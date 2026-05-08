Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Σε μεγάλο μέρος του κόσμου, τα ποσοστά γεννήσεων μειώνονται σταθερά εδώ και δεκαετίες, ακόμη και σε χώρες με ισχυρές οικονομίες, γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και υψηλά επίπεδα ισότητας των φύλων.

Αυτή η τάση έχει τεκμηριωθεί εκτενώς από το Τμήμα Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και τη Βάση Δεδομένων για την Οικογένεια του ΟΟΣΑ, τα οποία και τα δύο καταδεικνύουν μια σταθερή πτώση της γονιμότητας σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ανατολική Ασία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Αυτό που καθιστά δύσκολη την εξήγηση αυτής της τάσης είναι το γεγονός ότι παρατηρείται σε πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα και πολιτικά περιβάλλοντα.

Χώρες όπως η Γαλλία και η Σουηδία, που από καιρό θεωρούνται πρότυπα οικογενειακής πολιτικής λόγω της γενναιόδωρης υποστήριξης για τη φροντίδα των παιδιών και της γονικής άδειας, έχουν επίσης σημειώσει σημαντική μείωση της γονιμότητας, ιδίως μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Παρόμοια μοτίβα παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν αναφερθεί σε μακροπρόθεσμη μείωση των ποσοστών γεννήσεων από το 2007, καθώς και στην Ανατολική Ασία, όπου η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συνεχίζουν να καταγράφουν μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στον κόσμο, παρά την εκτεταμένη κυβερνητική παρέμβαση.

Αυτό έχει οδηγήσει τους ερευνητές να υποστηρίζουν όλο και περισσότερο ότι η εξήγηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο εισόδημα, τη φορολογία ή τη διαθεσιμότητα παιδικών σταθμών.

Αντίθετα, ένας πιο λεπτός και δύσκολος παράγοντας φαίνεται να διαμορφώνει τις αποφάσεις σχετικά με τη γονεϊκότητα σύμφωνα με τους The New York Times: ένα αυξανόμενο αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον.

Σχεδιασμός ζωής σε μια ασταθή εποχή

Για μεγάλο μέρος του τέλους του εικοστού αιώνα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, η ενήλικη ζωή ακολουθούσε μια σχετικά προβλέψιμη δομή.

Η εκπαίδευση ακολουθούνταν από σταθερή απασχόληση, στη συνέχεια από την απόκτηση σπιτιού, το γάμο και τελικά τα παιδιά.

Ωστόσο, έρευνες για την αγορά εργασίας που διεξήχθησαν από οργανισμούς όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και ο ΟΟΣΑ δείχνουν ότι αυτή η ακολουθία έχει καταστεί όλο και πιο κατακερματισμένη.

Η διάρκεια της απασχόλησης έχει μειωθεί, η μεταβλητότητα των εισοδημάτων έχει αυξηθεί και η προσιτότητα της στέγασης έχει επιδεινωθεί σημαντικά σε πολλές αστικές περιοχές.

Ταυτόχρονα, η μέση ηλικία των ατόμων που αγοράζουν για πρώτη φορά κατοικία και γίνονται γονείς για πρώτη φορά έχει αυξηθεί σταθερά σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, αντανακλώντας την καθυστέρηση στην είσοδο στα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε άτομα που βρίσκονται σε επισφαλή οικονομική κατάσταση.

Ακόμη και άτομα με σταθερά εισοδήματα και υψηλό μορφωτικό επίπεδο καθυστερούν να γίνουν γονείς.

Δημογραφικές έρευνες από ευρωπαϊκά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών υποδηλώνουν ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη γονιμότητα διαμορφώνονται όλο και περισσότερο όχι μόνο από τις παρούσες συνθήκες, αλλά και από τις προσδοκίες για μελλοντική σταθερότητα.

Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία μόνο αυτό που έχουν οι άνθρωποι τώρα, αλλά και το πώς πιστεύουν ότι θα είναι το μέλλον τους.

Ένα παγκόσμιο μοτίβο σε διαφορετικά συστήματα

Ένα από τα πιο συνεπή ευρήματα της παγκόσμιας δημογραφικής έρευνας είναι ότι η γονιμότητα μειώνεται σχεδόν παντού, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές ή τα οικονομικά μοντέλα. Σύμφωνα με τις Προοπτικές Παγκόσμιου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών, η γονιμότητα έχει πέσει κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Ανατολικής Ασίας.

Αυτό περιλαμβάνει χώρες με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις στην οικογενειακή πολιτική. Η Γαλλία, παρά τις εκτεταμένες επιδοτήσεις για τη φροντίδα των παιδιών και τα φορολογικά οφέλη, έχει σημειώσει σταθερή μείωση των γεννήσεων από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, σύμφωνα με το INSEE, την εθνική στατιστική υπηρεσία της Γαλλίας.

Οι σκανδιναβικές χώρες, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, που συχνά αναφέρονται για τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και την ισότητα των φύλων, παρουσίασαν επίσης σημαντική μείωση της γονιμότητας μετά την οικονομική κρίση του 2008, όπως τεκμηριώνεται σε σκανδιναβικές δημογραφικές μελέτες.

Στην Ανατολική Ασία, η τάση είναι ακόμη πιο έντονη. Το Υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας και οι στατιστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας αναφέρουν μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας παγκοσμίως, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιστρέψει τη μείωση μέσω οικονομικών κινήτρων και κοινωνικών προγραμμάτων. Η συνέπεια αυτού του μοτίβου σε τόσο διαφορετικά συστήματα έχει οδηγήσει οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ στο συμπέρασμα ότι η διαφορά πολιτικών από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει την παγκόσμια τάση.

Η έννοια της «πολυκρίσης» και της συνεχούς αστάθειας

Για να κατανοήσουν αυτή τη μεταβολή, πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν πλέον την έννοια της «πολυκρίσης», έναν όρο που προέκυψε αρχικά από τη θεωρία συστημάτων και έκτοτε έχει υιοθετηθεί στην κλιματολογία, την οικονομία και την πολιτική ανάλυση.

Περιγράφει την ταυτόχρονη εμφάνιση πολλαπλών, αλληλένδετων κρίσεων που ενισχύουν η μία την άλλη.

Οι σημερινοί νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν αλληλεπικαλυπτόμενες παγκόσμιες αναταραχές. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως τεκμηριώνεται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να αισθάνεται τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της πανδημίας COVID-19, οι οποίες αναδιαμόρφωσαν τις αγορές εργασίας και την οικονομική ασφάλεια, σύμφωνα με αναλύσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Ταυτόχρονα, η πολιτική πόλωση και η φθίνουσα εμπιστοσύνη στους θεσμούς τεκμηριώνονται επαρκώς σε έρευνες που διεξήγαγε το Pew Research Center, ενώ οι τεχνολογικές αναταραχές, ιδίως από την τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνουν τις προσδοκίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη απασχόληση, όπως σημειώνεται σε εκθέσεις της ΔΟΕ.

Σε αντίθεση με προηγούμενες εποχές, αυτές οι κρίσεις βιώνονται ταυτόχρονα και συνεχώς μέσω των ψηφιακών μέσων. Οι κοινωνιολόγοι περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως μια μορφή «περιβαλλοντικής αστάθειας», όπου τα παγκόσμια γεγονότα είναι συνεχώς ορατά και συναισθηματικά παρόντα, ακόμη και όταν δεν επηρεάζουν άμεσα τη ζωή του ατόμου.

Πώς το μέλλον διαμορφώνει τις αποφάσεις για τη γονιμότητα

Ένα αυξανόμενο σώμα δημογραφικών ερευνών διακρίνει μεταξύ της επιρροής των τρεχουσών συνθηκών και των προσδοκιών για το μέλλον.

Οι μελετητές αναφέρονται σε αυτές ως «σκιές του παρελθόντος» και «σκιές του μέλλοντος».

Η πρώτη περιλαμβάνει παράγοντες όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση και η κατάσταση της σχέσης.

Η δεύτερη περιλαμβάνει πεποιθήσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, την εργασιακή ασφάλεια και την κοινωνική συνέχεια.

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα υποδηλώνει ότι η δεύτερη κατηγορία μπορεί να είναι όλο και πιο σημαντική για την εξήγηση των αποφάσεων σχετικά με τη γονιμότητα.

Τα άτομα δεν αναρωτιούνται μόνο αν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα παιδί τώρα, αλλά και αν πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση να διατηρήσουν τη σταθερότητα ενόψει μελλοντικών κλυδωνισμών, όπως απώλεια εργασίας, στεγαστικές κρίσεις ή οικονομικές ύφεσεις.

Αυτή η αλλαγή προοπτικής βοηθά να εξηγηθεί γιατί η γονιμότητα έχει μειωθεί ακόμη και μεταξύ σχετικά ασφαλών πληθυσμών. Η απόφαση να αποκτήσει κανείς παιδιά συνδέεται όλο και περισσότερο με την αντιληπτή προβλεψιμότητα, και όχι μόνο με τους σημερινούς πόρους.

Ανισότητα, εκπαίδευση και μεταβαλλόμενα πρότυπα

Ιστορικά, τα πρότυπα γονιμότητας διέφεραν σημαντικά ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, με τις ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος να τείνουν να αποκτούν περισσότερα παιδιά σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος.

Ωστόσο, έρευνα από δημογράφους όπως ο Lyman Stone, μαζί με αναλύσεις από το Pew Research Center, δείχνει ότι αυτό το χάσμα έχει μειωθεί από τη Μεγάλη Ύφεση.

Μεταξύ του 2007 και των μέσων της δεκαετίας του 2010, η γονιμότητα μειώθηκε σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και η μείωση ήταν ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των ομάδων χαμηλότερου εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, οι γυναίκες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης επίσης ανέβαλαν ή μείωσαν τη γονιμότητα, αντανακλώντας μια ευρεία μετατόπιση και όχι ένα φαινόμενο συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης.

Οι ερευνητές αποδίδουν αυτή τη σύγκλιση σε διάφορους παράγοντες που αλληλεπικαλύπτονται, όπως το αυξανόμενο κόστος στέγασης που έχει καταγραφεί από τον ΟΟΣΑ, οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην εκπαίδευση και την καριέρα, καθώς και η μεγαλύτερη έκθεση στην παγκόσμια αστάθεια μέσω των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας.

Μεταβαλλόμενες προσδοκίες

Η κοινωνιολογική έρευνα επισημαίνει επίσης μια πολιτισμική μεταμόρφωση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς τη γονεϊκότητα.

Μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά οικογενειακής κοινωνιολογίας, όπως το Journal of Marriage and Family, υποδηλώνουν ότι η σύγχρονη γονεϊκότητα συχνά θεωρείται πιο εντατική και απαιτητική από ό,τι στις προηγούμενες γενιές.

Πλέον, οι γονείς καλούνται να επενδύσουν σημαντικό χρόνο, οικονομικούς πόρους και συναισθηματική εργασία στην ανάπτυξη των παιδιών τους.

Ταυτόχρονα, οι εργασιακές απαιτήσεις έχουν ενταθεί, με πολλές θέσεις εργασίας να απαιτούν πολλές ώρες ή συνεχή διαθεσιμότητα, μια τάση που τεκμηριώνεται στις εκθέσεις της ΟΟΣΑ για την αγορά εργασίας.

Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει το αντιληπτό όριο για το να γίνει κανείς γονιός. Αντί να αποτελεί ένα τυπικό στάδιο της ζωής, η γονεϊκότητα μοιάζει όλο και περισσότερο με μια ευθύνη που απαιτεί εξαιρετική προετοιμασία.

Θεσμοί και κοινωνική εμπιστοσύνη

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που έχει εντοπιστεί στην κοινωνιολογική έρευνα είναι η μείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Έρευνες του Pew Research Center και του Eurobarometer δείχνουν αυξανόμενο σκεπτικισμό απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς, τα οικονομικά συστήματα και τη μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες.

Αυτό έχει σημασία επειδή η ανατροφή των παιδιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικά συστήματα όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η νομική σταθερότητα.

Όταν η εμπιστοσύνη σε αυτά τα συστήματα μειώνεται, τα άτομα γίνονται πιο επιφυλακτικά όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις.

Ένας κόσμος που ξαναγράφεται από την αβεβαιότητα

H μείωση των γεννήσεων συνδέεται στενά με την αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον.

Αυτή η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται στην οικονομική αστάθεια, αλλά επεκτείνεται στους κλιματικούς κινδύνους, την πολιτική αστάθεια, τις τεχνολογικές αναταραχές και τον κοινωνικό κατακερματισμό.

Αυτό που διακρίνει την παρούσα στιγμή δεν είναι μια μεμονωμένη κρίση, αλλά η συσσώρευση πολλών κρίσεων, οι οποίες συμβαίνουν όλες ταυτόχρονα και είναι ορατές σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτό το περιβάλλον, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να εκφράζουν την επιθυμία να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά αναβάλλουν ή επανεξετάζουν όλο και περισσότερο τη γονεϊκότητα, επειδή το μέλλον φαίνεται πιο δύσκολο να το φανταστούν με σιγουριά.

Το αποτέλεσμα είναι μια παγκόσμια δημογραφική μεταβολή που αντανακλά όχι μόνο τις αλλαγές στην οικονομία ή τον πολιτισμό, αλλά και μια βαθύτερη μεταμόρφωση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον χρόνο, τη σταθερότητα και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τη μελλοντική τους ζωή.