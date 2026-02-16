newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η σιωπηλή κατάρρευση: Η Ελλάδα μπροστά στο φάσμα του δημογραφικού χειμώνα
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Η σιωπηλή κατάρρευση: Η Ελλάδα μπροστά στο φάσμα του δημογραφικού χειμώνα

Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι απλώς μια στατιστική ανωμαλία, αλλά η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση του 21ου αιώνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή απειλή που, αν και εξελίσσεται αργά και αθόρυβα εδώ και δεκαετίες, πλέον λαμβάνει διαστάσεις εθνικού συναγερμού.

Τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το έτος που πέρασε, επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους των δημογράφων και των οικονομικών αναλυτών: η χώρα βιώνει μια άνευ προηγουμένου δημογραφική καθίζηση, με το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων να έχει διαταραχθεί σε βαθμό που μοιάζει πλέον μη αναστρέψιμος χωρίς ριζικές και μακρόπνοες παρεμβάσεις.

Το 2025 καταγράφηκε ως χρονιά-ορόσημο αρνητικών ρεκόρ, καθώς οι γεννήσεις υποχώρησαν κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 70.000, την ώρα που οι θάνατοι παρέμειναν σχεδόν διπλάσιοι, αγγίζοντας επίπεδα που παραπέμπουν σε συνθήκες πολέμου ή μεγάλης φυσικής καταστροφής και όχι σε περίοδο ειρήνης.

Η Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια χώρα «μουσείο»

Η «σιωπηλή βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι πλέον μια θεωρητική πρόβλεψη για το μακρινό μέλλον, αλλά μια σκληρή πραγματικότητα του παρόντος. Η μείωση του μόνιμου πληθυσμού, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις συρρικνώθηκε περαιτέρω προσεγγίζοντας τα 10,3 εκατομμύρια, δεν είναι απλώς ζήτημα αριθμητικής.

Είναι ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής της χώρας. Η δημογραφική γήρανση εξελίσσεται με ρυθμούς που κατατάσσουν την Ελλάδα στις πιο «γηρασμένες» χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου.

Ο δείκτης εξάρτησης, δηλαδή η αναλογία των ηλικιωμένων προς τον ενεργό πληθυσμό, επιδεινώνεται ραγδαία, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων με όλο και λιγότερους εργαζόμενους να εισφέρουν πόρους.

Ο «χάρτης» του δημογραφικού

Οικονομικοί οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ και η EBRD, σε πρόσφατες εκθέσεις τους, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις αυτής της πληθυσμιακής αλλοίωσης στην ανάπτυξη.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού δεν είναι πια ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα ή τον τουρισμό, αλλά επεκτείνεται οριζόντια σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, από την υψηλή τεχνολογία μέχρι τις κατασκευές.

Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες, κάνοντας λόγο για απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας τις επόμενες δεκαετίες λόγω της φυσικής μείωσης του εργατικού δυναμικού, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Η χώρα κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλής ανάπτυξης και υψηλής φορολογίας, καθώς το κράτος θα αναγκάζεται να επιβάλλει υψηλότερα βάρη στους λίγους παραγωγικούς πολίτες για να συντηρήσει το κράτος πρόνοιας, αποθαρρύνοντας έτσι περαιτέρω την εργασία και την επιχειρηματικότητα.

Ο χρόνος για ημίμετρα έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι ομοιόμορφο σε όλη την επικράτεια. Η ελληνική περιφέρεια βιώνει μια ακόμα πιο δραματική ερήμωση. Υπάρχουν νομοί της χώρας, όπως η Ευρυτανία, η Αρκαδία και η Φωκίδα, όπου το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων είναι αρνητικό για δεκαετίες, οδηγώντας σε αυτό που οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν «δημογραφική κατάρρευση».

Χωριά σβήνουν από τον χάρτη, σχολικές μονάδες κλείνουν η μία μετά την άλλη λόγω έλλειψης μαθητών και ολόκληρες περιοχές μετατρέπονται σε ζώνες αμιγούς κατοικίας ηλικιωμένων, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική.

Η αστικοποίηση συνεχίζεται, αλλά ακόμη και τα μεγάλα αστικά κέντρα, που παραδοσιακά προσέλκυαν νέους, δεν καταφέρνουν πλέον να αντισταθμίσουν τις απώλειες, καθώς το κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση λειτουργούν αποτρεπτικά για τη δημιουργία οικογένειας.

Ακριβώς εδώ εντοπίζεται και η ρίζα του προβλήματος, η οποία είναι βαθιά κοινωνική και οικονομική. Η απόφαση των νέων ζευγαριών να αναβάλουν ή να ακυρώσουν την τεκνοποίηση δεν είναι προϊόν ιδιοτροπίας, αλλά αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος ανασφάλειας.

Η εκτίναξη του κόστους στέγασης, οι χαμηλοί μισθοί σε σχέση με το κόστος ζωής, η εργασιακή επισφάλεια και η έλλειψη επαρκών υποδομών φύλαξης παιδιών δημιουργούν ένα απαγορευτικό πλέγμα για την απόκτηση παιδιών.

Η γυναίκα καλείται συχνά να επιλέξει ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια, καθώς η εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής παραμένει ζητούμενο παρά τα βήματα που έχουν γίνει.

Η μέση ηλικία απόκτησης του πρώτου παιδιού έχει ανέβει επικίνδυνα, περιορίζοντας βιολογικά τις πιθανότητες για απόκτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού, κάτι που είναι απαραίτητο για την αναπλήρωση του πληθυσμού.

Η ανάγκη για δράση είναι τώρα πιο επιτακτική από ποτέ

Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι απλώς μια στατιστική ανωμαλία, αλλά η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση του 21ου αιώνα. Απαιτεί διακομματική συναίνεση, μακροχρόνιο σχεδιασμό που θα υπερβαίνει τους εκλογικούς κύκλους και μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας.

Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και δραστικά, η Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια χώρα «μουσείο», με πλούσιο παρελθόν αλλά χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό που θα της εξασφαλίσει μέλλον. Ο χρόνος για ημίμετρα έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και η ανάγκη για δράση είναι τώρα πιο επιτακτική από ποτέ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Σε επιφυλακή για νέο κύμα αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αγορές: Σε επιφυλακή για νέο κύμα αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του
Δείτε αναλυτικά 15.02.26

«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ' ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

Σύνταξη
Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα
«Οδός Ηρώων» 15.02.26

Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα

Η Πρωτομαγιά του 1944 είναι ένα από τα συνταρακτικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχή στην Ελλάδα. Όταν 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν στην Καισαριανή σε αντίποινα για τον θάνατο Γερμανών αξιωματικών.

Σύνταξη
Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
Ελλάδα 15.02.26

Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή

«Τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα που μας δημιουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης σημειώνοντας πως οι φωτογραφίες πρέπει «να αποκτηθούν και να κατατεθούν σε επίσημο αρχειακό φορέα».

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
Αφρικανική σκόνη 15.02.26

«Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα - Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης

Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι μέγιστες έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο της 15ης Φεβρουαρίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο
Ελλάδα 15.02.26

Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο

Την οργή τους προς το πρόσωπο του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, μετά το μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις
Ελλάδα 15.02.26

Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις

Η σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 65 κλοπές - Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας υπάλληλος στο προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εταιρείας που έκλεβαν καθώς και δύο ιδιοκτήτες κάβας ποτών

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Ορατότης μηδέν 15.02.26

H αφρικανική σκόνη «κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
Πολιτική θύελλα 16.02.26

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ

Τα αρχεία Έπσταϊν βάζουν στο «κάδρο» τους υπουργούς Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έμπιστους του προέδρου Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος προσώρας τους στηρίζει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
Μαγεία 16.02.26

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια
Πίνακας τιμών 16.02.26

Το «χρυσό» τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια

Πληρότητες που αγγίζουν το 100%, τιμές που προκαλούν ίλιγγο και οι μυστικές περιοχές που προσφέρουν διαμονή σε λογικές τιμές τις Απόκριες - Πόσο κοστίζει μια απόδραση σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο

Εύη Σιμοπούλου
Μερτς και Μακρόν συζητούν για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή – Περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες το σκέφτονται
Νέα εποχή 16.02.26

Μερτς και Μακρόν συζητούν για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή – Περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες το σκέφτονται

Η συζήτηση για την πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη έχει ανοίξει για τα καλά. Γαλλία και Γερμανία συνομιλούν ήδη, ανοιχτές στον πυρηνικό διάλογο εμφανίζονται χώρες της Βαλτικής. Το αγκάθι είναι το ΝΑΤΟ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: 8 νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων
Κίνα 16.02.26

8 νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

«Κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Διαδήλωση συγγενών φυλακισμένων εναντίον των ομαδικών δικών
Συγγενείς φυλακισμένων 16.02.26

Διαδηλώνουν ενάντια στις ομαδικές δίκες στο Ελ Σαλβαδόρ

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο Σαν Σαλβαδόρ συγγενείς φυλακισμένων, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις μαζικές, ομαδικές δίκες, που θα οδηγήσουν στην καταδίκη αθώων, όπως καταγγέλλουν.

Σύνταξη
Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
Τουρκική προεδρία 16.02.26

Περίεργη διαγραφή μηνύματος για την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ

Μήνυμα της τουρκικής προεδρίας που αναφερόταν στην αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ εξαιτίας «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν διεγράφη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι
Περιμένουν επιβεβαίωση 16.02.26

ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι

Η σημαντική εξέλιξη έρχεται καθώς οι αρχές επιβολής του νόμου συγκεντρώνουν περισσότερα πιθανά στοιχεία για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναζητείται για τρίτη εβδομάδα.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ
Στην ΚΟΕΣ 16.02.26

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας τονίζει ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει «όχι σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ» - Ο πολιτικός λόγος του κόμματος πρέπει να έχει σαφείς αιχμές, υπογραμμίζει

Σύνταξη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
Κόσμος 15.02.26

Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο