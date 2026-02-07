science
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 07 Φεβρουαρίου 2026, 15:06

Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη διαμορφώνει μια ήπειρο δύο ταχυτήτων και τι αποκαλύπτει το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων για το δημογραφικό στην Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη δεν φαίνεται να ακολουθεί ενιαία πορεία, όπως δείχνει μεγάλη έρευνα σε 450 περιφέρειες της δυτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία ορισμένες περιοχές συνεχίζουν να καταγράφουν σταθερή πρόοδο, ενώ άλλες έχουν εισέλθει σε φάση στασιμότητας, διαμορφώνοντας μια ήπειρο «δύο ταχυτήτων» όσον αφορά το δημογραφικό πεδίο της μακροζωίας.

Σε αρκετές δυτικές χώρες, τα περιθώρια βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής έχουν αρχίσει να περιορίζονται δραστικά

Στο φόντο αυτής της εικόνας, χώρες όπως η Ελλάδα αντιμετωπίζουν μια διαφορετική αλλά κρίσιμη πρόκληση: τη γήρανση του πληθυσμού όχι μόνο επειδή ζούμε περισσότερο, αλλά επειδή γεννιούνται ολοένα και λιγότερα παιδιά. Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβολές των Ηνωμένων Εθνών (2024) και της Eurostat (EUROPOP-2023) για την περίοδο 2025-2050, διαπιστώνεται μια σύγκλιση στην εκτίμηση ότι το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων στην Ελλάδα είναι μη αναστρέψιμο.

Στον αντίποδα, εδώ και περισσότερο από ενάμιση αιώνα, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σταθερά στις πλουσιότερες χώρες, σε συνάρτηση με τη μείωση των λοιμωδών νοσημάτων και τις εξελίξεις στον τομέα των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ωστόσο, σε αρκετές δυτικές χώρες, τα περιθώρια βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής έχουν αρχίσει να περιορίζονται δραστικά. Για ορισμένους ερευνητές αυτό αποτελεί ένδειξη πως πλησιάζουμε σε ένα «βιολογικό όριο της ανθρώπινης μακροζωίας».

Η έρευνα

Πρόσφατη έρευνα του The Conversation για το θέμα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, αναδεικνύει τις έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις πίσω από το μέσο προσδόκιμο ζωής κάθε χώρας. Αναλύοντας δεδομένα της περιόδου 1992 – 2019, η έρευνα επικεντρώνεται σε 450 περιφέρειες της δυτικής Ευρώπης, που συνολικά αριθμούν σχεδόν 400 εκατομμύρια κατοίκους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα όρια της ανθρώπινης μακροζωίας δεν φαίνεται να έχουν ακόμα εξαντληθεί καθώς το 2019 στις – ενδεικτικές – περιφέρειες (οι οποίες αποτυπώνονται με μπλε χρώμα στο σχετικό διάγραμμα) που περιλαμβάνουν περιοχές της βόρειας Ιταλίας, της Ελβετίας και ορισμένες ισπανικές επαρχίες δεν διαπιστώνεται επιβράδυνση της προόδου. Οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να καταγράφουν αύξηση του προσδόκιμου για άνδρες και γυναίκες, με ρυθμούς αντίστοιχους εκείνων των προηγούμενων δεκαετιών.

Το δεύτερο σημαντικό εύρημα έχει να κάνει με την αυξανόμενη περιφερειακή απόκλιση από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, οι περιοχές αυτές κατέγραφαν ταχείες βελτιώσεις στο προσδόκιμο ζωής. Η πρόοδος ήταν εκεί ταχύτερη από οπουδήποτε αλλού, οδηγώντας σε σύγκλιση των περιφερειακών διαφορών στο προσδόκιμο ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτή η «χρυσή περίοδος», που χαρακτηρίστηκε από τη ραγδαία αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, έφτασε στο τέλος της γύρω στο 2005. Στις πιο επιβαρυμένες περιφέρειες – όπως η ανατολική Γερμανία, η Βαλλονία στο Βέλγιο ή ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου – τα κέρδη στο προσδόκιμο ζωής μειώθηκαν αισθητά, φτάνοντας σχεδόν σε στασιμότητα.

Πλέον από τη μία πλευρά βρίσκονται οι «πρωτοποριακές» περιφέρειες που συνεχίζουν να καταγράφουν πρόοδο στο θέμα της μακροζωίας και από την άλλη οι περιφέρειες που υστερούν, όπου η δυναμική εξαντλείται ή ακόμα και αντιστρέφεται. Πρόκειται για μια περιφερειακή απόκλιση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σύγκλιση της δεκαετίας του 1990.

Πού οφείλεται αυτή η μεταστροφή; Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η περιφερειακή απόκλιση δεν εξηγείται ούτε από αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας (η οποία παραμένει εξαιρετικά χαμηλή), ούτε από αύξηση της θνησιμότητας στις ηλικίες άνω των 75 ετών (η οποία συνεχίζει να μειώνεται παντού). Αντίθετα, προκύπτει κυρίως από τη θνησιμότητα γύρω στα 65 έτη.

Τη δεκαετία του 1990, η θνησιμότητα σε αυτές τις ηλικίες μειωνόταν ταχύτατα, χάρη στην ευρύτερη πρόσβαση σε καρδιαγγειακές θεραπείες και στις αλλαγές σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Από τις αρχές όμως της δεκαετίας του 2000, η βελτίωση αυτή επιβραδύνθηκε.

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις γυναίκες που ζουν στις μεσογειακές παράκτιες περιοχές της Γαλλίας (οι οποίες αποτυπώνονται με ανοιχτό ροζ), καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας. Μια στασιμότητα ή αύξηση της θνησιμότητας μεταξύ 55 και 74 ετών αρκεί για να ανακοπεί η συνολική ανοδική τάση.

Παρότι η μελέτη δεν επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό των αιτίων αυτής της ανησυχητικής εξέλιξης, πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα προσφέρουν ορισμένες ενδείξεις, όπως συμπεριφορές υψηλού κινδύνου – όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης – οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως σε αυτές τις ηλικίες.

Παράλληλα, η οικονομική κρίση του 2008 ενίσχυσε τις περιφερειακές ανισότητες στην Ευρώπη. Ορισμένες περιοχές επλήγησαν μακροχρόνια, με επιδείνωση της υγείας των πληθυσμών τους, ενώ άλλες κατέγραψαν περαιτέρω πρόοδο, ιδίως εκεί όπου συγκεντρώνεται υψηλής ειδίκευσης απασχόληση. Τα στοιχεία αυτά υπενθυμίζουν ότι η μακροζωία δεν εξαρτάται μόνο από τις ιατρικές εξελίξεις, αλλά και από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Η έρευνα καταλήγει σε ένα διττό μήνυμα. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι εφικτή, όπως αποδεικνύουν οι ευρωπαϊκές «πρωταθλήτριες», ωστόσο αυτή η εξέλιξη δεν αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια, ένα μέρος της ηπείρου μένει πίσω, κυρίως λόγω της αύξησης της θνησιμότητας γύρω στα 65 έτη.

Οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα σύστημα δύο ταχυτήτων: μια μειοψηφία περιοχών που συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της μακροζωίας και μια πλειονότητα όπου τα «κέρδη» εξανεμίζονται.

Γήρανση και μακροζωία: Η ελληνική περίπτωση

Σε αυτό το ευρωπαϊκό τοπίο άνισης εξέλιξης όσον αφορά στη μακροζωία, η Ελλάδα δεν εντάσσεται εύκολα στους χάρτες που αποτυπώνουν τις «πρωταθλήτριες» περιφέρειες. Όχι επειδή οι Έλληνες δεν ζουν περισσότερο, αλλά επειδή η χώρα αντιμετωπίζει μια διαφορετική δημογραφική πρόκληση: ταχεία γήρανση του πληθυσμού λόγω της κατάρρευσης των γεννήσεων και της διαρκούς απώλειας πληθυσμού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι έως το 2060 σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών, την ώρα που οι γεννήσεις καταγράφουν ιστορικά χαμηλά, μετατοπίζοντας το βάρος της δημογραφικής κρίσης από τη διάρκεια ζωής στη δομή του πληθυσμού.

Στη χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 οι θάνατοι είναι σταθερά περισσότεροι από τις γεννήσεις και, σύμφωνα με τους ειδικούς, έτσι θα συνεχίσουν τις επόμενες δεκαετίες ακόμα και αν η πτωτική πορεία των γεννήσεων ανακοπεί. Το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, από το 1932.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο πληθυσμός της χώρας μας αναμένεται να μειωθεί κατά 14% μέχρι το 2050 και να φτάσουμε τα 7,3 εκατομμύρια έως το 2100. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στα τέλη του 2025 για το 2024, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2025 εκτιμήθηκε σε 10.372.335 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή μείωση. Την πτώση αυτή συγκράτησε εν μέρει η θετική καθαρή μετανάστευση (περισσότερες είσοδοι από εξόδους στη χώρα).

Σε μια Ευρώπη όπου η μακροζωία εξελίσσεται με άνισους ρυθμούς, η ελληνική περίπτωση δείχνει ότι το δημογραφικό δεν αφορά μόνο το πόσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, αλλά κυρίως το πώς μετατοπίζεται το βάρος προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η πρόκληση των επόμενων δεκαετιών δεν θα είναι μόνο η αντιστροφή της υπογεννητικότητας, αλλά η διασφάλιση ότι μια κοινωνία που γερνά θα μπορεί να παραμένει λειτουργική, υγιής και βιώσιμη — οικονομικά και κοινωνικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream science
AI: Πώς αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού
Έρευνα 07.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού

Μεγάλη έρευνα στη Σουηδία δείχνει πώς η AI θα μπορούσε να συμβάλει στον πιο έγκαιρο εντοπισμό επιθετικών μορφών καρκίνου του μαστού και να μειώσει τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων

Σύνταξη
Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα
Ψηφιακή αυτοπροστασία 06.02.26

Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων χρηστών επέλεξε να μην επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημίσεις, ενώ το 56,2% περιορίζει ή αρνείται την πρόσβαση στη γεωγραφική του θέση

Σύνταξη
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη
BioVault 04.02.26

Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη

Η Colossal Biosciences δημιουργεί το πρώτο παγκόσμιο BioVault, μια σύγχρονη κιβωτό που φιλοδοξεί να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να αποτρέψει την εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη μας

Σύνταξη
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα
Premier League 07.02.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σάντερλαντ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Γουλβς – Τσέλσι

LIVE: Γουλβς – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τσέλσι για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι
Πόλο Ανδρών 07.02.26

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι

Άνετη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ με 17-6, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν το 13/13 στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πόλο.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Super League 07.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Βόλος 07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
Εκτεταμένες ζημιές 07.02.26

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Πολλά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο

Σύνταξη
Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
«Τρομερό θράσος» 07.02.26

Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο

«Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι» λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ
Ελλάδα 07.02.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ

Σημειώνεται ότι από τα επεισόδια, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μια 21χρονη διεκομίσθη με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο
Όσα βρέθηκαν 07.02.26

Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Στοιβαγμένα 4 χρόνια 07.02.26

Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη

Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»

Στο προσεχές μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο