ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: Πανελλαδική απεργία για το αιματηρό επεισόδιο στον Κεραμεικό
H Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ κηρύσσει 24ώρη απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.
- Έρχεται «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» - Πώς θα κάνετε αίτηση
- Εργατικά ατυχήματα: Πάνω από 7.500 κάθε μέρα στην ΕΕ το 2023
- Τι λένε τα ξένα ΜΜΕ για τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
- Νέο επεισόδιο μεταξύ των γνωστών οικογενειών στα Βορίζια - Σύλληψη δύο γυναικών για απειλή σε ανήλικο
Στην προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, με αφορμή το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον Κεραμεικό.
O 89χρονος εισέβαλε στο Εφετείο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα
Στο Εφετείο, μετά τους πυροβολισμούς, προκλήθηκε πανικός στους εργαζόμενους και τους παρευρισκόμενους. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο in όσα συνέβησαν αμέσως μετά το περιστατικό, κάνοντας λόγο για τραυματίες, αίματα και σκηνές χάους στους διαδρόμους του κτιρίου.
Η ανακοίνωση της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ
«Κατόπιν της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Κεντρικού Τομέα της Αθήνας (Κεραμεικού), κατά την οποία είχαμε και τον τραυματισμό συναδέλφου μας συμβασιούχου των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, η Ομοσπονδία μας κηρύσσει 24ώρη απεργιακή κινητοποίηση για αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου 2026», αναφέρει η Ομοσπονδία.
Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης
Ο δράστης αρχικά εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο και στην συνέχεια έφτασε στο Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως ανοίγοντας και πάλι πυρ τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη ανθρώπους. Κοντά στο σημείο, οι αστυνομικοί βρήκαν τον καραμπίνα του δράστη, ωστόσο ο ίδιος αναζητείται. O 89χρονος έχει τραυματίσει συνολικά πέντε άτομα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
O δράστης πέταξε τρεις φακέλους με σημειώματα έξω από την είσοδο του Ειρηνοδικείου και φώναξε «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ότι έκανα». Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης στα σημειώματα του αναφέρεται σε μια προσωπική του υπόθεση.
- Βασίλης Αργυρόπουλος: Από την πάστα των μεγάλων
- «Chios Pass 2026» – «Kythira Pass 2026»: Ξεκινούν οι αιτήσεις στις 18 Μαΐου
- Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Αυτό είναι το περίστροφο που είχε στην κατοχή του
- Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
- Νέος πολυχώρος αθλητισμού στη Γλυφάδα
- Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που την αξίζουν οι Κρητικοί
- Ρωσία: Πυρκαγιά σε υπό κατασκευή κτίριο στη Μόσχα – Τουλάχιστον 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
- Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ο 89χρονος
