Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει «βίαια» αντίποινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία με τις ΗΠΑ, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα Στενά του Ορμούζ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!»

«Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον των αντιτορπιλικών μας και αναχαιτίστηκαν εύκολα. Στάλθηκαν drones και απανθρακώθηκαν στον αέρα», καυχήθηκε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Οπως ακριβώς τους ρίξαμε νοκ άουτ για άλλη μια φορά σήμερα, θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος, πληκτρολογώντας αυτήν την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει, μεταδίδει το ΑΠΕ.

Three World Class American Destroyers just transited, very successfully, out of the Strait of Hormuz, under fire. There was no damage done to the three Destroyers, but great damage done to the Iranian attackers. They were completely destroyed along with numerous small boats,… pic.twitter.com/76aagXl0Px — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 7, 2026

«Παραβίαση» της εκεχειρίας

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Παρασκευή τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός, επιτιθέμενες εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωσή της την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση (περισσότερα εδώ).