science
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόσο επηρεάζουν τα γονίδια τη μακροζωία; Περισσότερο από όσο πιστεύαμε
Επιστήμες 30 Ιανουαρίου 2026, 14:33

Πόσο επηρεάζουν τα γονίδια τη μακροζωία; Περισσότερο από όσο πιστεύαμε

Η μακροζωία εξαρτάται από το DNA μας κατά περίπου 50%, ποσοστό διπλάσιο από ό,τι είχε εκτιμηθεί μέχρι σήμερα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Spotlight

Η άσκηση, η καλή διατροφή και η αποφυγή του καπνίσματος είναι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα -τουλάχιστον αν δεν τύχει στο μεταξύ να μας πατήσει φορτηγό. Πέρα όμως από αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες, τα γονίδια έχουν επίσης σημασία. Όμως ο ρόλος που παίζουν στη μακροζωία είναι ένα ζήτημα που παραμένει ασαφές εδώ και δεκαετίες.

Nέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Science καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διάρκεια ζωής εξαρτάται από το γενετικό προφίλ πολύ περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί, καθώς καταλήγει ότι ο βαθμός συμμετοχής τους είναι περίπου 50%.

Το νούμερο είναι περίπου διπλάσιο σε σχέση με ότι εκτιμούσαν παλαιότερες μελέτες, βρίσκεται όμως σε συμφωνία με ευρήματα στα πειραματόζωων.

«Η διάρκεια ζωής αναμφισβήτητα διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τρόπος ζωής, τα γονίδια και, κάτι εξίσου σημαντικό, η τυχαιότητα. Δείτε για παράδειγμα γενετικά πανομοιότυπους οργανισμούς που μεγαλώνουν σε παρόμοια περιβάλλοντα αλλά πεθαίνουν σε διαφορετικούς χρόνους» είπε στο Reuters ο Μπεν Σένχαρ του Ινστιτούτου Επιστήμης «Βάισμαν» στο Ισραήλ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Το ποσοστό του 50% αφορά πάντως τις σύγχρονες κοινωνίες και όχι προηγούμενες εποχές: στο παρελθόν ο κίνδυνος θανάτου από ασθένειες ήταν υψηλότερος, όπως σημείωσαν οι ερευνητές, κάτι που σημαίνει ότι ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων ήταν υψηλότερος από ό,τι σήμερα.

Αιτίες θανάτου

Οι ερευνητές ήθελαν να ξεπεράσουν έναν παράγοντα που επηρέαζε τις προηγούμενες μελέτες για το θέμα, οι περισσότερες του 19ου αιώνα, οι οποίες βασίζονταν σε δεδομένα για ζευγάρια δίδυμων αδελφών στη Σουηδία και τη Δανία, χώρες που τηρούν λεπτομερή αρχεία υγείας.

Το πρόβλημα είναι ότι τα αρχεία αυτά ανέγραφαν μόνο τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου χωρίς να διευκρινίζουν την αιτία του θανάτου.

Και αυτό σημαίνει ότι οι μελέτες δεν λάμβαναν υπόψη τους θανάτους από ατυχήματα, περιστατικά βίας, λοιμώδεις νόσους και άλλους εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα –παράγοντες που οι συντάκτες της νέας μελέτης ονομάζουν «εξωγενή θνησιμότητα».

H μελέτη δείχνει ότι το περιβάλλον και τα γονίδια είναι εξίσου σημαντικά για τη μακροζωία

H μελέτη δείχνει ότι το περιβάλλον και τα γονίδια είναι εξίσου σημαντικά για τη μακροζωία

Για παράδειγμα, αν ένα άτομο πέθαινε σε ηλικία 90 ετών από φυσικά αίτια, ενώ ο δίδυμος αδελφός του είχε αποβιώσει στα 30 λόγω κάποιας λοιμώδους ασθένειας, τα δεδομένα θα έδιναν εσφαλμένα αποτελέσματα για τον ρόλο των γονιδίων.

Την εποχή που πραγματοποιήθηκαν αυτές οι έρευνες, επισήμανε ο Σένχαρ, τα αντιβιοτικά δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί και η εξωγενής θνησιμότητα ήταν δέκα φορές μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα.

Η νέα μελέτη βασίστηκε σε νεότερα δεδομένα από τη Σουηδία που ανέφεραν την αιτία θανάτου και περιλάμβαναν ζευγάρια διδύμων που είτε είχαν μεγαλώσει μαζί, είτε είχαν χωριστεί σε μικρή ηλικία και ανατράφηκαν από διαφορετικές οικογένειες.

Η ανάλυση έδειξε ότι, καθώς η εξωγενής θνησιμότητα πέφτει, ο ρόλος της κληρονομικότητας στη μακροζωία μεγαλώνει.

Ζευγάρια διδύμων

«Οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι που μεγαλώνουν χωριστά μοιράζονται τα γονίδια αλλά όχι το περιβάλλον τους. Αυτό βοηθά να διαχωρίσουμε το ρόλο του γονιδιώματος από το περιβάλλον» εξήγησε ο Ούρι Αλόν, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Οι ετεροζυγωτικοί δίδυμοι, οι οποίοι μοιάζουν γενετικά όσο οποιαδήποτε αδέλφια, είναι ήταν επίσης χρήσιμοι στην ανάλυση επειδή μοιράζονται το ήμισυ του γενετικού υλικού τους.

«Προηγούμενες μελέτες σε διδύμους χρησιμοποίησαν στατιστικές μεθόδους που λειτουργούν καλά για άλλα χαρακτηριστικά — το ύψος, την αρτηριακή πίεση, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κ.λπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν επηρεάζονται από την εξωγενή θνησιμότητα» είπε ο Αλόν.

«Όμως το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι το μοναδικό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που επηρεάζεται έντονα από την εξωγενή θνησιμότητα. Επειδή η αιτία θανάτου δεν καταγραφόταν στις κλασικές μελέτες διδύμων, δεν είχε γίνει η σχετική διόρθωση» εξήγησε.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μελέτες για τη γήρανση, επισήμαναν οι ερευνητές.

«Οι χαμηλές εκτιμήσεις για τον ρόλο της κληρονομικότητας μπορεί να αποθάρρυναν τη χρηματοδότηση της έρευνας στη γενετική της γήρανσης» είπε ο Σένχαρ.

«Η μελέτη μας δικαιώνει την αναζήτηση γενετικών παραγόντων της μακροζωίας, δείχνοντας ότι το γενετικό σήμα είναι ισχυρό αλλά προηγουμένως ήταν κρυμμένο από τον “θόρυβο” στα δεδομένα» ανέφερε.

Τα γονίδια επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν εξουθενωτικά γενετικά ελαττώματα που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες και να μειώσουν τη μακροβιότητα. Από την άλλη, έχουν εντοπιστεί γονίδια που φαίνεται να προσφέρουν οφέλη για τη μακροζωία.=

«Πολλοίαιωνόβιοι φτάνουν την ηλικία των 100 ετών χωρίς σοβαρά ιατρικά προβλήματα», είπε ο Σένχαρ. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι άνθρωποι διαθέτουν προστατευτικά γονίδια που τους προφυλάσσουν από την εμφάνιση ασθενειών που φυσιολογικά εμφανίζονται με την ηλικία» ανέφερε.

Και τόνισε, τέλος, ότι τα γονίδια που προσφέρουν μακροζωία δεν είναι ένα ή δύο αλλά εκατοντάδες ή χιλιάδες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream science
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»
Αυτοδιοίκηση 30.01.26

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»

Αποκαταστάθηκαν φθορές και τοποθετήθηκαν νέοι φράχτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Επίδαυρος–Μέθανα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή – «Λάστιχο» το Σύνταγμα
Γαλλία 30.01.26

Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα

Εφόσον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης για να περάσει τον προϋπολογισμό στη Γαλλία

Σύνταξη
Unemployment at 7.5% in December
English edition 30.01.26

Unemployment at 7.5% in December

Employment totaled 4,376,977 persons, marking an increase of 102,883 people compared with December 2024 (+2.4%) and a decrease of 19,389 people compared with November 2025 (-0.4%)

Σύνταξη
Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι
Κλάμα 30.01.26

Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι

Ο wanna be σεφ Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε με νέο βίντεο μαγειρικής εν μέσω της διαμάχης του με τους γονείς του, «ξέχασε» το βασικό συστατικό της συνταγής του και το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλεξανδρούπολη: Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση – Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά
Στην Αλεξανδρούπολη 30.01.26

Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση - Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά

Οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο την Αλεξανδρούπολη - Ιστολογικά δείγματα από το άτυχο παιδάκι εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Απάντηση 30.01.26

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Επιμένει 30.01.26

Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Kristin φέρνει νέα «κύματα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη - Δείτε χάρτες με την πορεία της βροχόπτωσης και των ανέμων

Σύνταξη
Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών
Φόρος τιμής 30.01.26

Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Φιλιατών Βασιλείου Τζίγκου, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο