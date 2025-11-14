Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ μια νέα επιχείρηση με την ονομασία «Southern Spear» για την καταστολή των «ναρκοτρομοκρατών» στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η αποστολή διευθύνεται από την Κοινή Δύναμη Δράσης Southern Spear και το Αμερικανικό Νότιο Στρατηγείο (SOUTHCOM) με σκοπό την υπεράσπιση της «πατρίδας, την εξάλειψη των ναρκοτρομοκρατών από το ημισφαίριο μας και την προστασία της πατρίδας μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας».

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς ο Χεγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν και άλλοι ανώτεροι στρατιωτικοί ηγέτες ενημέρωσαν τον πρόεδρο Τραμπ την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χερσαίων επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας. Οι ΗΠΑ κατά δηλώσεις τους θεωρούν ναρκοτρομοκράτες τους Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας και Γκουστάβο Πέτρο της Κολομβίας.

Επισήμως φέρονται πιο εχθρικά διακείμενοι προς τον Νικολάς Μαδούρο τον οποίο έχουν χαρακτηρίσει ως «παράνομο ηγέτη» και «επικεφαλής του Καρτέλ των Ήλιων»

Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ

Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε την ανάληψη δράσης και το Υπουργείο Άμυνας ανταποκρίνεται. Σήμερα, ανακοινώνω την Επιχείρηση SOUTHERN SPEAR (Νότιο Δόρυ).

Υπό την ηγεσία της Κοινή Δύναμη Δράσης Νότιο Δόρυ (σ.σ. Southern Spear) και της Αμερικανικό Στρατηγείο Νότου (SOUTHCOM), η αποστολή αυτή έχει ως στόχο την υπεράσπιση της πατρίδας μας, την εξάλειψη των ναρκοτρομοκρατών από τον ημισφαίριο μας και την προστασία της πατρίδας μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας. Το δυτικό ημισφαίριο είναι γειτονιά της Αμερικής και θα το προστατεύσουμε.

Ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 80 άτομα από την έναρξη της «εκστρατείας κατά των ναρκωτικών» στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Καραϊβική και στον Ανατολικό Ειρηνικό, σε μια προσπάθεια «να περιοριστεί η ροή παράνομων ναρκωτικών που σκοτώνει αμερικανούς πολίτες».

Η έναρξη της επιχείρησης ξεκίνησε περίπου 26 ώρες μετά την δημοσιοποίηση των email του Τζέφρι Έπσταϊν με αναφορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Άντριου Μαντμπάουτεν (πρώην πρίγκιπα της Μεγάλης Βρετανίας) και… την Χίλαρι Κλίντον (χωρίς εμπλοκή στο σκάνδαλο Έπσταϊν).

Το άλλο «Southern Spear»

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ο 4ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, με την ονομασία «Southern Spear», η οποία θα «θέσει σε λειτουργία ένα ετερογενές μείγμα ρομποτικών και αυτόνομων συστημάτων (RAS) για την υποστήριξη της ανίχνευσης και της παρακολούθησης της παράνομης διακίνησης, ενώ θα αντλεί διδάγματα για άλλα θέατρα».

Δεν είναι σαφές αν η επιχείρηση με το ίδιο όνομα, ταυτίζεται απόλυτα με την ανακοίνωση του Ιανουαρίου.

Οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την πολεμική τους δύναμη στην περιοχή αυτή την εβδομάδα με την άφιξη του Τζέραντ Ρ. Φορντ, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, και της ομάδας κρούσης του στο SOUTHCOM την Τρίτη. Το αεροπλανοφόρο, το οποίο έχει πάνω από 4.000 ναύτες, μεταφέρει μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 Super Hornets και πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς.