Στην προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, με αφορμή το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον Κεραμεικό.

O 89χρονος εισέβαλε στο Εφετείο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα

Στο Εφετείο, μετά τους πυροβολισμούς, προκλήθηκε πανικός στους εργαζόμενους και τους παρευρισκόμενους. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο in όσα συνέβησαν αμέσως μετά το περιστατικό, κάνοντας λόγο για τραυματίες, αίματα και σκηνές χάους στους διαδρόμους του κτιρίου.

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ

«Κατόπιν της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Κεντρικού Τομέα της Αθήνας (Κεραμεικού), κατά την οποία είχαμε και τον τραυματισμό συναδέλφου μας συμβασιούχου των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, η Ομοσπονδία μας κηρύσσει 24ώρη απεργιακή κινητοποίηση για αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου 2026», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Ο δράστης αρχικά εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο και στην συνέχεια έφτασε στο Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως ανοίγοντας και πάλι πυρ τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη ανθρώπους. Κοντά στο σημείο, οι αστυνομικοί βρήκαν τον καραμπίνα του δράστη, ωστόσο ο ίδιος αναζητείται. O 89χρονος έχει τραυματίσει συνολικά πέντε άτομα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

O δράστης πέταξε τρεις φακέλους με σημειώματα έξω από την είσοδο του Ειρηνοδικείου και φώναξε «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ότι έκανα». Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης στα σημειώματα του αναφέρεται σε μια προσωπική του υπόθεση.