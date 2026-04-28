Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Τι λέει το ιατρικό ανακοινωθέν για τους πέντε τραυματίες
Με ελαφρά τραύματα και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό οι πέντε άνθρωποι τους οποίους πυροβόλησε 89χρονος
Καλά στην υγεία τους είναι οι πέντε τραυματίες που δέχθηκαν τα πυρά του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Εφετείο και οι οποίοι νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
Συγκεκριμένα, ο 89χρονος αρχικά πυροβόλησε τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και αφού επιβιβάστηκε σε ταξί μετέβη στο Εφετείο στην οδό Λουκάρως όπου πυροβόλησε ακόμα τέσσερα άτομα.
Ολοι οι τραυματίες νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό.
Ο άνδρας φέρει ένα τραύμα στο πόδι, ενώ υπεβλήθη σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο.
Ανάλογους τραυματισμούς φέρουν και οι τέσσερις γυναίκες οι οποίες υπεβλήθησαν σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, χωρίς να βρεθεί κάτι ανησυχητικό.
Συγκεκριμένα το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει:
Σήμερα 28/04/2026 διακομισθεί με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.
Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά.
