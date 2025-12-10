Παρά τις απειλές Μαδούρο, η Ματσάδο ταξίδεψε στο Όσλο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν πρόλαβε την Τετάρτη την έναρξη της τελετής για την απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης. Θα παραλάβει όμως το βραβείο όταν φτάσει αργότερα στο Όσλο, παρά τις απειλές του καθεστώτος Μαδούρο που είχε απαγορεύσει την έξοδό της από τη χώρα.

«Παρότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην τελετή και στις εκδηλώσεις της ημέρας, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα βρεθεί κοντά μας» ανέφερε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ,

Η Ματσάδο «αναμένεται να φθάσει από απόψε το βράδυ έως αύριο το πρωί» δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Στις 10 Νοεμβρίου, η Νορβηγική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η βενεζουελανή πολιτικός τιμάται με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης «για το ακάματο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο καταγγέλλει ότι ο Νικολάς Μαδούρο έκλεψε τις εκλογές του 2024, όταν εξελέγη για τρίτη συναπτή θητεία έξι ετών.

Το καθεστώς Μαδούρο αντέδρασε με οργή στην ανακοίνωση και μάλιστα έκλεισε την πρεσβεία της Βενεζουέλας στη Νορβηγία.

Η 57χρονη Ματσάδο μετρά πάνω από δύο δεκαετίες στην πολιτική και ίδρυσε το 2012 το δικό της κόμμα. Θιασώτης της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, η Ματσάδο είναι βιομηχανικός μηχανικός με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και μητέρα τριών παιδιών που ζουν στο εξωτερικό.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας προειδοποίησε ότι Ματσάδο θα θεωρούταν «φυγόδικη» αν εγκατέλειπε τη χώρα για να παραλάβει το βραβείο.

Δεδομένου ότι η Ματσάδο δεν πρόλαβε την τελετή, το βραβείο παρέλαβε η κόρη της, η Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο. Εκεί βρίσκονταν και οι δύο γιοι της, οι οποίοι επίσης ζουν στο εξωτερικό.

«Μόλις φτάσω θα μπορέσω να αγκαλιάσω την οικογένεια και τα παιδιά μου που δεν έχω δει για δύο χρόνια» είπε η νομπελίστρια ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν.