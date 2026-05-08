«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ
Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Ανέβηκε το θερμόμετρο την Πέμπτη το βράδυ στον Περσικό Κόλπο αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν ένα πετρελαιοφόρο σε παράκτια ύδατα και το Ιράν απάντησε με εκτόξευση πυραύλων και drones.
Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε στη συνέχεια επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στο Μπατάρ Χαμίρ, το Σιρίκ και το νησί Κεσμ, ενώ το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον να το αρνείται.
Τα περιστατικά δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του είπε ότι η κατάπαυση πυρός είναι σε ισχύ ενώ χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων ως «φιλικό χτύπημα».
Εντωμεταξύ το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο ενώ στο κάδρο των επιθέσεων μπαίνει όλο και πιο συχνά η Γάζα τη στιγμή που στη Δυτική Όχθη οι παράνομοι εποικισμοί εντείνονται.
