Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας

Σε λειτουργία τίθενται από τη Δευτέρα 11 Μαΐου οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές, με αποτέλεσμα πρόσφατα ανενόχλητος – χωρίς κανέναν έλεγχο – ο 89χρονος, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, να εισέλθει στο χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους.

«Η δράση μας με επίκεντρο τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας έφεραν αποτέλεσμα» σημειώνει ο ΣΔΥΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Αθήνας ξεκίνησε αμέσως κινητοποιήσεις με στόχο τη λήψη μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους στα δικαστήρια αλλά και όλους τους πολίτες που καθημερινά φτάνουν στις δικαστικές υπηρεσίες.

Μετά τη δέσμευση των αρμοδίων ότι οι πύλες εισόδου θα λειτουργήσουν άμεσα, οι δικαστικοί υπάλληλοι επανακαθορίζουν τη στάση τους ως εξής:

• Δευτέρα 11/5 και Τρίτη 12/5: Δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09:00 – 11:00 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.

• Τετάρτη 13/5: Ο ΣΔΥΑ συμμετέχει δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία με προσυγκέντρωση μπροστά στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 10:00.

• Δευτέρα 18/5: Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας με ανακοίνωσή του «χαιρετίζει τους συναδέλφους που δίνουν δυναμικό παρών στις μέχρι τώρα κινητοποιήσεις και καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα! Η δράση μας με επίκεντρο τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας – προστασίας για τους δικαστικούς υπαλλήλους και όλους όσους προσέρχονται – εργάζονται στις δικαστικές υπηρεσίες έφεραν ως πρώτο αποτέλεσμα τη δέσμευση ότι από τη Δευτέρα 11/5 θα λειτουργήσουν οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές».

Διευκρινίζουν μάλιστα οι δικαστικοί υπάλληλοι ότι σε περίπτωση που δεν ισχύσουν στην πράξη οι δεσμεύσεις που αφορούν την ασφάλεια στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, το ΔΣ του ΣΔΥΑ θα επανεξετάσει τη στάση του ως προς τη μορφή των κινητοποιήσεων.