Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 22:51
Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 18:00
Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Βενεζουέλα: H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στον λαό, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ – «Ήδη συμβαίνει»
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 03:40

Βενεζουέλα: H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στον λαό, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ – «Ήδη συμβαίνει»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Κορίνα Ματσάδο, απευθύνθηκε στον λαό και τις ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που έχουν ήδη αρχίσει οι επιχειρήσεις σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο σε μήνυμά της απευθυνόμενη στους υποστηρικτές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, είπε ότι «Θα είμαι πολύ σαφής σε αυτό: οι κραυγές πόνου δεν θα σας αφήσουν ποτέ. Θα αντηχούν στο κεφάλι σας κάθε βράδυ, εκτός αν δράσετε τώρα, αυτή τη στιγμή. Κατεβάστε τα όπλα σας, μην επιτεθείτε στον λαό σας. Σήμερα, πάρτε την απόφαση να σταθείτε στο πλευρό της ελευθερίας της Βενεζουέλας, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλα, τόνισε πως «αυτό που πρόκειται να συμβεί, ήδη συμβαίνει. Η αποφασιστική στιγμή είναι επικείμενη. Η στάση που θα πάρει ο καθένας θα σημαδέψει τη ζωή του για πάντα. Η ιστορία, ο νόμος και ο λαός της Βενεζουέλας θα είναι οι κριτές σας. Όταν έρθει η ώρα, βγείτε έξω. Θα ξέρετε πολύ καλά πώς και πότε να κάνετε αυτό το βήμα, γιατί όλα γύρω σας θα είναι ξεκάθαρα. Γίνετε ήρωες, όχι εγκληματίες».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε δύο πραξικοπήματα στη Βενεζουέλα, το ένα εναντίον του Ούγκο Τσάβεζ to 2004, εναντίον του Νικολάς Μαδούρο το 2014 και αυτό είναι το τρίτο της πραξικόπημα το οποίο αποπειράται.

Δηλώνει αντικομμουνίστρια, αντιτσαβίστρια, θαυμάστρια του «οραματιστή Ντόναλντ Τραμπ» που πιστεύει πως μόνο με στρατιωτική βία μπορεί να πέσει ο Νικολάς Μαδούρο. Η El Pais την κατατάσσει στο… ακροδεξιό άκρο της Δεξιάς. Έχει συμπληρώσει πως το αίμα των συμπατριωτών της από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ σε πλοία, είναι στα χέρια του Μαδούρο. Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Αργεντινή του Μιλέι και το Ισραήλ του Νετανιάχου.

Τα σαμποτάζ έχουν αρχίσει λέει η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού

Η Corpoelec, η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στη Βενεζουέλα, ανέφερε μια νέα πράξη σαμποτάζ κατά του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος της Βενεζουέλας, μετά την ανατροπή τριών πύργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Χουάν Αντόνιο Σοτίγιο, στο Ανζοάτεγκουι.

Η εταιρεία ενεργοποίησε πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για τη σταδιακή αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Περιέγραψαν το περιστατικό ως μέρος ενός μη συμβατικού πολέμου και «πράξεις εγκληματικού σαμποτάζ» που στοχεύουν τον λαό της Βενεζουέλας. Ενώ κάνουν λόγο πως ο Νικολάς Μαδούρο έχει αναλάβει την υπόθεση… προσωπικά.

O Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κάρλος Χιμένεζ – γεννημένος στην Κούβα – κατηγόρησε τη Βενεζουέλα πως «σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες» στήνει σαμποτάζ. Συγκεκριμένα έγραψε ότι «παρακολουθούμε αναφορές ότι το ναρκοκαθεστώς του Μαδούρο ενδέχεται να προετοιμάζεται να σαμποτάρει βασικές υποδομές της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων γεφυρών, σηράγγων και διυλιστηρίων, και στη συνέχεια να κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη δημοκρατική αντιπολίτευση».

