Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν εγκαταλείψει την επικράτεια προκειμένου να πάει να παραλάβει το βραβείο.

Η κ. Ματσάδο, η οποία δηλώνει πως κρύβεται στη Βενεζουέλα, έχει εκφράσει την πρόθεσή της να πάει στη Νορβηγία για να λάβει το βραβείο Νόμπελ.

«Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», σημείωσε ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, θυμίζοντας ότι η κ. Ματσάδο αντιμετωπίζει έρευνες για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία».

Οι κατηγορίες της Βενεζουέλας

Ανέφερε ακόμη ότι «πάνω από 100 μισθοφόροι», πρόσωπα «30 και πλέον εθνικοτήτων», που «συνδέονται με τη CIA», διώκονται επίσης από την εισαγγελία της Βενεζουέλας.

Το Καράκας ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι εξάρθρωσε «εγκληματικό πυρήνα», συνδεόμενο με τη CIA, που φέρεται να σχεδίαζε να επιτεθεί στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Gravely, που ήταν αγκυροβολημένο στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, ώστε να κατηγορηθεί κατόπιν η Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει αρμάδα – συμπεριλαμβανομένου πλέον του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο – στην Καραϊβική και στον Ατλαντικό, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βλέπει στην ανάπτυξη στοιχείων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων με μεγάλη ισχύ πυρός στην περιοχή επιχείρηση για «να επιβληθεί αλλαγή καθεστώτος» στο Καράκας.

Οι δηλώσεις για τον Μαδούρο

Τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θα μιλήσει «κάποια στιγμή» με τον ομόλογό του, με τον ενδιαφερόμενο να διαβεβαιώνει πως είναι έτοιμος να συζητήσει «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο καταγγέλλει ότι ο Νικολάς Μαδούρο «έκλεψε» τις εκλογές του 2024, όταν εξελέγη στο κορυφαίο αξίωμα της Βενεζουέλας για τρίτη συναπτή θητεία έξι ετών.

Οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, δεν αναγνωρίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα του 2024.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο στα μέσα Οκτωβρίου, η κ. Ματσάδο δήλωνε πεπεισμένη ότι ο πρόεδρος Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία «με ή χωρίς διαπραγμάτευση»