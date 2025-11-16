Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο σε μήνυμά της απευθυνόμενη στους υποστηρικτές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, είπε ότι «Θα είμαι πολύ σαφής σε αυτό: οι κραυγές πόνου δεν θα σας αφήσουν ποτέ. Θα αντηχούν στο κεφάλι σας κάθε βράδυ, εκτός αν δράσετε τώρα, αυτή τη στιγμή. Κατεβάστε τα όπλα σας, μην επιτεθείτε στον λαό σας. Σήμερα, πάρτε την απόφαση να σταθείτε στο πλευρό της ελευθερίας της Βενεζουέλας, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλα, τόνισε πως «αυτό που πρόκειται να συμβεί, ήδη συμβαίνει. Η αποφασιστική στιγμή είναι επικείμενη. Η στάση που θα πάρει ο καθένας θα σημαδέψει τη ζωή του για πάντα. Η ιστορία, ο νόμος και ο λαός της Βενεζουέλας θα είναι οι κριτές σας. Όταν έρθει η ώρα, βγείτε έξω. Θα ξέρετε πολύ καλά πώς και πότε να κάνετε αυτό το βήμα, γιατί όλα γύρω σας θα είναι ξεκάθαρα. Γίνετε ήρωες, όχι εγκληματίες».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε δύο πραξικοπήματα στη Βενεζουέλα, το ένα εναντίον του Ούγκο Τσάβεζ to 2004, εναντίον του Νικολάς Μαδούρο το 2014 και αυτό είναι το τρίτο της πραξικόπημα το οποίο αποπειράται.

Δηλώνει αντικομμουνίστρια, αντιτσαβίστρια, θαυμάστρια του «οραματιστή Ντόναλντ Τραμπ» που πιστεύει πως μόνο με στρατιωτική βία μπορεί να πέσει ο Νικολάς Μαδούρο. Η El Pais την κατατάσσει στο… ακροδεξιό άκρο της Δεξιάς. Έχει συμπληρώσει πως το αίμα των συμπατριωτών της από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ σε πλοία, είναι στα χέρια του Μαδούρο. Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Αργεντινή του Μιλέι και το Ισραήλ του Νετανιάχου.

🌀La Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, Corpoelec, informó este sábado 15 de noviembre sobre un nuevo sabotaje criminal contra el Sistema Eléctrico Nacional. El ataque provocó la caída de tres torres de transmisión en el municipio Juan Antonio Sotillo, estado… pic.twitter.com/jvjrwmXofh — 🌸💕Vilma Angulo Lucena💕🌸 (@LucenaVilma) November 15, 2025

Τα σαμποτάζ έχουν αρχίσει λέει η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού

Η Corpoelec, η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στη Βενεζουέλα, ανέφερε μια νέα πράξη σαμποτάζ κατά του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος της Βενεζουέλας, μετά την ανατροπή τριών πύργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Χουάν Αντόνιο Σοτίγιο, στο Ανζοάτεγκουι.

Η εταιρεία ενεργοποίησε πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για τη σταδιακή αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Περιέγραψαν το περιστατικό ως μέρος ενός μη συμβατικού πολέμου και «πράξεις εγκληματικού σαμποτάζ» που στοχεύουν τον λαό της Βενεζουέλας. Ενώ κάνουν λόγο πως ο Νικολάς Μαδούρο έχει αναλάβει την υπόθεση… προσωπικά.

Venezuela’s state-owned National Electric Corpration reports that three transmission towers have fallen in Juan Antonio Sotillo municipality, Anzoátegui state, northern Venezuela from «an act of criminal sabotage».

🚨 BREAKING -> We are tracking reports that the Maduro narco-regime may be preparing to sabotage key Venezuelan infrastructure, including major bridges, tunnels, and refineries, and later blame the United States or the democratic opposition. While unverified, these claims match… — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) November 15, 2025

O Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κάρλος Χιμένεζ – γεννημένος στην Κούβα – κατηγόρησε τη Βενεζουέλα πως «σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες» στήνει σαμποτάζ. Συγκεκριμένα έγραψε ότι «παρακολουθούμε αναφορές ότι το ναρκοκαθεστώς του Μαδούρο ενδέχεται να προετοιμάζεται να σαμποτάρει βασικές υποδομές της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων γεφυρών, σηράγγων και διυλιστηρίων, και στη συνέχεια να κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη δημοκρατική αντιπολίτευση».

Πρόσθεσε ότι «αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αυτές οι ισχυρισμοί ταιριάζουν με τις απελπισμένες τακτικές μιας δικτατορίας που καταρρέει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας ενάντια στην τυραννία, τη διαφθορά και κάθε προσπάθεια του καθεστώτος να δημιουργήσει χάος ή να χειραγωγήσει την αλήθεια για να επιβιώσει πολιτικά».