Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας
Οι πύλες στο πρώην Ειρηνοδικείο παρέμεναν καιρό ανενεργές με αποτέλεσμα ο 89χρονος, που έχει προφυλακιστεί, να εισέλθει με όπλο στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους
- Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
- Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά
- Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
- Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε λειτουργία τίθενται από τη Δευτέρα 11 Μαΐου οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές, με αποτέλεσμα πρόσφατα ανενόχλητος – χωρίς κανέναν έλεγχο – ο 89χρονος, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, να εισέλθει στο χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους.
«Η δράση μας με επίκεντρο τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας έφεραν αποτέλεσμα» σημειώνει ο ΣΔΥΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Αθήνας ξεκίνησε αμέσως κινητοποιήσεις με στόχο τη λήψη μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους στα δικαστήρια αλλά και όλους τους πολίτες που καθημερινά φτάνουν στις δικαστικές υπηρεσίες.
Μετά τη δέσμευση των αρμοδίων ότι οι πύλες εισόδου θα λειτουργήσουν άμεσα, οι δικαστικοί υπάλληλοι επανακαθορίζουν τη στάση τους ως εξής:
• Δευτέρα 11/5 και Τρίτη 12/5: Δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09:00 – 11:00 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.
• Τετάρτη 13/5: Ο ΣΔΥΑ συμμετέχει δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία με προσυγκέντρωση μπροστά στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 10:00.
• Δευτέρα 18/5: Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας με ανακοίνωσή του «χαιρετίζει τους συναδέλφους που δίνουν δυναμικό παρών στις μέχρι τώρα κινητοποιήσεις και καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα! Η δράση μας με επίκεντρο τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας – προστασίας για τους δικαστικούς υπαλλήλους και όλους όσους προσέρχονται – εργάζονται στις δικαστικές υπηρεσίες έφεραν ως πρώτο αποτέλεσμα τη δέσμευση ότι από τη Δευτέρα 11/5 θα λειτουργήσουν οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές».
Διευκρινίζουν μάλιστα οι δικαστικοί υπάλληλοι ότι σε περίπτωση που δεν ισχύσουν στην πράξη οι δεσμεύσεις που αφορούν την ασφάλεια στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, το ΔΣ του ΣΔΥΑ θα επανεξετάσει τη στάση του ως προς τη μορφή των κινητοποιήσεων.
- Νέα Φιλαδέλφεια: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού
- Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ
- Ένατο ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου – Τι λέει ο ΠΟΥ
- Το «18αρι»του Ελ Καμπί που μπορεί να «σπάσει»
- Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας
- Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες – Οι περιοχές
- Betsson: Παναθηναϊκός-Βαλένθια με Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson
- Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις