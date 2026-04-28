newspaper
Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Ελλάδα 28 Απριλίου 2026, 17:06

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σοβαρότατα ερωτήματα αναδεικνύει η διπλή επίθεση που έσπειρε τον πανικό στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως.  Ο δράστης, που ώρες μετά το συμβάν συνελήφθη στην Πάτρα, αρχικά εισέβαλε στον ΕΦΚΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο και στην συνέχεια έφτασε στο Ειρηνοδικείο ανοίγοντας και πάλι πυρ τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη ανθρώπους.

Σοκ έχει προκαλέσει το πρωτοφανές περιστατικό με τον 89χρονο που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα

Στην προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ  ενώ ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας  αποφάσισε έκτακτη ολοήμερη διακοπή εργασιών την Τετάρτη 29 Απριλίου σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου.

Ο γενικός γραμματέας δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας στο in

Εργαζόμενοι σε νευραλγικά πόστα έζησαν στιγμές τρόμου με τον Σωτήρη Τριπολιτσιώτη, γενικό γραμματέα δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας να δηλώνει μεταξύ άλλων στο in ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών, που στεγάζεται στη Λουκάρεως, είναι το μόνο κτίριο που δεν έχει φύλαξη. «Είμαστε αναστατωμένοι όλοι. Το Πρωτοδικείο Αθηνών που στεγάζεται στη Λουκάρεως είναι το μόνο κτίριο που δεν έχει φύλαξη. Στην Ευελπίδων, στο Εφετείο, στον Άρειο Πάγο υπάρχει παντού αστυνομία. Σε εμάς εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία».

Απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει «την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων».

Η Ένωση σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης». Εκφράζοντας την αγωνία τους υπογραμμίζουν «δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της» κρούοντας για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου.

«Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά» αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν και εύχονται γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν.

Αποχή από τα καθήκοντά τους αποφάσισαν οι δικαστικοί υπάλληλοι Αθήνας

«Δεν είμαστε αναλώσιμοι» αναφέρουν οι δικαστικοί υπάλληλοι Αθήνας. Το ΔΣ του ΣΔΥΑ «απαιτεί την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και ως ένδειξη συμπαράστασης στις συναδέλφισσες και ως πρώτη δράση διεκδίκησης αποφάσισε την έκτακτη ολοήμερη αποχή την  Τετάρτη 29-4-2026 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου».

Το αιματηρό συμβάν, σύμφωνα με τον Σύλλογο «αποδεικνύει πόσο δίκαια είναι η απαίτηση μας για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας μας και επιβεβαιώνει τις ειδικές συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα».

Οι δικαστικοί υπάλληλοι διευκρινίζουν πως θα βρίσκονται κανονικά αύριο στον χώρο εργασία τους αλλά θα απέχουν από τα καθήκοντά του. «Οι περιπτώσεις όπου παραγράφονται δικαιώματα των πολιτών ή αξιώσεις του Δημοσίου ή κατά την εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες οι κατηγορούμενοι είναι κρατούμενοι (κατά την αυτόφωρη διαδικασία) ή έχουν τεθεί υπό κράτηση ή εκείνη την ημέρα λήγει το 18μηνο της προφυλάκισης τους ή εκείνη την ημέρα υπάρχει ζήτημα παραγραφής αδικημάτων ή αξιώσεων του Δημοσίου και γενικότερα ότι αφορά εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με συναδέλφους που θα διατεθούν από τα αρμόδια τμήματα», αναφέρουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κράτος Δικαίου 28.04.26

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Αναστάτωση 28.04.26

«Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» - Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς στο Εφετείο

Ελλάδα 28.04.26

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη

inStream - Ροή Ειδήσεων
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που την αξίζουν οι Κρητικοί

Κράτος Δικαίου 28.04.26

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο

Woman 28.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς για απόκρυψη στοιχείων

Διεθνείς σχέσεις 28.04.26

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Cookies