληλεπικαλύπτονται, όπως το αυξανόμενο κόστος στέγασης που έχει καταγραφεί από τον ΟΟΣΑ, οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην εκπαίδευση και την καριέρα, καθώς και η μεγαλύτερη έκθεση στην παγκόσμια αστάθεια μέσω των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας.

Μεταβαλλόμενες προσδοκίες

Η κοινωνιολογική έρευνα επισημαίνει επίσης μια πολιτισμική μεταμόρφωση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς τη γονεϊκότητα.

Μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά οικογενειακής κοινωνιολογίας, όπως το Journal of Marriage and Family, υποδηλώνουν ότι η σύγχρονη γονεϊκότητα συχνά θεωρείται πιο εντατική και απαιτητική από ό,τι στις προηγούμενες γενιές.

Πλέον, οι γονείς καλούνται να επενδύσουν σημαντικό χρόνο, οικονομικούς πόρους και συναισθηματική εργασία στην ανάπτυξη των παιδιών τους.

Ταυτόχρονα, οι εργασιακές απαιτήσεις έχουν ενταθεί, με πολλές θέσεις εργασίας να απαιτούν πολλές ώρες ή συνεχή διαθεσιμότητα, μια τάση που τεκμηριώνεται στις εκθέσεις της ΟΟΣΑ για την αγορά εργασίας.

Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει το αντιληπτό όριο για το να γίνει κανείς γονιός. Αντί να αποτελεί ένα τυπικό στάδιο της ζωής, η γονεϊκότητα μοιάζει όλο και περισσότερο με μια ευθύνη που απαιτεί εξαιρετική προετοιμασία.

Θεσμοί και κοινωνική εμπιστοσύνη

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που έχει εντοπιστεί στην κοινωνιολογική έρευνα είναι η μείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Έρευνες του Pew Research Center και του Eurobarometer δείχνουν αυξανόμενο σκεπτικισμό απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς, τα οικονομικά συστήματα και τη μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες.

Αυτό έχει σημασία επειδή η ανατροφή των παιδιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικά συστήματα όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η νομική σταθερότητα.

Όταν η εμπιστοσύνη σε αυτά τα συστήματα μειώνεται, τα άτομα γίνονται πιο επιφυλακτικά όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις.

Ένας κόσμος που ξαναγράφεται από την αβεβαιότητα

H μείωση των γεννήσεων συνδέεται στενά με την αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον.

Αυτή η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται στην οικονομική αστάθεια, αλλά επεκτείνεται στους κλιματικούς κινδύνους, την πολιτική αστάθεια, τις τεχνολογικές αναταραχές και τον κοινωνικό κατακερματισμό.

Αυτό που διακρίνει την παρούσα στιγμή δεν είναι μια μεμονωμένη κρίση, αλλά η συσσώρευση πολλών κρίσεων, οι οποίες συμβαίνουν όλες ταυτόχρονα και είναι ορατές σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτό το περιβάλλον, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να εκφράζουν την επιθυμία να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά αναβάλλουν ή επανεξετάζουν όλο και περισσότερο τη γονεϊκότητα, επειδή το μέλλον φαίνεται πιο δύσκολο να το φανταστούν με σιγουριά.

Το αποτέλεσμα είναι μια παγκόσμια δημογραφική μεταβολή που αντανακλά όχι μόνο τις αλλαγές στην οικονομία ή τον πολιτισμό, αλλά και μια βαθύτερη μεταμόρφωση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον χρόνο, τη σταθερότητα και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τη μελλοντική τους ζωή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Κόσμος
Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά χανταϊού μέσω επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.05.26 Upd: 08:46

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Παγωμένη επί 4 χρόνια η έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου μεταξύ των νεκρών σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Στη Θεσσαλονίκη 08.05.26

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του

Το λεωφορείο νυχτερινής γραμμής εξερχόταν από τον σταθμό του ΟΑΣΘ όταν οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Ελλάδα 08.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα - Η τελευταία διαδρομή με το ταξί

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι - Τα ίχνη του χάθηκαν στις 30 Μαρτίου και έναν μήνα μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις.

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
Σειφ Σπεις 08.05.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα

«Γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά» χαρακτηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Με λόγο αφοπλιστικό μιλά για την ένταση στη Μέση Ανατολή, την ανατροπή του διεθνούς δικαίου, τον ρόλο και τις ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για τις σύγχρονες συγκρούσεις. «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον πόλεμο ως πρόσχημα για να... εκκαθαρίσει μαζικά εδάφη και να περιορίσει μαζικά τον πληθυσμό. Αυτό ξεκίνησε στη Γάζα και τώρα συνεχίζεται με τον Λίβανο»

Σύνταξη
Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Στυλ και γραφή 08.05.26

Αν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ

Το παλτό του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, τύπου Τσέστερφιλντ, ηλικίας άνω των 100 ετών, κατασκευασμένο από την Brooks Brothers, διατίθεται προς πώληση στην Έκθεση Παλαιών Βιβλίων της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις

Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

Σύνταξη
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά χανταϊού μέσω επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κρήτη: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα – Τι είπαν στις απολογίες τους
Ελλάδα 08.05.26

Σε φυλακή εκτός Κρήτης ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα - «Στο πρόσωπό του έβλεπα τον φονιά του γιου μου»

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου», είπε στην απολογία του ο 54χρονος στην Κρήτη.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.05.26 Upd: 08:46

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies