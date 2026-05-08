Θεσσαλονίκη: Παραχώρηση οικοπέδου στο Δήμο για ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού
Με την παραχώρηση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οικοπέδου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στην κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού.
Την παραχώρηση αδόμητου ακινήτου εμβαδού 1.528 τ.μ. στην οδό Κλεάνθους εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με σκοπό την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση του Δήμου.
Με την παραχώρηση του ακινήτου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκινά άμεσα τον σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής δομής προσχολικής φροντίδας.
Ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε σύγχρονες δομές προσχολικής αγωγής
Η ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στο συγκεκριμένο σημείο, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη για πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά, ενισχύοντας τις διαθέσιμες κοινωνικές υποδομές στην πόλη. «Πρόκειται για μια παρέμβαση με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς η δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στηρίζει την καθημερινότητα των γονέων, διευκολύνει την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή και συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε σύγχρονες δομές προσχολικής αγωγής.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει να διεκδικεί χώρους και υποδομές που μπορούν να αξιοποιηθούν για τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα με κοινωνικό χαρακτήρα και με απτό όφελος για τις γειτονιές της πόλης» επισημαίνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.