Πρόσθεσε ότι «αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αυτές οι ισχυρισμοί ταιριάζουν με τις απελπισμένες τακτικές μιας δικτατορίας που καταρρέει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας ενάντια στην τυραννία, τη διαφθορά και κάθε προσπάθεια του καθεστώτος να δημιουργήσει χάος ή να χειραγωγήσει την αλήθεια για να επιβιώσει πολιτικά».

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα
Κόσμος 16.11.25

Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Ρωσία και Ουκρανία, φέρονται να συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων στα πλαίσια των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα [βίντεο]
«Σε μια βδομάδα» 16.11.25

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα

Ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας σε λίγες μέρες και προειδοποιεί ότι η συρρίκνωση του ενεργειακού δικτύου της επιδεινώνει την κρίση.

Σύνταξη
Έντεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην Αυστραλία – Τι είναι [βίντεο]
Demolition Derby 16.11.25

Έντεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην Αυστραλία - Τι είναι

Οι αγώνες καταστροφής αυτοκινήτων είναι από τους πιο παλιούς και επικίνδυνους στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως φάνηκε ξανά στην Αυστραλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας
Κόσμος 16.11.25

Ουκρανία: Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε νέα έκκληση προς τους συμμάχους του για μεταφορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές επιθέσεις

Σύνταξη
Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη
Ζητούν δικαιοσύνη 16.11.25

Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινάει η δίκη για την πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη με 63 νεκρούς.

Σύνταξη
Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ [βίντεο]
Κόσμος 16.11.25

Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ

Οι διαδηλωτές «ξήλωσαν» τον σιδερένιο φραγμό της αστυνομίας μπροστά από το Εθνικό Παλάτι στην Πλατεία Συντάγματος στο Μεξικό σε διαδήλωση ενάντια στα καρτέλ, την διαθφορά και την δολοφονική βία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση
Επτά συλλήψεις 15.11.25

Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

Οικογένεια Τούρκων από τη Γερμανία παρουσίασε συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Ύποπτη αιτία για τον θάνατο δύο παιδιών και της μητέρας είναι ψεκασμός με φυτοφάρμακο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του – Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν
«Τρελή Μάγκι» 15.11.25

Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του - Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τρελή» τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν - Πώς και γιατί χάλασαν οι σχέσεις τους - Ο ρόλος των φακέλων Έπσταϊν

Σύνταξη
Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή
«Πορτοκαλί» ειδοποίηση 15.11.25

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη χώρα μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ
Ξεκινά έρευνα 15.11.25

Μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ, 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για τη «μυστηριώδη» πτήση που μετέφερε τους Παλαιστίνιους - Ποια είναι η ΜΚΟ που φαίνεται να θησαυρίζει στις πλάτες κατατρεγμένων

Σύνταξη
Γάζα: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησής της σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]
Τι προβλέπει 15.11.25

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διχοτομήσουν τη Γάζα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά
Social Europe 15.11.25

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τον δρόμο της κάπου εκεί στο 1999. Επέλεξε το κέντρο έναντι της αριστεράς με δεξιά πολιτική: μείωση του κόστους πρόνοιας, φιλοεπιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν
Κόσμος 15.11.25

Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ισραηλινός πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δείτε τα ανοιχτά θέματα μεταξύ των δύο χωρών και τι ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία
«Πορτοκαλί συναγερμός» 15.11.25

Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν Ισπανία και κυρίως Πορτογαλία. Πλημμύρες πλήττουν πολλές περιοχές και στη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς η κακοκαιρία «Κλαούντια» κινείται βορειότερα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιχείρηση «Μίδας» – Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει τη χώρα, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι
Μίζες εκατομμυρίων 15.11.25

Επιχείρηση «Μίδας» - Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την Ουκρανία, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από το νέο σκάνδαλο για τη διαφθορά - Ποιος ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι παλιός στενός συνεργάτης και φίλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
