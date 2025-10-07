Οι ΗΠΑ χορήγησαν 20% λιγότερες φοιτητικές βίζες σε σχέση με το 2024

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν σχεδόν 20% λιγότερες φοιτητικές βίζες τον φετινό Αύγουστο σε σχέση με τον Αύγουστο της περσινής χρονιάς, δείχνοντας μία αρκετά μεγάλη μείωση.

Τα στοιχεία έκανε γνωστά τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, εν μέσω αυστηρότερων απαιτήσεων για βίζα από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro.

Μεγάλη μείωση στις βίζες που δόθηκαν από τις ΗΠΑ

Οι αρχές των ΗΠΑ εξέδωσαν 313.138 φοιτητικές βίζες τον Αύγουστο, τον μήνα κατά τον οποίο τα περισσότερα πανεπιστήμιά τους ξεκινούν το ακαδημαϊκό τους έτος, σημειώνοντας μείωση 19,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.

Η Ινδία, η οποία ήταν η μεγαλύτερη πηγή ξένων φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, σημείωσε δραματική μείωση, με 44,5% λιγότερες φοιτητικές βίζες να εκδίδονται σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Η Κίνα πήρε τη θέση της, αν και ο αριθμός από τις βίζες που εκδόθηκαν στους φοιτητές της τον Αύγουστο μειώθηκε επίσης.

Το Πεκίνο καταγγέλλει τακτικά την μεταχείριση που λαμβάνουν ορισμένοι Κινέζοι φοιτητές όταν εισέρχονται ή διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω διπλωματικών εντάσεων μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης μια απότομη μείωση στις φοιτητικές βίζες από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, με τις εισαγωγές από το Ιράν, για παράδειγμα, να μειώνονται κατά 86%. Δεν αντικατοπτρίζουν τον συνολικό αριθμό ξένων που σπουδάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μόνο τις νέες βίζες.