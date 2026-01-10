newspaper
Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Κόσμος 10 Ιανουαρίου 2026 | 22:01

Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο

Η Ματσάδο, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Spotlight

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί, μετά από δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να δώσει το βραβείο του 2025 στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή του, το Ινστιτούτο αναφέρει ότι η απόφαση απονομής του βραβείου Νόμπελ είναι οριστική και μόνιμη, επικαλούμενο το καταστατικό του Ιδρύματος, το οποίο δεν επιτρέπει προσφυγές. Ο Οργανισμός σημείωσε επίσης ότι οι επιτροπές που απονέμουν τα βραβεία δεν σχολιάζουν τις ενέργειες ή τις δηλώσεις των βραβευθέντων μετά την παραλαβή των βραβείων.

«Μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους», ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ. «Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα», υπογράμμισαν.

Ματσάδο: «Πράξη ευγνωμοσύνης» για τη σύλληψη Μαδούρο

Την Δευτέρα, η Ματσάδο, μιλώντας στον παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News Σον Χάνιτι, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, του προέδρου της χώρας, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Προσφερθήκατε να του δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης;» ρώτησε ο Χάνιτι. «Συνέβη αυτό πράγματι;»

Εκείνη απάντησε :«Λοιπόν, δεν έχει συμβεί ακόμα».

Τραμπ: «Θα ήταν τιμή μου»

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό έχει εκδηλώσει την επιθυμία να πάρει το βραβείο Νόμπελ, το οποίο έχει συνδέσει κατά καιρούς με διπλωματικές του «επιτυχίες», δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να δεχτεί το βραβείο εάν του το προσέφερε η Ματσάδο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης τους συνάντησης στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Η συμμετοχή της Ματσάδο, που υπήρξε μέλος της Εθνοσυνέλευσης, στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024, είχε αποκλεισθεί από τις προσκείμενες στον Μαδούρο αρχές.

Η ίδια υποστήριξε έναν υποψήφιο αναπληρωματικό, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ότι είχε κερδίσει τις εκλογές, αν και ο Μαδούρο ισχυρίστηκε ότι ήταν ο ίδιος ο νικητής. Ωστόσο, οι έλεγχοι των αποτελεσμάτων που έγιναν από ανεξάρτητους παρατηρητές έδειξαν ότι υπήρξαν παρατυπίες στα επίσημα αποτελέσματα.

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Πυρηνικός σταθμός 10.01.26

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Αθλητισμός & Σπορ 10.01.26

LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι

LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσάρλτον – Τσέλσι για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίους του αγώνα τους Μέχντι Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς. Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας οι Πειραιώτες.

»Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος ενόψει συνεδρίου

Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ποδόσφαιρο 10.01.26

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)

Ο Λουτσέσκου έβγαλε παίκτες ενόψει Ολυμπιακού. Τυπική διαδικασία αποδείχθηκε για τον ΠΑΟΚ το ματς στο Αγρίνιο, όπου «καθάρισε» από το 57’. Δυο γκολ ο Κωνσταντέλιας και 23-2 οι τελικές!

Ποδόσφαιρο 10.01.26

Νέο σόου και έξοχο γκολ από τον Ταρέμι, 0-2 ο Ολυμπιακός (vids)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν αυτός που έφτιαξε το πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ατρόμητο και αυτός που πέτυχε και το δεύτερο στην επανάληψη, μετά από μια ακόμη έξοχη προσπάθεια δείγμα της τεράστιας κλάσης του.

Ποδόσφαιρο 10.01.26

Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)

Ο Ολυμιακός άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, με τον Μέχντι Ταρέμι να μοιράζει την ασίστ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και τον Ζέλσον Μαρτίνς να σκοράρει με κοντινή προβολή.

Πυρηνικός σταθμός 10.01.26

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Ποδόσφαιρο 10.01.26

FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Έξετερ, βάζοντάς της δέκα γκολ (10-1) με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, Αντουάν Σεμένιο να καταγράφει γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του.

Ρευστότητα 10.01.26

Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες

Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ποδόσφαιρο 10.01.26

Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ήταν κορυφαίος του αγώνα, νίκησε εύκολα 2-0 την Αλγερία στον προημιτελικό του Κόπα Άφρικα και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα ενός άλλου παίκτη του Ολυμπιακού, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Άκαρδη 10.01.26

H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι με καταγωγή από την Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την αποξένωσή της από τον γιο τους.

Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)

Η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ομάδα έκτης κατηγορίας που αποκλείει την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον πρόεδρό της, Ρόμπερτ Σμέτχερστ να κάνει τη δήλωση της σεζόν μετά το τέλος του αγώνα...

Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

