Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

Η Βενεζουέλα έκλεισε ανεξήγητα την πρεσβεία της στο Όσλο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας. Το κλείσιμο της πρεσβείας ήρθε τρεις ημέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Βενεζουέλα.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αποκάλεσε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης «δαιμονική μάγισσα».

Η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για «την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής.

Η ίδια η Ματσάδο αφιέρωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ.