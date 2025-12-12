Και προνόμια υπηκοότητας «πουλάει» η χρυσή βίζα Τραμπ

Πρόγραμμα που προσφέρει βίζες ταχείας έκδοσης για τις ΗΠΑ σε πλούσιους αλλοδαπούς που μπορούν να πληρώσουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κάρτα θα δώσει στους αγοραστές μια «άμεση οδό προς την υπηκοότητα για όλα τα κατάλληλα προσόντα και ελεγμένα άτομα. ΤΟΣΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ! Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες μας μπορούν επιτέλους να διατηρήσουν το ανεκτίμητο ταλέντο τους», δήλωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Η Χρυσή Κάρτα Τραμπ, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα φέτος, είναι μια βίζα για τις ΗΠΑ που χορηγείται σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι θα προσφέρουν ένα «ουσιαστικό όφελος» στη χώρα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον εντείνει την καταστολή της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τελών για βίζες εργασίας και της απέλασης παράτυπων μεταναστών, σημειώνει το BBC.

Παραμονή στις ΗΠΑ σε «χρόνο ρεκόρ»

Το πρόγραμμα Χρυσής Κάρτας υπόσχεται παραμονή στις ΗΠΑ σε «χρόνο ρεκόρ» και θα απαιτεί τέλος 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο αποτελεί «απόδειξη ότι το άτομο θα ωφελήσει σημαντικά τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η ιστοσελίδα του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν υπαλλήλους υποχρεούνται να πληρώσουν 2 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με πρόσθετες χρεώσεις. Μια «πλατινένια» έκδοση της κάρτας που προσφέρει ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις θα είναι επίσης σύντομα διαθέσιμη για 5 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο ιστότοπος.

Ενδέχεται να χρεωθούν επιπλέον τέλη προς την κυβέρνηση ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε αιτούντος, ανέφερε ο ιστότοπος. Τα άτομα υποχρεούνται επίσης να καταβάλουν ένα μη επιστρέψιμο τέλος επεξεργασίας 15.000 δολαρίων πριν από την εξέταση της αίτησής τους.

Το σχέδιο της χρυσής κάρτας έχει δεχθεί κριτική από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, με ορισμένους Δημοκρατικούς να λένε ότι θα ευνοούσε πλούσια άτομα χωρίς δίκαιο τρόπο.

Η κάρτα Τραμπ για τους πλούσιους

Όταν ο Τραμπ αποκάλυψε για πρώτη φορά το σχέδιο, περιέγραψε τις βίζες ως παρόμοιες με τις πράσινες κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν σε μετανάστες διαφόρων επιπέδων εισοδήματος να ζουν και να εργάζονται μόνιμα στις ΗΠΑ. Οι κάτοχοι πράσινης κάρτας συνήθως γίνονται επιλέξιμοι για υπηκοότητα μετά από πέντε χρόνια.

Αλλά, η Χρυσή Κάρτα απευθύνεται ειδικά σε επαγγελματίες «υψηλού επιπέδου», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι «θέλουμε ανθρώπους που είναι παραγωγικοί».

«Οι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν 5 εκατομμύρια δολάρια, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας», είπε ο Τραμπ. «Θα πουληθεί τρελά. Είναι μια ευκαιρία».

Το σχέδιο έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους στις απελάσεις μεταναστών.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αναστείλει τις αιτήσεις μετανάστευσης από τις 19 χώρες, κυρίως στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, οι οποίες υπόκεινται στην ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ.

Το τέλος για το πρόγραμμα βίζα Η-1Β ήταν μόνο η αρχή

Η κυβέρνηση έχει επίσης αναστείλει όλες τις αποφάσεις για αιτήσεις ασύλου και ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει χιλιάδες υποθέσεις που εγκρίθηκαν υπό τη κυβέρνηση Μπάιντεν.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης διάταγμα για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για τους αιτούντες του προγράμματος βίζας H-1B για εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους.

Η απόφαση προκάλεσε πανικό μεταξύ των φοιτητών από το εξωτερικό στις ΗΠΑ και των τεχνολογικών εταιρειών, για να διευκρινίσει μετά τον σάλο ο Λευκός Οίκος ότι το τέλος θα ισχύει μόνο για νέους αιτούντες που βρίσκονται επί του παρόντος στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταναστευτική πολιτική Τραμπ στέκεται εμπόδιο και σε μετανάστες που ζουν και εργάζονται ή ακόμη έχουν συνταξιοδοτηθεί νόμιμα στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, οι οποίοι φοβούνται να επισκεφτούν τις χώρες καταγωγής τους, φοβούμενοι ότι ίσως δεν τους επιτραπεί να επιστρέψουν.

Πηγή: ot.gr