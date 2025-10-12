Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η Δύση και η αφιέρωση του βραβείου στον Τραμπ: τι υποδηλώνει το φετινό Νόμπελ Ειρήνης;
Opinion 12 Οκτωβρίου 2025 | 10:46

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η Δύση και η αφιέρωση του βραβείου στον Τραμπ: τι υποδηλώνει το φετινό Νόμπελ Ειρήνης;

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε πολύ το Νόμπελ Ειρήνης. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο του το αφιέρωσε

Ολγα Στέφου
ΆποψηΟλγα Στέφου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Spotlight

«Της απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για το ακάματο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία». Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση της νορβηγικής επιτροπής και ναι, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι η φετινή νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Ενός βραβείου που θα ήθελε πάρα πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά μικρό(τερο) το κακό, αφού -τελικά- η Ματσάδο του το αφιέρωσε για την… αποφασιστική υποστήριξή του στη μάχη της.

Δεν έχει άδικο. Αν κάποιος υποστηρίζει την ανατροπή του Μαδούρο, αυτός είναι σίγουρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές φορές τοποθετηθεί αρνητικά τόσο για τον Ούγκο Τσάβες, όπως και για τον Νικολά Μαδούρο, τον οποίο χαρακτηρίζει ως μαριονέτα της Κούβας. Το 2019 ο νυν αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκτήσουν τον έλεγχο του βενεζουελάνικου πετρελαίου, συνεχίζοντας μία διαρκή αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής που δεν έχουν φιλοαμερικανική κυβέρνηση.

Ο αγώνας της Ματσάδο

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι απόγονος μίας μεγάλης αστικής οικογένειας της Βενεζουέλας. Ο πατέρας της κρατούσε τα σκήπτρα της βιομηχανίας μετάλλου και οι αποκρατικοποιήσεις επί Τσάβες κόστισαν πολύ στους ιδιώτες. Περίπου την ίδια περίοδο ξεκινά και ο αγώνας της Ματσάδο, η οποία εγκαλεί την κυβέρνηση Τσάβες για αντιδημοκρατική νοοτροπία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ούγκο Τσάβες εξελέγη πρώτη φορά το 1998 με 56,2% και τελευταία φορά το 2006 με ποσοστό 62,8%.

Ο πρόεδρος Τσάβες εφάρμοσε προγράμματα στήριξης των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, ενώ τα στεγαστικά του προγράμματα καταπολέμησαν το φαινόμενο της φαβέλας. Ο Τσάβες ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός από τον λαό της Βενεζουέλας, αλλά όχι από τον δυτικό κόσμο.

Η Ματσάδο ξεκίνησε την δράση της ως «αντι-τσαβική», ένα κίνημα κεντρώων θέσεων, υπέρ του εκδημοκρατισμού της Βενεζουέλας -κατά τα λεγόμενά τους- και υπέρ της «δυτικοποίησης» της χώρας, κατά τα λεγόμενα και των δικών τους και των επικριτών τους.

Η Βενεζουέλα, όπως και η πλειοψηφία των χωρών της Νότιας (Λατινικής) Αμερικής έχει μία μακρά ιστορία στρατιωτικών δικτατοριών, με τελευταία την αμερικανοκίνητη δικτατορία του Χιμένες, ως το 1958. Οι επικριτές του Τσάβες και του Μαδούρο ισχυρίζονται πως οι δύο εκλεγμένοι πρόεδροι είναι επίσης δικτάτορες και ορισμένες πολιτικές αποφάσεις του Μαδούρο, όπως είναι η ποινική δίωξη του Λεοπόλντο Λόπες, ενισχύουν το επιχείρημα. Αλλά η Λατινική Αμερική έχει μία πολύ ιδιαίτερη πολιτική ιστορία, η οποία στιγματίστηκε έντονα από τα εμπορικά εμπάργκο της Δύσης ως μποϋκοτάζ προς τις προοδευτικότερες κυβερνήσεις των χωρών.

Η Ματσάδο, λοιπόν, αναδύεται στο πολιτικό σκηνικό ως μία δημοκρατική, φιλοκυβερνητική, φιλοαμερικανική δύναμη. Η βενεζουελάνικης καταγωγής Μισέλ Έλνερ, του φεμινιστικού, αντιπολεμικού οργανισμού CODEPINK, περιέγραψε την Ματσάδο ως εξής: «είναι το χαμογελαστό πρόσωπο της Ουάσιγκτον με σκοπό την εφαρμογή κυρώσεων, ιδιωτικοποιήσεων και ξένων παρεμβάσεων στη χώρα, που παρουσιάζονται ως δημοκρατικές».

Και συνεχίζει εμπρηστικά: «οι πολιτικές της Ματσάδο βασίζονται στην βία. Έχει ζητήσει ακόμη και τη βοήθεια του Νετανιάχου να απελευθερώσει τη Βενεζουέλα με βόμβες. Ζητά κυρώσεις που, σύμφωνα με έρευνες, οδηγούν σε περισσότερους θανάτους και από τον πόλεμο, αφού περιορίζουν την πρόσβαση σε φαγητό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ηλεκτρικό ρεύμα».

Η Ματσάδο οργάνωσε το πραξικόπημα ανατροπής του Τσάβες το 2002, ζήτησε στρατιωτική εισβολή της Ουάσιγκτον για την «απελευθέρωση της Βενεζουέλας», προώθησε τις οικονομικές κυρώσεις και τα εμπάργκο των ΗΠΑ και επικροτεί τον Τραμπ, όπως και τις βλέψεις του για την ιδιωτικοποίηση του βενεζουελάνικου φυσικού και ορυκτού πλούτου.

