Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Το 30% που λείπει: Πώς η κατάρρευση των γεννήσεων τινάζει στον αέρα την αγορά εργασίας
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 18:00

Το 30% που λείπει: Πώς η κατάρρευση των γεννήσεων τινάζει στον αέρα την αγορά εργασίας

Συναγερμός για το δημογραφικό - Καταρρέει το φυσικό ισοζύγιο - Η απειλή που «στεγνώνει» την αγορά εργασίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Spotlight

Η Ελλάδα βιώνει σήμερα μια από τις βαθύτερες και πιο σύνθετες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Δεν πρόκειται για μια κρίση που ανακοινώνεται με δραματικά διαγγέλματα, ούτε για ένα πρόβλημα που αποτυπώνεται στους απρόβλεπτους δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων.

Πρόκειται για μια σιωπηρή, προοδευτική και αδυσώπητη μεταβολή: τη ραγδαία δημογραφική συρρίκνωση. Με τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας να εκτιμάται πλέον γύρω στα 10,37 εκατομμύρια, τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και οι αναλύσεις των αρχών του 2026 δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό.

Αντιθέτως, λειτουργούν ως μια ηχηρή προειδοποίηση ότι το μέλλον της χώρας, η οικονομική της αντοχή και η κοινωνική της συνοχή βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπαρξιακή απειλή.

Το πιο άμεσο και ίσως το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα αυτής της κρίσης είναι η συνεχιζόμενη κατάρρευση των γεννήσεων. Σύμφωνα με τις νεότερες αναλύσεις που βασίζονται σε δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις για το έτος 2025 αναμένεται να έχουν σπάσει το αρνητικό ψυχολογικό φράγμα των 70.000, καταγράφοντας ένα ιστορικό χαμηλό για τη νεότερη Ελλάδα.

Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό παράδοξο

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος αυτής της πτώσης, αρκεί να αναλογιστεί ότι το 2008 η χώρα υποδεχόταν πάνω από 118.000 νέα παιδιά. Μιλάμε, δηλαδή, για μια δραματική μείωση της τάξης του 40% μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες.

Οι νέοι άνθρωποι σήμερα, εγκλωβισμένοι συχνά στην εργασιακή ανασφάλεια, την τεράστια στεγαστική κρίση και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, αναβάλλουν ή ακυρώνουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία οικογένειας.

Ως αποτέλεσμα, η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού έχει πλέον σκαρφαλώσει στα 32 έτη, ένας αριθμός που βρίσκεται αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η δραματική μείωση των γεννήσεων, ωστόσο, είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος. Το δημογραφικό χάσμα γιγαντώνεται από το σταθερά και βαθιά αρνητικό φυσικό ισοζύγιο της χώρας, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ θανάτων και γεννήσεων. Σήμερα, οι θάνατοι στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσιοι από τις νέες γεννήσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει μια φυσική μείωση του πληθυσμού που υπολογίζεται μεταξύ 57.000 και 60.000 ατόμων ετησίως. Με απλά λόγια, είναι σαν η Ελλάδα να «σβήνει» κάθε χρόνο από τον χάρτη της μια ολόκληρη πόλη στο μέγεθος της Καβάλας.

Πληθυσμιακή αιμορραγία

Αυτή η πληθυσμιακή αιμορραγία θα ήταν ακόμη πιο εμφανής στους συνολικούς αριθμούς αν δεν υπήρχε η καθαρή μετανάστευση -οι περισσότερες, δηλαδή, εισροές παρά εκροές πληθυσμού από το εξωτερικό- η οποία λειτουργεί απλώς ως ένα οριακό, προσωρινό ανάχωμα στη γενική συρρίκνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η κρίση δεν κατανέμεται ισομερώς στην επικράτεια. Η ελληνική περιφέρεια και τα απομακρυσμένα νησιά δέχονται τα πιο βαριά χτυπήματα.

Μια περιήγηση στην ελληνική ύπαιθρο επιβεβαιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τη στατιστική: κλειστά σχολεία, ερημωμένες πλατείες, ανενεργές τοπικές επιχειρήσεις και ένας πληθυσμός που γερνάει χωρίς καμία προοπτική ανανέωσης.

Παράλληλα με τη μείωση του πληθυσμού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το φαινόμενο της ραγδαίας γήρανσης, καταλαμβάνοντας σταθερά μια από τις «κορυφαίες» θέσεις στην Ευρώπη σε αυτόν τον δυσοίωνο δείκτη. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους της χώρας, συγκεκριμένα το 23,7%, είναι πλέον ηλικίας 65 ετών και άνω.

Στον αντίποδα, η βάση της ηλικιακής πυραμίδας συρρικνώνεται επικίνδυνα, καθώς τα παιδιά ηλικίας 0 έως 14 ετών αποτελούν μόλις το 12,8% του συνολικού πληθυσμού. Η κοινωνία μας μετατρέπεται ταχύτατα σε μια κοινωνία γερόντων.

Οι αριθμοί που βλέπουμε σήμερα είναι μια προβολή από το μέλλον που έρχεται με ταχύτητα

Τι σημαίνουν όμως όλοι αυτοί οι αριθμοί για την επόμενη μέρα; Αν πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας μια κρίσιμη παράμετρο, αυτή είναι οι δραματικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και τη δομή του κράτους πρόνοιας. Οι πρόσφατες προβολές διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, συνθέτουν ένα εφιαλτικό τοπίο για την αγορά εργασίας.

Μέχρι το 2050, ο παραγωγικός πληθυσμός της χώρας (τα άτομα σε ηλικία εργασίας) αναμένεται να μειωθεί κατά 30%. Αυτό αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα. Πώς θα χρηματοδοτηθεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα όταν η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους ανατρέπεται τόσο βίαια;

Πώς θα διατηρηθεί η δυναμική του ΑΕΠ όταν το ανθρώπινο κεφάλαιο θα μειώνεται διαρκώς; Και πώς θα ανταποκριθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις κατακόρυφα αυξημένες ανάγκες ενός γηρασμένου πληθυσμού, όταν την ίδια στιγμή οι κρατικοί πόροι θα στερεύουν;

Εν κατακλείδι, το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό παράδοξο. Είναι, αναντίρρητα, το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα του 21ου αιώνα. Η αντιμετώπισή του δεν μπορεί να εξαντλείται σε αποσπασματικά επιδόματα, αλλά απαιτεί ριζικές τομές και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα υπερβαίνει τον στενό ορίζοντα του εκλογικού κύκλου.

Απαιτείται η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη νέα οικογένεια, η εμπράκτη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, η ενίσχυση των υποδομών φροντίδας παιδιών και η άμεση λύση στο στεγαστικό.

Οι αριθμοί που βλέπουμε σήμερα είναι μια προβολή από το μέλλον που έρχεται με ταχύτητα. Η Ελλάδα χρειάζεται να βρει ξανά τη ζωτικότητά της, δίνοντας στους νέους της την αυτοπεποίθηση να δημιουργήσουν, ώστε αυτή η κρίση να μετατραπεί σε αφετηρία αναγέννησης.

Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύνταξη
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Σύνταξη
Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Εξελίξεις στη υπόθεση Τσαγκαράκη: Συνελήφθη μία υπάλληλός του - Γνήσια μόνο 7 έργα

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους – Πόσο είναι το πρόστιμο
Ελλάδα 21.03.26

Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους - Πόσο είναι το πρόστιμο

Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα,

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Σύνταξη
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύνταξη
Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Σύνταξη
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Σύνταξη
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Σύνταξη
Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Τι γνωρίζουν 21.03.26

«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Σύνταξη
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Κόσμος 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

