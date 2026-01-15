«Θαυμάσια» η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την Ματσάδο

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε σήμερα ότι η συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο πήγε «πολύ καλά» και ήταν «θαυμάσια».

Η Ματσάδο απέφυγε να διευκρινίσει εάν παρέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί.

Μετά το γεύμα εργασίας, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι ο Τραμπ έκανε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης που έχει η Ματσάδο στη χώρα της. Δεν ανακοινώθηκε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις επερχόμενες εκλογές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το πότε η Βενεζουέλα θα αποκτήσει εκλεγμένη κυβέρνηση.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί την πρώτη μεταξύ της Ματσάδο και του Τραμπ, ενώ η ίδια επιδιώκει να διασφαλίσει έναν μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.

🇺🇸🚨 #BREAKING: Machado’s just finished meeting with Trump She rushes past HORDE of reporters Doesn’t answer whether she ‘gave #Trump her Nobel Peace Prize’ or not pic.twitter.com/X7BMdsTRKp — 💥𝐁𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐩𝐮𝐥𝐬𝐞🗞 (@BATTLE_PULSE_) January 15, 2026

Προσπάθεια αλλαγής σκηνικού: Από τον Μαδούρο στη Ματσάδο

Η επίσκεψη της Ματσάδο στον Λευκό Οίκο έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής στη Βενεζουέλα. Στόχος της ήταν να πείσει τον Τραμπ για την ανάγκη μετάβασης από την αυταρχική κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο σε μια δημοκρατική κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Ο Τραμπ, από την ημέρα που διέταξε τη σύλληψη του Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, έχει δείξει υποστήριξη στην προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη», ενώ παράλληλα υποτιμά τη Ματσάδο ως μη αρκετά δημοφιλή για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

Η νέα κυβέρνηση της Ροντρίγκεζ έχει αναπτύξει έντονη στρατιωτική παρουσία στους δρόμους, στέλνοντας ένοπλες πολιτοφυλακές για έλεγχο πολιτών και καταδίωξη όσων εξέφρασαν υποστήριξη στην ανατροπή του Μαδούρο.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ, μέσω του Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιδιώκουν τον έλεγχο της παραγωγής πετρελαίου και τη διακοπή της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ παραμένει ασαφές πότε θα επιτραπεί η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα είναι η σχέση της Ματσάδο με τον Τραμπ σε προσωπικό επίπεδο, καθώς η ίδια είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ήθελε να μοιραστεί μαζί του το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που κέρδισε.

Ωστόσο, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ξεκαθάρισε ότι τα βραβεία δεν μπορούν να ανακληθούν ή να μεταβιβαστούν, αφήνοντας τη συζήτηση περισσότερο σε συμβολικό επίπεδο παρά πρακτικό.