Pink- washing: η επιφανειακή υπεράσπιση των δικαιωμάτων

Η Βενεζουέλα έχει μία παρωχημένη και εξαιρετικά επικίνδυνη για τις γυναίκες πολιτική ενάντια στις αμβλώσεις. Οι αμβλώσεις απαγορεύονται, εκτός και αν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας. Υπάρχει ομοφοβική βία, αν και δεν διώκεται ποινικά η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Απαγορεύεται ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια.  Η χώρα έχει ένα υψηλό ποσοστό παράνομων και εξαιρετικά επικίνδυνων αμβλώσεων. Το 2021 οι γυναίκες κατέκτησαν μόνο το 22,2% των κοινοβουλευτικών εδράνων, ενώ στην Ελλάδα κατέχουν το 23% και στις ΗΠΑ  το 28, 65%.

Επίσης, στις ΗΠΑ υπάρχει μία ενεργή, σχεδόν καθολική  απαγόρευση των αμβλώσεων σε 13 από τις 50 πολιτείες. Το αυτό ισχύει για την Μάλτα και για την Πολωνία, δύο κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδειχθεί ένας μεγάλος πολέμιος των ΛΟΑΤΚΙ και των γυναικείων δικαιωμάτων. Εν ολίγοις, ο δυτικός σύμμαχος της Ματσάδο, δηλαδή οι ΗΠΑ, έρχονται σε σύγκρουση με τον σκοπό της, δηλαδή την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι ο ρητορικός πυρήνας της πολιτικής της Ματσάδο. Αλλά αφιερώνοντας το νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ και ευελπιστώντας στην πολιτική του παρέμβαση, μάλλον αυτοαναιρείται.

Η Λατινική Αμερική, οι ΗΠΑ και η Δύση

Η Έλνερ γράφει ακόμη: «Η Ματσάδο υπερασπίζεται μία διεθνή συμμαχία μεταξύ φασιστών, σιωνιστών και νεοφιλελεύθερων στρατηγικών, έναν άξονα που δικαιολογεί (πολεμική) κυριαρχία στο όνομα της δημοκρατίας. Στην Βενεζουέλα συνεπάγεται πραξικοπήματα, ιδιωτικοποιήσεις και οικονομικό αποκλεισμό. Στην Γάζα συνεπάγεται γενοκτονία».

Η Λατινική Αμερική είναι ένα ιδιαίτερο πολιτικό πεδίο. Δεν είναι πολύ καιρός από τότε που οι οπαδοί του Μπολσονάρο επιχείρησαν να καταλάβουν τη βραζιλιάνική βουλή α λα… καπιτώλιο. Πριν δύο χρόνια ο ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ διεκδίκησε και έχασε την προεδρία της Χιλής. Το 2022 ο Γκουστάβο Πέτρο έγινε ο πρώτος κεντροαριστερός πρόεδρος της Κολομβίας και το 2024 κατήγγειλε πως η χώρα του κινδυνεύει από ένα αμερικανοκίνητο πραξικόπημα.

Οι ακροδεξιοί πολιτικοί της Λατινικής Αμερικής παλεύουν για μία πιο δυτική κοινωνία. Που σημαίνει μία περισσότερο δυτική οικονομία, περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και λιγότερο κοινωνικό κράτος. Η δύση τους στηρίζει επιβάλλοντας εμπάργκο και κυρώσεις που οδηγούν σε φτωχοποίηση των λαών της νοτιοαμερικανικής περιοχής. Και παρά το γεγονός ότι οι προοδευτικοί και αριστεροί πρόεδροι εκλέγονται δημοκρατικά, συχνά το αποτέλεσμα αμφισβητείται. Όπως και έγινε στην περίπτωση του Μαδούρο, όπως έγινε και στην περίπτωση του Λούλα.

Φυσικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι στο επίκεντρο κάθε πολιτικής διεκδίκησης. μα δεν είναι υποκρισία να τα επικαλείται η Δύση, όταν ευθύνεται για την καταπάτησή τους; Όταν απαγορεύονται οι αμβλώσεις, όταν αυξάνεται η προτροπή προς την έμφυλη βία και όταν δεν εμποδίζονται οι γενοκτονίες; Εξάλλου, αν υπάρχει εδραιωμένο το δικαίωμα στην στέγη, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την Παιδεία, οι πιθανότητες να «φτουρίσει» η διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι μεγαλύτερες.

Ή, τέλος πάντων, να καταπατάς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο όνομα των… ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει σχήμα οξύμωρο. Και τραγική, πολύ τραγική ειρωνεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις
Opinion 12.10.25

Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει απερίφραστα πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, αναφερόμενος στο σχετικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του. Στις 6 Οκτωβρίου 2025 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτό το αίτημα…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένα καίριο ερώτημα
Η ιστορία υπάρχει 03.10.25

Ένα καίριο ερώτημα

Τι είδους μνήμη οφείλουμε να κρατήσουμε;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία
Κάτι αλλάζει 01.10.25

Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία

Η δημόσια αποδοκιμασία που εισέπραξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ ήταν ενδεικτική του κλίματος που διαμορφώνεται διεθνώς

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο