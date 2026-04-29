Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σοβαρή επίθεση που σημειώθηκε στο Πρωτοδικείο «αναδεικνύει για άλλη μία φορά με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο τα σοβαρά κενά ασφάλειας στα δικαστικά κτίρια», ενώ καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των υπαλλήλων, των δικαστών, των δικηγόρων και των πολιτών που προσέρχονται στα δικαστήρια.
Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις για την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας, τα Δικαστήρια εξακολουθούν να παραμένουν εκτεθειμένα
Ταυτόχρονα η Ένωση εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματισθέντες δικαστικούς υπαλλήλους.
Η σχετική ανακοίνωση
Η χθεσινή σοβαρή επίθεση εντός του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο), με τραυματισμό δικαστικών υπαλλήλων, αναδεικνύει για άλλη μία φορά με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο τα σοβαρά κενά ασφάλειας στα δικαστικά κτίρια.
Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις για την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας, τα Δικαστήρια εξακολουθούν να παραμένουν εκτεθειμένα, με ανεπαρκή φύλαξη και χωρίς την αναγκαία θωράκιση απέναντι σε φαινόμενα βίας.
Δεν είναι δυνατόν δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και πολίτες να εργάζονται και να προσέρχονται καθημερινά στα Δικαστήρια υπό συνθήκες ανασφάλειας, με ελλιπή φύλαξη και χωρίς ουσιαστική πρόληψη απέναντι σε περιστατικά βίας και επιθέσεων.
Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ασφάλειας σε όλα τα Δικαστικά Μέγαρα της χώρας.
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους τραυματισθέντες δικαστικούς υπαλλήλους και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.
