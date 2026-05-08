«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανέβηκε το θερμόμετρο την Πέμπτη το βράδυ στον Περσικό Κόλπο αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν ένα πετρελαιοφόρο σε παράκτια ύδατα και το Ιράν απάντησε με εκτόξευση πυραύλων και drones.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε στη συνέχεια επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στο Μπατάρ Χαμίρ, το Σιρίκ και το νησί Κεσμ, ενώ το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον να το αρνείται.

Τα περιστατικά δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του είπε ότι η κατάπαυση πυρός είναι σε ισχύ ενώ χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων ως «φιλικό χτύπημα».

Εντωμεταξύ το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο ενώ στο κάδρο των επιθέσεων μπαίνει όλο και πιο συχνά η Γάζα τη στιγμή που στη Δυτική Όχθη οι παράνομοι εποικισμοί εντείνονται.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in