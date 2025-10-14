newspaper
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε βέβαιη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε μέσω βιντεοσύνδεσης στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα, ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Gaby Oraa, επάνω, η Μαρία Ματσάδο).

Βέβαιη η Ματσάδο ότι ο Μαδούρο «θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση (…) Με ή χωρίς διαπραγμάτευση, θα εγκαταλείψει την εξουσία», πέταξε η αρχηγός της αντιπολίτευσης του κράτους της Λατινικής Αμερικής, που ανακοίνωσε πως περνά στην παρανομία, πως κρύβεται, έναν χρόνο και πλέον, λίγο καιρό μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024.

Η κ. Ματσάδο, 58 ετών, εκτιμά πως η βράβευσή της ήταν «μοιραίο πλήγμα» για την κυβέρνηση των τσαβιστών.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε τον Αύγουστο τουλάχιστον οκτώ πολεμικά πλοία όχι μακριά από τα παράλια της Βενεζουέλας και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο και εξαπέλυσε πλήγματα στην Καραϊβική εναντίον τουλάχιστον τεσσάρων ταχύπλοων που κατά την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς.

Πηγές ενήμερες για τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης θεωρούν πως επίκεινται άμεσα πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Εγγυήσεις»

«Λέμε πως είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε εγγυήσεις, τις οποίες δεν θα δημοσιοποιήσουμε παρά μόνο όταν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν επιμείνει» να αρνείται και ότι θα παραμείνει στην εξουσία «οι συνέπειες θα είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Κανενός άλλου», διεμήνυσε.

«Εχουν συναίσθηση (οι κυβερνώντες) πως βρισκόμαστε στην τελική και αποφασιστική φάση (…) Τις τελευταίες ώρες, πολλοί σύντροφοί μας συνελήφθησαν, η καταστολή εντείνεται. Είναι ένας τρόπος να παραστήσουν ότι είναι δυνατοί επειδή ξέρουν ότι αυτό που έγινε», το ότι της δόθηκε το βραβείο, «είναι μοιραίο πλήγμα», έκρινε η κ. Ματσάδο.

«Ολος ο κόσμος ξέρει πως νικήθηκαν. Δείξαμε τον θρίαμβό μας», είπε ακόμη, αναφερόμενη στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η αντιπολίτευση παρουσίασε δική της καταμέτρηση από εκλογικά τμήματα, που κατ’ αυτήν αποδείκνυε πως έγινε νοθεία από τον κρατικό μηχανισμό. Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο, που κατά την αντιπολίτευση είναι εντεταλμένο όργανο του προέδρου Μαδούρο, τον ανακήρυξε νικητή, χωρίς να παρουσιάσει αναλυτικά αποτελέσματα, επικαλούμενο πειρατεία στα συστήματα πληροφορικής του, που αμφισβητούν οι αντιπολιτευόμενοι.

Αμερικανική επέμβαση

«Δεν θα κάνω υποθέσεις», απάντησε όταν ρωτήθηκε για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική. «Αυτός που κήρυξε πόλεμο στους πολίτες της Βενεζουέλας είναι ο Νικολάς Μαδούρο», πρόσθεσε.

«Εχω επαναλάβει αναρίθμητες φορές: χωρίς ελευθερία, δεν υπάρχει ειρήνη, και χωρίς ισχύ, δεν υπάρχει ελευθερία, όταν αντιμετωπίζεις ναρκωτρομοκρατική δομή. Εχουμε δοκιμάσει τα πάντα», είπε ακόμη.
«Η εισβολή που γίνεται εδώ είναι αυτή των Κουβανών, των Ρώσων, των Ιρανών», είπε αναφερόμενη σε παραδοσιακούς συμμάχους της κυβέρνησης στο Καράκας, αλλά και «της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, των καρτέλ των ναρκωτικών, των ανταρτών των FARC».

«Εμείς, οι πολίτες της Βενεζουέλας, δεν έχουμε όπλα, έχουμε τον λόγο, είμαστε οργάνωση πολιτών, έχουμε τη δυνατότητα να ασκούμε πίεση, να καταγγέλλουμε».

Σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η κ. Ματσάδο αφιέρωσε το βραβείο της «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» αλλά και στον αμερικανό πρόεδρο, εξηγώντας πως το έκανε σε αναγνώριση του γεγονότος ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει αυτό το οποίο «ο λαός» θεωρεί «δίκαιο και απαραίτητο», για να δείξει «πόσο πολύ χρειάζεται η Βενεζουέλα τον ηγετικό ρόλο του και τον διεθνή συνασπισμό που έχει σχηματίσει».

«Εχουμε μεγάλο σεβασμό και συνεχή επικοινωνία» με την Ουάσιγκτον και «με πολλές άλλες κυβερνήσεις», σημείωσε ακόμη η κ. Ματσάδο.
Απέφυγε να αναφερθεί στο πόσο συχνές είναι οι επαφές και στη σύγκρουση για επιρροή που διεξάγεται, κατά διάφορα δημοσιεύματα, ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας Ρίτσαρντ Γκρενέλ.

«Διαφθορά και καταστολή»

Κατηγόρησε στη συνέντευξή της την κυβέρνηση για «διαφθορά», για «τη μεγαλύτερη λεηλασία στην ιστορία της ανθρωπότητας», και τόνισε πως υπάρχει «χρήμα» για «καταστολή», αλλά όχι «για φάρμακα, για τους εκπαιδευτικούς, για τις δημόσιες υπηρεσίες, για τους ηλικιωμένους».

Για τον στρατό

«Πρέπει να προσφέρουμε εγγυήσεις, κι αυτοί που θα διευκολύνουν τη μετάβαση θα τις έχουν (…) Το μήνυμα αυτό το απευθύνουμε σε όλη τη δομή των ενόπλων δυνάμεων, στα σώματα της αστυνομίας και στους δημόσιους λειτουργούς», ανέφερε ακόμη.

Αναμένει εξέγερση; «Εχουμε όλοι – πολίτες και στρατιωτικοί – ρόλο να διαδραματίσουμε και, σε κάθε περίπτωση, κάθε ενέργεια που σέβεται (τη νίκη που διεκδίκησε στις εκλογές η αντιπολίτευση) την 28η Ιουλίου θα είναι αποκατάσταση του Συντάγματος», είπε η κ. Ματσάδο.

Για το μέλλον της

«Ο εκλεγμένος πρόεδρός μας (σ.σ. ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, σύμφωνα με την αντιπολίτευση· είναι εξόριστος στην Ισπανία) έχει δηλώσει πως θέλει να γίνω αντιπρόεδρος», είπε η κ. Ματσάδο, που δεν είχε μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα. «Θα είμαι εκεί όπου θα είμαι πιο χρήσιμη για τη χώρα μας».

Για την παρανομία, είπε πως «δεν μετράω μέρες, αλλά αντίστροφα αυτές που μένουν, διότι δεν έχω καμιά αμφιβολία, ούτε για ένα δευτερόλεπτο, πως βρισκόμαστε σε αντίστροφη μέτρηση».

Πηγή: ΑΠΕ

