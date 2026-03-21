Το 30% που λείπει: Πώς η κατάρρευση των γεννήσεων τινάζει στον αέρα την αγορά εργασίας

Η Ελλάδα βιώνει σήμερα μια από τις βαθύτερες και πιο σύνθετες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Δεν πρόκειται για μια κρίση που ανακοινώνεται με δραματικά διαγγέλματα, ούτε για ένα πρόβλημα που αποτυπώνεται στους απρόβλεπτους δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων.

Πρόκειται για μια σιωπηρή, προοδευτική και αδυσώπητη μεταβολή: τη ραγδαία δημογραφική συρρίκνωση. Με τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας να εκτιμάται πλέον γύρω στα 10,37 εκατομμύρια, τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και οι αναλύσεις των αρχών του 2026 δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό.

Αντιθέτως, λειτουργούν ως μια ηχηρή προειδοποίηση ότι το μέλλον της χώρας, η οικονομική της αντοχή και η κοινωνική της συνοχή βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπαρξιακή απειλή.

Το πιο άμεσο και ίσως το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα αυτής της κρίσης είναι η συνεχιζόμενη κατάρρευση των γεννήσεων. Σύμφωνα με τις νεότερες αναλύσεις που βασίζονται σε δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις για το έτος 2025 αναμένεται να έχουν σπάσει το αρνητικό ψυχολογικό φράγμα των 70.000, καταγράφοντας ένα ιστορικό χαμηλό για τη νεότερη Ελλάδα.

Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό παράδοξο

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος αυτής της πτώσης, αρκεί να αναλογιστεί ότι το 2008 η χώρα υποδεχόταν πάνω από 118.000 νέα παιδιά. Μιλάμε, δηλαδή, για μια δραματική μείωση της τάξης του 40% μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες.

Οι νέοι άνθρωποι σήμερα, εγκλωβισμένοι συχνά στην εργασιακή ανασφάλεια, την τεράστια στεγαστική κρίση και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, αναβάλλουν ή ακυρώνουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία οικογένειας.

Ως αποτέλεσμα, η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού έχει πλέον σκαρφαλώσει στα 32 έτη, ένας αριθμός που βρίσκεται αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η δραματική μείωση των γεννήσεων, ωστόσο, είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος. Το δημογραφικό χάσμα γιγαντώνεται από το σταθερά και βαθιά αρνητικό φυσικό ισοζύγιο της χώρας, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ θανάτων και γεννήσεων. Σήμερα, οι θάνατοι στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσιοι από τις νέες γεννήσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει μια φυσική μείωση του πληθυσμού που υπολογίζεται μεταξύ 57.000 και 60.000 ατόμων ετησίως. Με απλά λόγια, είναι σαν η Ελλάδα να «σβήνει» κάθε χρόνο από τον χάρτη της μια ολόκληρη πόλη στο μέγεθος της Καβάλας.

Πληθυσμιακή αιμορραγία

Αυτή η πληθυσμιακή αιμορραγία θα ήταν ακόμη πιο εμφανής στους συνολικούς αριθμούς αν δεν υπήρχε η καθαρή μετανάστευση -οι περισσότερες, δηλαδή, εισροές παρά εκροές πληθυσμού από το εξωτερικό- η οποία λειτουργεί απλώς ως ένα οριακό, προσωρινό ανάχωμα στη γενική συρρίκνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η κρίση δεν κατανέμεται ισομερώς στην επικράτεια. Η ελληνική περιφέρεια και τα απομακρυσμένα νησιά δέχονται τα πιο βαριά χτυπήματα.

Μια περιήγηση στην ελληνική ύπαιθρο επιβεβαιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τη στατιστική: κλειστά σχολεία, ερημωμένες πλατείες, ανενεργές τοπικές επιχειρήσεις και ένας πληθυσμός που γερνάει χωρίς καμία προοπτική ανανέωσης.

Παράλληλα με τη μείωση του πληθυσμού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το φαινόμενο της ραγδαίας γήρανσης, καταλαμβάνοντας σταθερά μια από τις «κορυφαίες» θέσεις στην Ευρώπη σε αυτόν τον δυσοίωνο δείκτη. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους της χώρας, συγκεκριμένα το 23,7%, είναι πλέον ηλικίας 65 ετών και άνω.

Στον αντίποδα, η βάση της ηλικιακής πυραμίδας συρρικνώνεται επικίνδυνα, καθώς τα παιδιά ηλικίας 0 έως 14 ετών αποτελούν μόλις το 12,8% του συνολικού πληθυσμού. Η κοινωνία μας μετατρέπεται ταχύτατα σε μια κοινωνία γερόντων.

Οι αριθμοί που βλέπουμε σήμερα είναι μια προβολή από το μέλλον που έρχεται με ταχύτητα

Τι σημαίνουν όμως όλοι αυτοί οι αριθμοί για την επόμενη μέρα; Αν πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας μια κρίσιμη παράμετρο, αυτή είναι οι δραματικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και τη δομή του κράτους πρόνοιας. Οι πρόσφατες προβολές διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, συνθέτουν ένα εφιαλτικό τοπίο για την αγορά εργασίας.

Μέχρι το 2050, ο παραγωγικός πληθυσμός της χώρας (τα άτομα σε ηλικία εργασίας) αναμένεται να μειωθεί κατά 30%. Αυτό αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα. Πώς θα χρηματοδοτηθεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα όταν η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους ανατρέπεται τόσο βίαια;

Πώς θα διατηρηθεί η δυναμική του ΑΕΠ όταν το ανθρώπινο κεφάλαιο θα μειώνεται διαρκώς; Και πώς θα ανταποκριθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις κατακόρυφα αυξημένες ανάγκες ενός γηρασμένου πληθυσμού, όταν την ίδια στιγμή οι κρατικοί πόροι θα στερεύουν;

Εν κατακλείδι, το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό παράδοξο. Είναι, αναντίρρητα, το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα του 21ου αιώνα. Η αντιμετώπισή του δεν μπορεί να εξαντλείται σε αποσπασματικά επιδόματα, αλλά απαιτεί ριζικές τομές και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα υπερβαίνει τον στενό ορίζοντα του εκλογικού κύκλου.

Απαιτείται η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη νέα οικογένεια, η εμπράκτη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, η ενίσχυση των υποδομών φροντίδας παιδιών και η άμεση λύση στο στεγαστικό.

Οι αριθμοί που βλέπουμε σήμερα είναι μια προβολή από το μέλλον που έρχεται με ταχύτητα. Η Ελλάδα χρειάζεται να βρει ξανά τη ζωτικότητά της, δίνοντας στους νέους της την αυτοπεποίθηση να δημιουργήσουν, ώστε αυτή η κρίση να μετατραπεί σε αφετηρία αναγέννησης.